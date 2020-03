Ha bemegyek a házba, egy plakát azzal fogad, mit tegyek a koronavírus-fertőzés terjedése ellen. Ha megnyitnék egy videót, előtte Győrfi Pál elismétli, mit tegyek a koronavírus-fertőzés terjedése ellen.

Mivel a vírus elkapásának és továbbadásának elkerüléséhez fontos a szeparálódás, de néha az ember kénytelen elhagyni az otthonát, ezúttal olyan használt autókat ajánlunk a Vezess olvasóinak, amelyek jó megoldást jelentenek a tömegközlekedés kiváltására. Pláne most, hogy az érdeklődők elmaradása javítja a komoly vevőjelöltek alkupozícióját, akik aznap el is vinnék az autót.

Ami most másképp működik

Ebben a járványügyi veszélyhelyzetben, még ha szokatlan is, de a tulaj és a vevő is védőmaszkban szálljon be a próbaútra! Jegyezzétek fel kölcsönösen egymás nevét és elérhetőségét, hogy egy utólag kiderülő fertőzés után értesíthessétek a másikat és az illetékes szerveket.