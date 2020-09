Egy használt autó kiválasztása és megvásárlása sok bizonytalansággal jár, ezért legalább abban lássatok tisztán, amiben lehet. Elég pontosan felmérhető, mennyit fogyaszt majd az autó, ebben mérvadó a Spritmonitor.de adatbázisa, amit sok magyar is tölt. Ebből kiderül az is, hogy a közhiedelemmel ellentétben a nagyobb hengerűrtartalmú szívó benzineseknél – kevés kivétellel – jóval takarékosabbak a turbós benzines motorok .

Egy új autó megvásárlása és használata akkor is sok örömöt adhat, ha az az autó csak nekünk új, valójában használt. A használtautó-vásárlás azonban nehéz ügy, megtakarítások forognak kockán vele, sok mindenen el lehet csúszni, ráadásul a többségnek ez nem izgalom- és örömforrás, hanem kilátástalan feladat. A buktatók ismeretében jobb sorsra érdemes magyartanárok, hidegburkolók és gyógytornászok képezik ki magukat használt autókból, végtelen idő ráfordításával. Öt tipp a Vezesstől, hogy könnyebb legyen jó autót vennetek.

Amíg készültök az autóvásárlásra, írjatok egy listát arról, mit érdemes mindig megkérdezni telefonon és mit ne felejtsetek el megnézni a szemlén. A tételeken végigfutva jobban dönthetsz , hogy ne a vásárlás után, az első mosáskor derüljön ki, mennyi hibát nem szúrtál ki elsőre.

Udvariasan érdeklődjetek az autó karbantartásáról, a szervizfüzet, a számlák és egyéb dokumentumok meglétéről! Semmiképp ne számonkérő stílusban, de kérdezzetek rá az előzetes sérülésekre, a tulajdonosok számára, az eladás okára, kérjétek el továbbá az autó rendszámát és alvázszámát a kocsi leinformálásához az állami adatbázisban illetve márkaszervizben!

Dízelből is csak a japán

Várkonyi Gábor autóvásárlási tanácsadó a dízelmotoros használt autót keresőknek el szokta mondani, miért érdemes azoktól dízelt venni, akiknek ez évtizedek óta az egyik fő csapásirány, nem pedig kényszerfeladat.

Dízelmotoros személyautókra szinte csak Európában van tömeges igény. A globális exportra építő japán márkáknak az európai dízeligény kiszolgálása jelentős teher, mert sem Ázsiában, sem Amerikában nincs számottevő kereslet dízelmotoros személyautókra. Tehát ezt a technikát nagyrészt az európai vevők kedvéért fejlesztik.

Nem az a baj, hogy ezt a feladatot félszívvel oldanák meg és motorjaik rosszak lennének, másról van szó. Arról, hogy arányaiban nagyon kevés eladott autóra oszlik szét a nagyon magas fejlesztési költség, ami visszaüt a saját konstrukciójú dízelmotorok alkatrészáraiban – mondja erről a szakember. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy minden nem-európai dízel rossz, és minden európai dízel jó, hanem egy tendencia, amiről érdemes tudnotok.

Nézzétek meg, mennyi pénzt visz el egy TDI Passat porlasztója és mennyit egy Denso-injektor a Subaru boxer dízeléhez! Mibe kerül a turbófeltöltő a 2,2-es Skyactiv Mazda-dízelekhez és mennyibe a PSA 2,2-es motorjához? Vagy mennyiért tudod megjavíttatni a Mitsubishi 1,8-as dízelmotorjának üzemanyag-ellátását és mennyiből hozható ki ugyanez a FIAT 1,9-es négyhengeresére, legyen az Opelben, SX4-ben vagy 9-3-as Saabban?

Mivel itt használt autókról van szó, az előbb-utóbb jelentkező szervizkiadások miatt dízelmotorral európai konstrukciót érdemes választani, lehetőleg a sokfelé javított Bosch-üzemanyagellátással. Ha pedig mindenképp dízelmotorral akarsz japán autót, választhatsz olyat, amiben mindig is európai dízelmotorok voltak, például Suzuki SX4-et.

Öngól a javából: használt autót, de azonnal

Aki siet, vegyen új autót egy szalonból, amiben kevés a kockázat vagy üljetek be egy nagyon olcsó használt autóba, mondjuk egy Wagon R+-ba vagy 169-es Pandába, ami gurul, nehéz vele nagyon mellényúlni és ha mégis, nem tudtok sokat bukni rajta. Sose ugorjatok bele milliókért egy sebtében kiválasztott, nem kellően leinformált, átvizsgált és kipróbált autóba!

Megfelelő használt autót találni hetek, sőt, hónapok munkája lehet, amit az előkészítésre, a megcélzottnál drágább és olcsóbb autók megnézésére érdemes szánni. Ha láttál több autót nyomás és vásárlási kényszer nélkül, akkor élesben, egy másik kocsi megnézésekor könnyebben és gyorsabban tudsz dönteni. Nincsenek napjaitok azon tépelődni, hogy ez az autó jó-e vagy sem, mert a kedvező árú és vonzó használt autók pár nap alatt elkelhetnek.

Mit vigyek magammal az autónézéshez és ? Ötletek a videóban

Túl messze van

Hányszor hallani ezt! Magyarországon normális használt autót találni időigényes feladat, mert a hirdetések egy részéből alig derül ki valami a kevés és pocsék fotó illetve a hiányos, semmitmondó szöveg miatt. Valótlan lehet továbbá az autó leírása, mert a tulaj elhallgatja a valóságot vagy nem ért a technikához és fogalma sincs a kocsi bajairól, netán a folyamatos pusztulás közben megszokta, hogy ez ilyen, esetleg már ő is így vette, ami gyakori kifogás.

Ebben a helyzetben érhető, ha valaki nem szívesen utazik messzire a bizonytalanért, de aki nem a fővárosban vagy vonzáskörzetében lakik, ahol sok a használt autó, annak nehéz mást tennie.

Alacsony árú, 500 ezer Ft alatti használt autókért nem érdemes bejárni az országot, de drágább autókért érdemes utazni. Ez is olyan mint padlólapot választani vagy gyümölcsfát gondozni, amíg termőre fordul. Az elején nagyon sok energiát kell belefektetni, de gondoljatok arra, hogy a megfelelő használt autóért egyszer kell elmenni Bajára, Sopronba vagy Tivadarig.

Eddig se volt, minek az nekem?

Biztonságban és kényelemben folyamatosan fejlődnek a szériaautók. Ám nem is kevesektől hallom, hogy minek ez vagy az a kocsiba, ha az eddigiben sem volt? Neki aztán nem hiányzik, és jön utána a védhetetlen érv, hogy ami nincs, az nem is romlik el.

Ez vitán felül áll, de egy jól felszerelt autóval hosszabb távon sokkal szebb az élet, mint egy mezítlábassal. Ezt nap mint nap látom a feleségem szimpla Ford Focusán. Az automatikus légkondicionálóhoz alig kell nyúlni, szemben a manuálissal. A nem Ghia Focusokból sokszor kimarad a napszemüvegtartó, nincs középen műszerfali rekesz, nincs erszény az ülés elején és világítás a hátsó ülésekhez, ami nagyon jól jön időnként.

Az állítható deréktámasz városban nem számít, de hosszabb utakon értékelni fogod. A hátsó oldalablakra rá lehet külső hálót is feszíteni vagy becsíphetek egy rongyot is árnyékolónak, de az mégsem ugyanaz, mint felhúzni a rolót az ablak elé, ami nem kerepel a szélben, és ha kanyarodik az út, a másik oldalon is egy mozdulat beakasztani.

Tulajdonképpen a tempomat sem nélkülözhetetlen, de kényelmes és takarékos. Az oldalsó és a függönylégzsákra talán sosem lesz szükséged, de az életed múlhat rajta. Ugyanez a helyzet a menetstabilizáló rendszerrel, ami nélkül kikerülésnél könnyű keresztbe állni az autóval. Még sosem kellett félrerántanod a kormányt és utána visszatérni a sávodba? Oké, de nem tudni, hogy mikor lesz muszáj.

Vegyük a szellőztetést! Ha hátul kurblis az ablak, nem tudod pár mozdulattal, az egyik első és a szemközti hátsó ablak nyitásával kiűzni a forróságot. Hideg időben a szélvédőfűtés lesz áldásos, amikor nem kell elhajtogatni a szélvédőt takaró textilt vagy a deret, jeget kaparnod indulás előtt, mert a fűtőszálak megoldják.

Amikor egy autóval évek telnek el közösen, akkor a tolótető, a jobbik audiorendszer, a középső kartámasz, az ESP vagy a hátsó utasok lábához elvezetett fűtés öröme igenis meghatározó a gyengébben felszerelt autókhoz képest.

Aki kedvet kapott, gyűjtsön még információkat, ezek a legfontosabb tudnivalók a témában:

A cikkbe illesztett írásokban további tippeket találtok az alapvető hibák elkerülésére. Szerintetek milyen hibákat ne kövessenek el a használtautó-vásárlók? Várjuk és köszönjük az érdemi, tárgyilagos hozzászólásokat!