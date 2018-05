Olvass tovább

A légkondicionáló nemcsak kényelmi tétel, hanem a közlekedésbiztonság része. A hőségben a vezető kiszáradhat a fokozott verejtékezéstől, ingerlékenyebb és figyelme is lankad, mert örül, hogy él

Hideg, száraz időben vásárolt használt autóval a vevő végképp kiszolgáltatott, mert nincs olyan neppertrükk vagy ősi varázslat, amivel a rendszer működőképessége mérvadó módon ellenőrizhető. Ehhez szervizbe kell vinni a kocsit, ami eggyel több ok az átvizsgálásra. Esőben az üvegek párátlanítása lehet fontos adalék a légkondi megítéléséhez.

A klímarendszer alucsövein lévő kis sapka lecsavarásával és a szelep benyomásával legalább az ellenőrizhető, hogy szisszen-e, van-e benne töltőgáz. Sajnos ha van is, az nem garancia a rendszer működésére. Annak jele is lehet, hogy a tulaj a legolcsóbb megoldással próbálja működésre bírni, de a húzósabb kiadásokat már nem vállalja és inkább kiszáll a hűthetetlen autóból. Álljon alább pár példa az életből, használtan vett autókkal, amelyeknél a klíma feltöltése csak a kiadások legkisebb részé volt.

Ígéret: csak tölteni kell. Valóság: repedt klímacsövek

Gyakori eset, hogy a vevő megveszi a használt autót, feltölteti a légkondicionáló rendszert klímagázzal és örül a hidegnek. Sajnos csak átmenetileg. 8-10 éves autókban minden további nélkül elrepedhetnek, eltörhetnek a légkondicionáló fémcsövei. A könnyűfém csövek hegesztgetése helyett a megoldás sokszor új cső vagy csövek beszerelése. A mi 2005-ös, második generációs Ford Focusunkba 29 400 forintba került márkaszervizben egy klímacső. Az 51 500 forintos számla további tétele 9000 Ft a csőcsere munkadíjára és segédanyagokra, a rendszer feltöltése hűtőközeggel, klímaolajjal és UV-festékkel 13 000 Ft volt. ha olcsóbb forrásból szerzitek be a csövet, akkor sem lesz működőképes légkondi a töltés árából.

Ígéret: csak tölteni kell. Valóság: cserés klímahűtő

Egy másik légkondihibás eset, szintén télen vett használt autóval. Suzuki Liana 1,3, amelyet tulaja tavasszal feltöltetett gázzal és a májusi 30 fokot már enyhítette a klimatizálás. Mintegy két hétig, amikorra megint nem hűtött a légkondicionáló. Az UV-fényben látható jelölőanyag ellenére, amit a klímagázhoz kevertek, nem találta a szerviz a nyomásveszteség pontos helyét. A diagnosztika egy környékbeli maszeknál belekerült 18 000 forintba, a ludas végül a klímahűtő lett. A pótalkatrész ára kb. 50 000 forint volt, plusz a munkadíj és az újabb töltés, a vége kereken 90 000 forint. Az eladó szerint itt is elég lett volna a töltés.

Ígéret: csak tölteni kell. Valóság: hibás a klíma kuplungjának mágnesteste

Még egy hóeséses napon megvett Ford Focus II 1,6 a saját praxisomból. A rendszerben volt gáz, de a légkondi a jó idő beköszöntével mégis forró levegőt fújt be a műszerfalon. A hibás ezúttal a klímakompresszort a hajtásba beiktató és a hajtásról leválasztó kuplung. A klímakuplung ára 25 000 Ft körül mozog, de itt nem maga a kuplung romlott el, hanem a hozzá tartozó, nagyjából 8-20 000 forintos mágnestekercs. A javítás végül 78 300 forint lett egy nívós dél-pesti maszek szervizben, mert a klímakompresszor csapágyát is csereérettnek találta a szakember. A számla tételei:

Alkatrészek:

Klímakompresszor-szíjtárcsa csapágya: 8900 Ft

Klímakompresszor mágnestest (mágnestekercs): 19 000 Ft

Olaj a klímagázhoz: 2500 Ft

UV-kontrasztanyag (jelzi a gázszivárgás helyét): 2500 Ft

Klímakompresszor-tömítés: 8900 Ft

Hűtőközeg (200 gramm R134A klímagáz) 4100 Ft

Munkadíj:

Diagnosztika-hibamegállapítás: 4500 Ft

Klímakompresszor le- és felszerelés: 13 300 Ft

Klímakompresszor elejének cseréje: 4500 Ft

Hűtőközeg (klímagáz) lefejtés-feltöltés: 10 200 Ft

—————————————————————————–

Mindösszesen 78 300 Ft, amiből a rekordáfánk 16 650 Ft

Ígéret: csak tölteni kell. Valóság: hibás klímakuplung

Újabb eset, amikor véletlenül sem a gáztöltés árából válik működőképessé a légkondicionáló. Az egyes autótípusok azonos motorváltozatai is eltérő klímakuplungokkal készülhetnek, ezek vételára körülbelül 15-30 ezer forint a tömeggyártású autókhoz. A csere nagyjából a fenti tételeket fogja tartalmazni, tehát a vége mintegy 80-90 000 Ft lesz egy kutyaközönséges használt autónál.

Ígéret: csak tölteni kell. Valóság: hibás kompresszor

Ez a legdrágábban elhárítható hiba. Mivel légkondi nem működik, a vevőjelölt csak a szerencséjében bízható., hogy elég a töltés, elég egy vagy több klímacső, a mágnestekercs vagy a klímakuplung cseréje és nem a klímaberendezések szivattyújára kell költenie. Egy új klímakompresszor nagyságrendileg 80-150 ezer Ft közötti szór. Felújított esetén az árat növelheti, ha a régi nem felújítható. Rossz esetben a teljes klímarendszer tisztítása, átmosása is szükséges lehet, ha a meghibásodott klímakompresszor fémalkatrészei vándorútra indultak rendszerben, ami nagyban megdobja a munkadíjat.

Mivel univerzális trükk nincs és csont üres vagy gázzal jól feltöltött rendszerű autókban is sztrájkolhat a klímaberendezés, a próbaúton nagyon figyeljetek a légkondicionáló működésére. Ha nem fúj elég hideget, elég lehet pár száz gramm gázt töltetni bele, mert erre is van példa, de a gond lehet a csövek vagy klímahűtő hibájának jele is. Az alkatrészárakban mindig van szórás a beszerzési forrástól függően, léteznek olcsóbb utángyártott csövek is például náluk, néha elég lehet tömítéseket cserélni, de ha az autóban nem működik a légkondicionálás, az többnyire csak jelentős kiadással orvosolható.

Mit tehetsz az autóklímádért?

Aki szeretné megőrizni a légkondicionáló működőképességét, minimálisan két dolgot tegyen meg. Az egyik a klímaberendezés kikapcsolása 3-5 perccel érkezés előtt. Mivel az utastér párás levegőjét beszívja az autó, a hidegebb hőcserélőn kicsapódik a víz az utastéri levegőből. Kikapcsolt légkondival és a befúvás (ventilátorfokozat) fenntartásával le tud száradni az elpárologtatóról a nedvesség, nehezebben vagy nem alakul ki rajta a vizes közeget kedvelő baktérium- és gombatenyészet. Így egyrészt nincs kellemetlen, akár erősen büdös szag a légkondi ki- és bekapcsolásakor, másrészt kevésbé szennyezett levegőt lélegeznek be a bent ülők és a hűtés mérséklésével a szervezet is könnyebben áll át a kinti hőségre.

A másik a légkondicionáló rendszeres használata. Ki-bekapcsolgatni nem sok megtakarítást hoz, mert amikor nem hűt erősen, akkor nem is terheli erősen a motort. Ám aki így szeretne spórolni, legalább hetente egyszer kapcsolja be ősszel és télen is a klímaberendezést! Ezzel a töltőgázban lévő olaj átkenheti az alkatrészeket, tömítéseket, ami a hosszú élettartam záloga. Némi odafigyeléssel 60 és 250 ezer orint közötti kiadásoktól mentesülhet a tulaj és élvezheti egy légkondicionált autó kényelmét és biztonságát, akkor is, ha a kocsi jóval tíz év felett van.