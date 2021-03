Röviden – Használt Ford Mondeo 2001-2007 (Mk3) Mi ez? Középkategóriás családi autó, limuzin, ferdehátú és kombi karosszériával. 2001 és 2007 között volt kapható. Modellfrissítés: 2003-ban és 2005-ben. Négyhengeres dízel és benzines illetve V6-os benzines motorok, 90-226 lóerő között. Mennyibe kerül? 250 ezer forinttól felfelé, nagyjából 1,15 millió forintig. Melyik motor jó bele? A négyhengeres benzinesek, ha nem zabálják az olajat. A bátrabbaknak a TDCi dízelek, főleg a 2,2 literes 155 lóerővel. Mi van helyette? Japánból a korabeli Nissan Primera vagy a Mazda6 GH. Esetleg B5-ös VW Passat és az Opeltől a C Vectra .

Nemrég olvasói levelet kaptunk egy Mk3-as Ford Mondeo gazdájától. Csesznák Péter megvett egy olyan autót, amire az ajánlható használt autók legtöbb kritériuma igaz. Ismerőstől volt, európai volumenmárka tömegméretekben gyártott autója, amihez földközeli a gyári alkatrészek ára, minden van utángyártottban és bontottan is, nem fogyaszt sokat, szívó benzines és vállalható a korrózióvédelme.

Az első időben mégis költött gazdagon a használt Ford Mondeóra, elsősorban a korábban elmaradt karbantartások miatt. Sokba került, mire a végére ért és a 2000-2007 közötti Ford Mondeo az a megbízható és csekély kiadásokkal fenntartható autó lett, amiben a megvásárlásakor reménykedett.

Árkategóriáján messze túlmutató kényelmet kínál az eltalált ülésekkel, a kulturált zajcsillapítással és a remekbe sikerült futóművel

A többi családapa okulására felkerestem őt falujukban, hogy bemutathassuk ezt az autót, a szervizkiadásokat és ezek hátterét. A tulajról annyit, hogy az autóiparban dolgozó szakemberről van szó, tehát nem az a balek, akire valaki rámelegített egy csotrogányt.

Rozsda van, de nem veszélyes

Mint a legtöbb használt Ford Mondeo, ez is céges autóként kezdte, két év alatt belegurult 150 000 km. Utána a mostani tulajdonos ismeretségi körében futott tovább.

Ez a Mondeo-generáció köztudottan veszélyeztetett a rozsdásodástól, többek között az ajtók alsó élén. Érdemes a víz kifolyónyílásait tisztán tartani, időnként kifújni, különben az ajtókban megáll az esővíz és jön a barnulás. Itt az ajtók alján kívül az első sárvédő mögötti rozsdásodási gócponton és a hátsó sárvédők sarkánál, a lökhárító mozgásával kidörzsölt fényezésből indult meg a korrózió, de egyik sem vészes az autó 19 éves korához képest.

Lényegesebb, hogy az alváza viszont szép, ellenáll az idő múlásának. A kipufogó minősége meghökkentő. 2002 óta nem kellett cserélni, még a flexibilis csövön is FoMoCo jelzés szerepel, a Ford Motor Company rövidítése, ami a gyárban beszerelt és a gyári alkatrészeken látható, Volvókban is.

Szívó benzines, mégse hibátlan

A hátsó kerekekre ható rögzítőfékkel lehet pár gond, ami itt mind kijött. A racsnis önbeálló szerkezet tönkremehet és a hátsó munkahengerek is berohadhatnak, ami a kerékagycsapágyakat is magával viheti. Érdemes a 2003-as modellfrissítés utáni modellekére cserélni a hátsó féknyergeket és a kéziféket, az utastéri kézifékkarral együtt.

Ha valamire nem számítanék egy kézi váltós szívó benzines, tömeggyártású európai autótól, az a hajtásláncra elkölthető temérdek pénz. De a Mondeót jól kell ismerni, hogy a hibalehetőségeket elkerüld.

Az 1,8-as négyhengeres egyik baja a szívósorban rejlik, ami sok más autóval közös probléma. A szívósorban a levegő megfelelő áramlását segítő örvénylapátok tengelye idővel eltörhet, így a lapátokat beszívja a motor és a hengerben nagy lesz a rombolás. A gyári szívósor ára 100 000 Ft körüli, és szükség lesz rá, mert ez a hiba 200 ezer km alatti autókkal is előfordulhat.

Ilyen volt, ilyen lett. A 2000-2003, a 2003-2005 és a 2005-2007 közötti verzióról is találtok képet a galériában. A sötét a 2003-as, frissített verzió, a szürke a 2000-2003 között gyártott



Pedig japán: javítás előtt 3 liter olaj/1000 km

Ez a motor ráadásul 1000 kilométeren 3 liter motorolajat égetett el a hiba javításáig. Az olajzablást a dugattyúgyűrűk és a szelepszárszimmeringek cseréje oldotta meg. A katalizátor túlélte az olajsokkot és máig működik.

Erre egy elvakult japánautó-hívő akár rá is vághatná, hogy bezzeg egy japán szívó benzinessel ilyen nem fordul elő, ezzel azonban vékony jégre hág, ami be is szakad alatta. Ez ugyanis egy japán szívó benzines. Az 1,8 és a 2,0 literes négyhengerest a Mazda adta be a közösbe, amikor a Ford konszernhez tartozott a Mazda és a Volvo is, ezért van benne a Volvo C30-S40-V50 sorban is.

Ez a két motor az olajzabálás veszélyén túl arról ismert, hogy láncos vezérlésük igen stabil, ebbe az autóban 344 000 km után semmi baja. A motorolaj-fogyasztásra főleg akkor hajlamosak, ha valaki nagyon elrontja a kenőanyag-választást és az 5W30 viszkozitású, gyári olaj helyett esetleg 10W40-est tölt bele.

Meglepetés? Kettős tömegű a lendkerék

Ennek a motornak az egyik velejárója a Fordokban és a Volvókban (de a Mazdákban nem mindig) a kettős tömegű lendkerék. Egy szívó benzinesben a motor finomabb járása és kisebb forgatónyomatéka miatt az igénybevétele sem akkora, mint egy turbós dízelben vagy turbós benzinesben, de amikor kuplungcseréhez úgyis le kellett szedni a váltót, a tulajdonos inkább kicseréltette, hogy ne kétszer kelljen végigmenni ezen a folyamaton.

Ehhez a benzines szívómotorhoz sokkal kisebb érvágás a kettős tömegű lendkerék, mint a turbódízelekhez. Itt 165 000 Ft volt az alkatrészára a kuplungszettel együtt. A 2003-as ráncfelvarrás utániakhoz valamivel többe kerül a lendkerék, mint a modellfrissítés előttiekhez.

Remélem, a történetből nem az marad meg bennetek, hogy az 1,8-as Mk3-as Ford Mondeo mellényúlás használt autóként. Ez biztosan nem igaz, de ezekkel az ismeretekkel ti kereshettek olyan autót, amely vagy 2003 utáni gyártású vagy már túl van a szívósor, a klímakompresszor, esetleg a kettős tömegű lendkerék cseréjén.

Ezért jó autó a Mark 3-as Ford Mondeo

Mert a Mark3-as Ford Mondeo még ezzel a belépőmotorral is nagyszerű autó. Egyensúlya, futóműhangolása kivételesen jó a középkategóriás konkurensekhez képest. Vezethetősége a precízen működő, sosem tolakodó rásegítésű kormányszervóval olyan örömöt ad országúton, ami egészen váratlan egy ilyen olcsó, hatalmas, praktikus és biztonságos családi autótól.

Erénye a tartós utastér, belül sem hagyott sok nyomot közel 20 év és 343 992 km. A típus egyik hibaforrása, a központi zár hibája elkerülte ezt az autót, ahogy a motoros ülésmagasság-állítás is működik a vezetőülésben. Ez szokatlan kényelmi felszerelés, a mondeósok tapasztalata szerint a mechanikában egy műanyag fogaskerék törhet el, amit fémre cserélve megoldódik a gond.

Sok öreg autóban a biztonsági öv csak vonszolja magát. Itt azért nem, mert az autó gazdája kihúzta, csipesszel rögzítette, majd a szíjat vödörnyi mosószeres vízbe áztatta, a mosás után kiöblítette és hagyta teljesen megszáradni, mielőtt felcsévélné az automatika.

A benzineshez nem jó a dízelről bontott klímakompresszor

Sokkal nagyobb kiadás a klímakompresszor hibája, ami itt is feladta. Ez nagyon sok más használt autóval is előfordul, márkától függetlenül.

Ennél a használt Ford Mondeónál azt kell tudni róla, hogy a dízeleké nem lesz jó az 1,8-as benzineshez, erre figyeljetek, ha bontottat kerestek! A használt cucc nagyon bizonytalan élettartama és az esetleges kétszeri szerelés időigénye, munkadíja miatt akkor is kockázatos vétel, ha a beszerelési garancia alapján a bontós visszaveszi az alkatrészt, amennyiben kiderül, hogy nem működik.

Bár a 16 szelepes, 1798 köbcentis motorban nincs változó szelepvezérlés és semmi más trükk sem, ráadásul összesen 110 lóerőt és 165 Nm-t lehet beosztani (az erősebbik 1,8-as 125 lóerős, 170 Nm-rel), kifejezetten öröm volt vezetni ezt a fehér ötajtóst. Amit ez a négyhengeres adni tud, azt szépen adja. Nem szenved alul, erőre kap középen, felszabadul fent, amit az eltalált váltóáttételezés is segít.

Fogyasztás és motorverziók

Benzines Dízel Motor: Fogyasztás: Motor: Fogyasztás: 1,8 110 LE 8,20 l/100 km 2,0 TDDi 90 LE 6,55 l/100 km 1,8 125 LE 8,42 l/100 km 2,0 TDDi 115 LE 6,86 l/100 km 1,8 SCI 130 LE

8,57 l/100 km 2,0 TDCi 115 LE (5 fok.) 6,64 l/100 km 2,0 145 LE 8,92 l/100 km 2,0 TDCi 130 LE (6 fok.)

6,75 l/100 km 2,5 V6 170 LE 9,91 l/100 km 2,2 TDCi 155 LE 6,64 l/100 km 3,0 V6 204 LE 10,31 l/100 km 3,0 V6 226 LE 10,84 l/100 km

Kövéren szedve az ajánlott motorok. Forrás: Spritmonitor.de

Ötödikben így is viszonylag csendes és takarékos az autó, 130-nál 3200 a percenkénti fordulatszám. A fogyasztás városban 9 liter, ez nem több az 1,6-os Focus benzinigényénél, városon kívül 6,6 liter/100 kilométert mér a tulajdonos, így jön ki a 7,5 liter körüli átlagfogyasztás.

Csesznák Péter tapasztalatai szerint az irídiumelektródás gyári gyertyák nemcsak arányosan hosszabb élettartamot, de 100 km-re decikkel alacsonyabb fogyasztást is biztosítanak az olcsóbb gyújtógyertyákhoz képest. Jó minőségük miatt neki nagyon beváltak a maszek cégtől beszerzett, de gyári alkatrészek, amelyek ár/érték arányban és sokszor árban is bőven versenyképesek az utángyártott holmikkal.

Újra venne 1,8-as Mondeót, de 2003 utánit

Mai eszével és tapasztalatai birtokában a tulajdonos ugyanígy megvenné a Mondeót, mert nagyon sokat nyújt az áráért, de valószínűleg a 2003-as továbbfejlesztés utáni modellt választana. Az elektromos-elektronikus rendszer stabilitása, a futóműalkatrészek tartóssága, a kiváló futóműhangolás, az autó kényelme, tágassága, biztonsága és alkatrészára is az Mk3-as Ford Mondeo mellett szól.

Költségmentes használt autó csak a nepperzsergonban létezik, ennek a hazugságnak ne dőljetek be! Az autók feltérképezése, az évjáratok, verziók kiismerése viszont sokat jelenthet. Az egyes autók kiforrottabbá válhatnak az évek során, így a gyártási periódus második feléből, végéről választva könnyebb kifogni a megfelelő autót. Reméljük, hogy a Vezess használt autós cikkeivel és videóival mi is sokat tehetünk azért, hogy reális elvárásokkal válasszatok kocsit és elégedettek legyetek vele.