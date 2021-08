Nagyon sokan keresnek azzal az elvárással (reménnyel?) használt autót, hogy ne kelljen rá költeni. Rossz hír, hogy mindegyikre költeni kell majd többet vagy kevesebbet, ez a rögvalóság, ezért is ér egy használt autó kevesebbet az újaknál. Az illúziókat tehát jobb feladni, de az teljesen jogos igény, hogy a várható kiadásokról legyen valami fogalma a vevőnek. Arról már írtunk, hogy a vásárlás után jelentkező karbantartási, szervizelési feladatok hozzávetőleg mennyibe kerülnek.

Alábbi cikkünkkel abban igyekszünk támpontot adni a Vezess olvasóinak, hogy mekkora futásteljesítménynél számítsanak alkatrészcserékre, várhatóan mikor esedékes a gyárban beszerelt komponensek cseréje?

Cikkünkben átlagosnak tekinthető, 12-15 év körüli, négyhengeres használt autókra jellemző árakkal találkozhattok

A cikkben valós futásteljesítményt és átlagosnak tekinthető használt autókat vettünk alapul, tehát 10-15 év körüli, kézi sebességváltós, négyhengeres dízel vagy benzines motorú kocsikat. Ezen belül is a gyakoribb motorokat, például a J Astrában nem a 280 lóerős OPC-t vagy a 195 lóerős dízel csúcsmodellt.

Mekkora egy autó élettartama?

Ez az a titok, amit semmilyen autógyártó nem árul el, de nem is lehet rá egzakt számokat mondani, mert az autókat annyian és annyiféleképpen használják. Mi a Vezessnél 20 év tapasztalatával, sok gyári fejlesztőmérnökkel beszélgetve, autóipari beszállítók szakembereit meghallgatva kb. 250 000 km-re becsüljük azt a távolságot, amennyit az autó főelemeinek legalább tudnia kell.

Ez az előírt karbantartások betartásával és a fokozott terhelést jelentő használat nélkül értendő, tehát a sok 8 km-nél rövidebb út, a városi használat csökkenti az alkatrészek várható élettartamát.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a kopóalkatrészek jó része is elfut 180-200 ezer kilométert és jellemzően az autó élettartama is jóval nagyobb negyedmillió km-nél Ez a nagyobb ráköltések nélkül értendő, eddig a határig nem kell pl. csapágycserétől tartanotok a motorban és az üzemanyag-adagolás is többnyire kibírja javítások nélkül

Akkumulátor: 20 ezertől felfelé, kb. 5 év után

Még mielőtt az autóval mennénk, be kell indítani a motorját. Ennek legkényelmesebb módja az önindítót használni, amihez áram szükséges. Az akkumulátorok élettartamában óriási különbségek vannak az akku minőségétől, kapacitásától és az autó használati módjától függően.

Nem városban futó japán autókban a gyári akkumulátorok akár 9-10 évet is elszolgálnak, de 4-5 év felett, főleg a téli hónapokban, már számolhattok azzal, hogy cserére szorul. Egy új akkumulátor ára 20 000 Ft körül kezdődik, a dízelmotoros vagy más okból nagyobb kapacitású akkumulátort igénylő autóké 35-50 ezer Ft között mozog. Ha automatikus alapjárati motorleállítással működő autóhoz van szükségetek új akkura, az nagyjából 70-90 ezer forintos tétel lesz.

Bónusztrack: egyes autókban az akkucserét be kell vezetni az autó számítógépes rendszerébe is, amit például a 2003-2010 közötti, E60/61-es BMW-k igényelnek. A cserekor érdemes az akkumulátor tálcáját kitakarítani. Ha korrózióval, akár nemrég meginduló rozsdásodás nyomaival találkoztok, hasznos a rozsdát lecsiszolni, majd ezt a nehezen hozzáférhető területet rozsda-átalakítóval, pl. Koranttal átkenni és lealapozni.

Kuplung

Talán ez a legnehezebben becsülhető élettartamú kopóalkatrész egy használt autóban. Helytelen használattal 10 000 km-en belül is ki lehet végezni, de autópályán, jó vezetővel futó autókban 300 ezer km-nél többet is elmegy. A legtöbb használt autóban valahol 150-200 ezer km között adódik az első kuplungcsere.

Ha a próbaúton a kuplung magasan fog, tehát alaposan fel kell felengedni a pedált, mire megmoccan az autó vagy a kuplung kinyomásakor remeg a pedál, akkor közeledhet a kuplung cseréje. Amennyiben gázadásra csak a motor pörög fel, a sebesség alig vagy egyáltalán nem nő, akkor a végstádiumban lévő kuplung megcsúszik, cseréje tehát elodázhatatlan.

Fontos, hogy ilyenkor nemcsak az elkopott súrlódóbetétű kuplungtárcsát szükséges kicserélni, hanem a nyomólapot vagy kuplungszerkezetet is a fémrugók fáradása miatt. A harmadik cserélendő alkatrész a hidraulikus kinyomócsapágy, ami jelentős, körülbelül 25-50 ezer Ft körüli tétel.

Egy kuplungszett ára lehet 40, de 180 ezer Ft is attól függően, milyen nyomatékot kell átvinni. A jellemző ársáv 50-100 ezer forint, a kuplungcsere munkadíja körülbelül 50 ezer forintról indul. Nem butaság a kuplung felső munkahengerét is egyszerre cserélni a kuplung többi alkatrészével, de ezek az adóhenger élettartama jellemzően hosszabb a kuplungtárcsáénál.

Ha viszitek az alkatrészt, figyeljetek rá, hogy néhány autóalkatrész-webáruházban a kuplungszettben nincs benne a kinyomócsapágy, csak a kuplungtárcsa és a kuplungszerkezet. Az elsőre jónak tűnő ajánlat cseppet sem biztos, hogy a kinyomócsapágyat hozzáadva is az lesz. Egy gyártótól vegyétek meg mind a hármat, ne kombináljátok a márkákat az árelőny reményében, mert a végén lehet, hogy nem fognak összepasszolni.

Kettős tömegű lendkerék: európai autókhoz többnyire olcsóbb

Ha már lent van a váltó, sokszor érdemes a kuplunggal együtt a kettős tömegű lendkereket is cserélni. Az ezredforduló utáni legtöbb dízelmotoros autóban és a turbós benzinesekben is számítsatok meglétére, a márkaszervizek tudnak felvilágosítást adni az alvázszám alapján arról, hogy az adott hajtásláncnak része-e ez az önmaga feláldozásával a motort és a váltót védő alkatrész.

Egyenletes autópályás sebességnél, kevés motorindítással és leállítással a kettős tömegű lendkerék kibír 250-300 ezer kilométert, akár többet is. Átlagosan 150-200 ezer km-rel számolhattok.

Legolcsóbban tömegméretekben gyártott európai autókhoz találtok kettős tömegű lendkereket, nagyjából a 120-180 ezer forintos ársávban. Japán dízelekhez, főleg nagyobb teljesítményű és kisebb sorozatban gyártott autókhoz ez az alkatrész 350-400 ezer forintba is belekerülhet. Ha a kuplunggal egyszerre cseréltetitek, nem kell különösebb munkadíjtöbbletre számítanotok, ha külön, akkor a kuplungcsere összegével kalkuláljatok.

Futómű: jobb lesz légrugó és adaptív gátló nélkül

Akárcsak a kuplung, a futómű elemeinek élettartama is erősen használatfüggő. Rossz mellékutakon, odacsapó villamossíneken zötykölődve, besüllyedt csatornafedeleken átszáguldva mindennek felgyorsul az amortizációja.

A lengéscsillapítók élettartama attól függ, mennyit megy rossz úton az autó és mekkora terheléssel fut, ami főleg a hátsók élettartamát rövidíti le. Ha nem érik különösebb többletterhek az autót, akkor körülbelül a 180-220 ezer km-es sávban kell cserélni a lökésgátlókat. Autópályán használt autókban később, városban nyüstölteknél ennél akár hamarabb is.

Szintén 160-200 ezer megtett km után elhasználódhatnak a futómű szilentblokkjai, cserések lehetnek a stabilizátor-kitámasztók, de a ezekben az a jó, hogy egyik sem megfizethetetlen az átlagos autókhoz. A stabilizátorkarok ára 4000-10 000 Ft közötti, az átlagautók lengéscsillapítójáé kb. 15-45 ezer Ft a szilentblokkok ára attól függ, meg kell-e hozzá venni a lengőkart is vagy sem.

Generátor: 200-250 ezer km-től felfelé

Egy utángyártott generátor ára nagyjából 100-150 ezer Ft között mozog. Az áramfejlesztőből többnyire elérhető felújított is, valamivel alacsonyabb ársávban, de nem sokkal olcsóbban, mert a kettő értéke sincs messze egymástól.

Ha felújított generátort vesztek, szükség lehet a hibás generátor leadására. Ilyenkor egyfajta betétdíjat kell kifizetni, ami visszajár, ha a vizsgálat után a leadott generátor felújíthatónak bizonyul és sajnos ugrik, ha az alkatrész menthetetlen, pl. mert a háza sérült. Hasonló a helyzet az önindítóval is. Sok, elsősorban dízelmotoros autóban, a generátor szíjtárcsája megy tönkre először.

Légkondicionálás: hibás kompresszor és mágneskuplung

Amikor ki van kapcsolva, a klímakompresszor szíjtárcsája csak üresben pörög körbe, amikor viszont bekapcsoljuk, hajtást kap a hosszbordás szíjról. Ez a legtöbb gyakori használt autóban így van, kivéve a hibrid Toyoták és Lexusok villanymotorral hajtott légkondicionáló-kompresszorát. 160-200 ezer km környékén jöhetnek a gondok a klímakompresszor kuplungjával.

Maga a kompresszor hosszabb élettartamú. Ami rosszat tesz neki, ha nem használjátok hetekig, pláne ha télen hónapokig be sem kapcsoljátok, hogy átkenhesse a rendszert a klíma töltőgázához adagolt olaj. Tudjatok róla,hogy a klíma olaja is cserélendő időnként.

Egy utángyártott klímakompresszor ára nagyszériás európai autókhoz nagyságrendileg 80-150 ezer Ft között mozog. A klímakompresszor mágneskuplungjának ára jellemzően 30-50 ezer Ft. A légkondicionáló hibáiról és javításáról itt írunk részletesen.

Bármilyen használt autót vásároltok és a többség által preferált 200 000 km-en belüli óraálláshoz ragaszkodtok, számítsatok rá, hogy sok eredeti alkatrész cseréje szakad a nyakatokba! A fenti kiadások mellett az alábbi cikkben található költségekkel is számoljatok, amikor eldöntitek, hogy mennyi pénzt vihet el a használt autó vételára és mennyit kell félretenni szervizelésére, a vásárlás utáni évben adódó karbantartásokra, javításokra.