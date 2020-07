Formaterve csont nélkül Volvónak mutatja az autót. Az S80-nal 1998-tól megjelent, biztonságérzetet keltő és a nagyobb oldaltávolság miatt valós biztonsági szereppel is bíró vállakkal, a nagyobb modellekhez igazodó orral a kompakt autó sem bukik ki szegény rokonként a nagyobb modellek közül. Kívülről az S40 is prémiumterméknek hat, ahogy a V50 is többet mutat a volumenmárkák kortárs kombiinál, ha leparkol egy H Astra Caravan, Focus II vagy Kia Cee’d SW mellé.

Aki kiábrándult a mezítlábas használt autók tömegéből manuális légkondival, kurblis hátsó ablakkal és ESP nélkül, annak van egy tippünk, ha elfogadható szervizköltségű, megbízhatóan működő, komplett felszereltségű és a hazai autóparkba bele nem szürkülő használt autót keres. 2004 és 2012 között készült az S40 és V50, amely a Volvótól és a Fordtól is azt örökölte, ami előnyére szolgál.

Nem látszik rajtuk a rokonság. Az S40 és a V50 mindkét ágról a jó géneket örökölte

Hátul átlagos a térkínálat, a csomagtartóval együtt lehet élni, de kisebb az elvárhatónál. A lépcsőshátúé 404, a V50-é 417 literes. A kortárs Focus szedáné 526, a kombié 482 liter alapesetben, de a kis Volvókban a csomagtér kialakítása átgondoltabb és a kárpitozás is igényesebb.

A képeken szereplő autó a 2007-es, de már modellfrissítés utáni. Ezért a kisebb hangszórók miatt első ajtóiban nemcsak francia levélboríték fér el, a hattyúnyakként ívelt kézifékkarral a vééltó mögött is több a rakodóhely.

Belül nekem az egyenes vagy ívelt kézifékkarról volt a legkönnyebb megkülönböztetnem a ráncfelvarrás előtti és utáni autókat a hirdetések tucatjait átnézve.

A volán mögül az 1798 köbcentis négyhengeres vonzó darab. 150 helyett 165 Nm nem tűnik soknak, de érezhetően jobban húz az 1,6-osnál, több benne az erőtartalék. A váltó szorosan, pontosan jár, a futómű hangolása remek, az ülések igazán kényelmesek és a gyári audiorendszer sem azt a dobozhangot produkálja, amit az ócska hangszórókkal sok konkurens.

Sajnos hátsó levegőkilépő nincs a típusban, ezzel együtt a 202 ezer kilométeres, halk futóművű, megtorpanás nélkül felpörgő, világos belső terű, gazdagon felszerelt, tiszta és gusztusos autóval öröm volt menni.

Motorok

Benzinesek

A Fordtól származó, szíjas vezérlésű 1596 köbcentis benzines a maga 100 lóerejével nem vészesen lomha és ez tartogatja használtan a legkevesebb kockázatot a széles motorválasztékból.

150 helyett 165 Nm forgatónyomatékával jobb erőben van a Mazda-eredetű, 1798 köbcentiméteres négyhengeres. Láncos szelepvezérlése problémamentes, szebb vele az élet, mint az 1,6-ossal és átlagosan csak 3-4 decivel fogyaszt többet 100 kilométerre.

Viszont az 1,8-as motorok hajlamosak erősebben fogyasztani a motorolajat 150-180 ezer kilométertől, ami az 1,6-ra nagyobb futással sem jellemző. Az olajnívó rendszeres nézegetést igényel és a megugró olajszomj potenciálisan költséges motorjavítást feltételez az érintett autókban, de ez mesze nem törvényszerű. A cikkhez fotózott 1,8-ast nem sújtja.

Láncos vezérlésű a szintén a Mazda-Ford hátterű kétliteres szívómotor 145 lóerővel. Vonzó darab volna, de a limuzinban is ritka, a kombiban szinte elő sem fordul a használtautó-kínálatban.

140 és 170 lóerős is van a 2435 köbcentis, soros öthengeres szívómotorokból a használt Volvo V50-hez és az S40-hez. Mindkettő mesés a kompakt autóban, csodás hangú ínyencfalatok remek erőeloszlással. Az erősebbik elvileg csak szoftveresen tér el a B5244S5 kódjelű 140 lóerőstől, tehát meg lehet találni hozzá azt a 30 lóerőt. Forgatónyomatékból előbbi 220, az erősebbik 230 Nm-t ad le 4000-en.

2521 köbcentis hengerűrtartalma miatt sajnos a legmagasabb regisztrációs adó-kategóriába tartozik a T5, amelyből 220 majd 230 lóerős volt 320 Nm forgatónyomatékkal. A Focus ST-ben is körberajongott, sorötös turbómotor egy álom a kompakt autókban és előfordul belőlük összkerékhajtású is, ami más motorváltozathoz nem volt elérhető. A padlólemez tudja a 4×4-et is, amit a Ford az első Kugában használt.

Közúti átlagfogyasztás, Volvo S40-V50

1,6i (100 LE, 150 Nm) 7,75

1,8i (125 LE, 165 Nm) 7,97

2,0i (145 LE, 185 Nm) 8,02

2,4i (140 LE, 220 Nm) 9,36

2,4i (170 LE, 230 Nm) 8,55

2,5 T5 (220/230 LE, 320 Nm) 9,97

1,6D/D2 (109/114 LE, 240/270 Nm) 5,44

2,0D (136 LE, 320 Nm) 6,47

2,0D3 (150 LE, 350 Nm) 6,41

2,4 D4 (177 LE, 400 Nm aut. és kézi váltóval is) 6,23

2,4 D5 (180 LE, 350/400 Nm, aut. ill. kézi váltóval) 7,30

Liter/100 km. Forrás: Spritmonitor.de

Dízelek

Gyakori a PSA és a Ford közös dízelmotorja, előbb 1,6D, később D2 néven. Az 1560 köbcentis négyhengeres nagyon keveset fogyaszt, 109 vagy 115 lóerős lehet 240 vagy 270 Nm-rel.

Kétliteres dízelből kétféle is van. Az 1984 köbcentis és 150 lóerős D3 a Volvo saját öthengerese, sokkal gyakoribb azonban a PSA-csoportól származó négyhengeres 1998 köbcentivel és 136 lóerővel.

Hangban és karakterben messze van az öthengerestől, nem is takarékosabb, de igazán eltalált és tartós dízelmotor. A 2400 köbcentis dízelek is öthengeresek, 150 (D3), 177 (D4) vagy 180 lóerővel (D5). Utóbbi esetben a nyomatékmaximum kézi váltóval 400, automatával 350 Nm. A D5 legtöbbször az ötfokozatú, hidrodinamikus nyomatékváltós (hagyományos) automatikus váltót kapta. A japán Aisin szállítja és a Volvónál Geartronicnak hívják.

A tulajdonos véleménye: Pintér Viktor, Volvo S40 1,8, 2007, 202 000 km Idén tavasszal vettem a modellfrissítés utáni S40-et, mert munkahelyváltás kapcsán szükségem volt egy biztonságos és ingázásra alkalmas használt autóra, ami azért ad egy kis vezetési élményt is. Ezek alapján Astra, Auris kiesett. Maradt a Civic/Focus/Golf V/Octavia II. A Volvóra a Vezess cikke alapján figyeltem fel rá és megtetszett a Focus II svéd testvére. 1 550 000 forintért sikerült megvennem az autót első tulajdonosától, repedt első lökhárítóval, és amit csak utólag vettem észre, kicsit elmozdult jobb első lámpával. Mivel ez vetítőlencsés, de nem xenon-fényszóró, bontottal pótolható, ami 40 000 forintba kerül. A lökhárító hegesztése és fényezése is hasonló árban mozog. A fenti hibák nem vonnak le semmit az autó használati értékéből. Szerencsém volt, mert az enyém 1,8-as, de az első 5000 km alapján nem fogyaszt olajat. Az első szerviz a motorolaj, az olajszűrő, a pollenszűrő, a légszűrő és a gyújtógyertyák cseréjével 75 000 forintból kijött munkadíjjal együtt, mindenből jó minőségű utángyártott alkatrészt és 5W30-as, márkás motorolajat használva. Szükség volt még négy új nyári gumira is, 195/65 R15-ös méretben, középkategóriából választva ez alig több mint 70 000 forint volt. Lemezfelnire szerelt téli gumikat kaptam, ezek egy szezont futottak. Nagyon megszerettem a kényelmes, jól vezethető és kellemesen gyorsuló autót. A gyári hangrendszer szépen szól és egy audiokábellel kiegészítve kihangosítóként is funkcionál. Ízlésesek a kárpitok és van benne egy csomó volvós finomság. Az egyik a lehajtható utas oldali első üléstámla, de ilyen a slusszkulcson lévő kapcsoló a helyzetjelzők aktiválására vagy a pánikgomb is: ennek megnyomásával bekapcsol a kürt és a vészvillogó. Ezen apróságok is nagyon élhetővé teszik az autót, amelynek annyira kényelmes az ülése, hogy már otthonra is szeretnék egyet szerezni bontóból. Használt autónál nálam a szín másodlagos (nem lehet elégszer mondani, állapotot veszünk), de ennél az autónál ezzel is szerencsém volt, nem mondhatjuk, hogy beleolvad/beleszürkül a tömegbe:-)

Kettős tömegű lendkerék

Már írtunk róla a Vezessen, hogy a kettős tömegű lendkerék nemcsak a feltöltött dízelek és nem is csak a turbós benzinesek természetes tartozéka az utóbbi 15-20 évben, mert előkelőbb autókban szívómotorok mellé is beépítheti gyártójuk ezt a rezgéscsillapító, a kényelmet fokozó alkatrészt. Ilyen például a BMW E46 és a Lexus IS.

Aki használt Volvo S40-et vagy Volvo V50-et vásárolna, legyen tisztában vele, hogy itt is vannak kézi váltós szívó benzinesek kettős tömegű lendkerékkel. A Volvo-importőr műszaki és termékes szakembereinek nagyon köszönjük, hogy a cikk kedvéért pontosították a helyzetet.

Tehát a négyhengeres benzinesek közül az 1,8 és a 2,0 literes, a láncos vezérlésű Mazda-Ford-motorok lendkereke kettős tömegű, az 1,6-os Ford motoré egytömegű. A 2,4 literes szívómotoroké szintén egytömegű, ahogy a 2,5 literes turbósé is. Igen, annak ellenére, hogy a Focus II ST-ben ez a motor kettős tömegű lendkereket kapott. Ez ugyanis egy korábbi változata a turbós öthengeresnek, amelynek egytömegű a lendkereke.

Fontos leszögezni, hogy a szívó benzinesekben a kettős tömegű lendkerék nem tartozik a gyakran cserélendő alkatrészek közé, a dízeleknél kisebb forgatónyomaték és az egyenletesebb motorjárás miatt a kettős tömegű lendkerekek élettartama igen hosszú, bár erősen láb- és használatfüggő. 300-350 ezer kilométer után az 1,8-as és a 2,0 literes benzinesekben még a gyári lendkerékkel találkozhattok.

A dízeleknél egyszerű a helyzet, ott minden motorváltozattal kettős tömegű lendkerék védi a manuális váltót és a motort illetve teszi halkabbá, finomabbá a motor járását. Itt is érvényes a bölcsesség, hogy a kettős tömegű lendkerék tovább bírja, ha a motor leállításakor is mindig kinyomjátok a kuplungot, nemcsak indítózáskor.

Hibalehetőségek

Használtan az S40 és a V50 fenntartási költségei a volumenmárkák autóihoz igazodnak, nem kell újra és újra megfizetni bennük a prémiummárkát, amivel a használtan megvett BMW-k emésztik tulajdonosuk anyagi tartalékait és idegrendszerét.

Belül gond lehet az elektromos ablakemelőjükkel. Az ajtókban az úszó körüli műanyaggyűrű leesik, elveszik és a sokféle belső kivitel miatt nem egyszerű őket színben passzolóval pótolni. A használattól az első kartámasz borítása hajlamos kihasadni és a jellegzetes, lebegő középkonzolon csúnyán megkophat a bevonat.

Próbáljátok ki a légkondicionálót, mert nemcsak a klímakompresszor és a klímarendszer alucsövei használódhatnak el. Az oldalanként szabályozható klimatizálás elektronikus szabályozása is sztrájkolhat, amitől az autó az egyik oldalon például csak meleget hajlandó fújni. Az óracsoport hibája viszont nem jellemző, szemben a Focus-szal.

Szintén sokkal jobb a karosszéria korrózióvédelme, mint a Focuson. Egy barátom kisebbik húgának megnéztem párat a közelmúltban, a futóműelemeken sincs annyi rozsda, mint a Fordon, ahogy az alváz és a karosszéria védettsége is jobb, ideértve a sárvédőíveket és az ajtók alsó élét.

A Focusokban a két vezérműtengely közötti árokba befolyik a víz, ami nem tesz jót a gyújtógyertyáknak és a kábeleknek (A trafót nem veszélyezteti, mert oldalt van a motortömbön). A Volvo az 1,6-os benzinesek szelepfedelére fémlapot csavarozott, amit érdemes a Fordokra is megvenni. Az 1,8-ast és a 2,0 literest jól fejlett műanyagfedél védi a víztől.

Eső vagy kocsimosás után a kis Volvókban a zárhíd jobb oldali teknőjében megáll a víz, de ezt az üreget műanyagbetét védi a korróziótól. A hátul is független, négylengőkaros futómű jól bírja a strapát, elö az alsó lengőkarok hátsó nagy szilentblokkja is elmegy 180-200 ezer kilométert, amikor lengőkarral együtt érdemes kicseréltetni, ha kopogni kezd a felfüggesztés. A féltengelyek jól bírják, váltóhiba is csak elszórtan fordul elő.

Euro NCAP-törésteszt 2004-ből az S40-nel. Ugyanúgy ötcsillagos lett, mint a Focus II



Volvo S40, Volvo V50: árak használtan

Körülbelül 130 darab S40 és 145 db V50-es Volvo keres gazdát a Használtautón a cikk írásakor érvényes magyar forgalmival. A kombik között arányaiban jóval több a dízel, mint az S40-ből, az 1,3 millió forint alatti autók között a PSA-Ford eredetű, 136 lóerős 2,0D tűnik a leggyakoribb motorváltozatnak. Az S40-ben valamivel gyakoribb a kockázatszegénysége miatt használt autóként erősen ajánlható 1,6-os benzines.

Bár akadnak egymillió forint alatti autók is, többnyire 1,6D-k, de a nagyjából 900 ezer forinttól induló árak ne tévesszenek meg benneteket! Benzines motorral egy használt Volvo S40 és V50 inkább 1,3-1,9 milliós autó.

Modellfrissítés előtti autókat Otto-motorral is kapni 1,5 millió Ft alatt, dízeleket pláne. Az 1,1-1,2 milliós autók műszerfalán zömmel 280-350 ezer km-es futásteljesítményt láthattok. A ráncfelvarrás utáni autók 1,5-1,8 millió forint körül kezdenek megjelenni a cikk írásakor a használtautó-hirdetésekben. A 2010-11-es modellek 180 000 km alatti óraállással, jó állapotban ma is megérnek alku előtt 2,5-2,8 millió forintot, legalábbis mostani tulajdonosuk szerint.

Értékelés

Szerencsés csillagállás alatt született a Volvo S40 és a Volvo V50. A Ford illetve a Mazda négyhengeres benzineseivel, a PSA sornégyes dízeleivel és a saját öthengeresekkel széles a motorválaszték, a motorok nagyrészt ajánlhatók. Az eladó használt autóknak nemcsak belső kivitele és felszereltsége, de rozsdavédelme is jobb a Ford Focus II-nél, nem is beszélve a Mazda3-ról. A tömegmodellek kiforrott technikája jót tesz a megbízhatóságnak és az alkatrészáraknak, de a formaterv és a volvós utastéri finomságok kiemelik a használt autók mocsarából a Volvo V50-et és az S40-et.