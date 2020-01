Egy 23 éve, 1997-ben bemutatott autótól a Xsara ütközésbiztonsága vállalható, de elmarad a kortárs Focus I vagy a G Astra teszteredményétől. Az Euro NCAP vizsgálatát három csillaggal zárta, ami elfogadható utasvédelem ebben az árkategóriában. 2000 őszén a modellfrissítéssel az autó karosszériamerevségén javított a gyár.

Ha megnézitek, nagyon sok Xsara fut hűtőmaszk nélkül, mert a műanyag díszrács rögzítése elenged és leesik az orrmaszk. Mivel ez típushiba, a bontókban nincs vagy sokba kerül. Ahol még megvan a díszrács, ott is gyakori az embléma felső nyilának leesése. A márkalogó, a kettős nyíl, a double chevron az André Citroën-féle nyílfogazású fogaskerékből született. A letörő külső kilincs pótlására a bontott mellett van utángyártott is.

Egy ötajtós Xsara tágas belső teret kínál a modellfrissítésig 4167, a ráncfelvarrás után 4188 mm hosszúságú karosszériájával. A ferdehátú csomagtartója kiemelkedő a kategóriában 408 literes térfogatával. A kombié alapesetben 517 literes.

Egyszerű műanyag elemeivel minőségérzetben egy új Xsara nem állta a versenyt a négyes Golffal. Más a helyzet a tényleges minőségével, mert az utastér nem öregszik csúnyán. A szépséghibák közé tartozik a befúvórácsok vízszintes lamelláinak törése, paradox módon sokszor az utas oldalán, nem a vezetőén.

Az I-es Xsarák baja a műszerfal közepére, fent elhelyezett elektromos ablakemelő-kapcsolók keretének törése és a kapcsolók benyomódása, ami megakadályozza használatukat. Otthoni barkácsolással javítható a gond, ami az átdolgozott modellnél már nem fordul elő a kapcsolók lecserélésének köszönhetően.

Főleg a II-es Citroën Xsarákat sújtja az ajtókban az átvezetőkábel törése. A kontakthibák miatt ilyenkor nem zárható-nyitható a távirányítóval a központi zár, nem kapcsol be a belső világítás és nem megy bal elöl az elektromos ablakemelő, csak amikor sporadikusan helyreáll az érintkezés. Kisebb malőr az ülés magasságállításának szétesése, amit vissza lehet csavarozni.

Kevés autó létezik, amelynek széles motorválasztékából ennyire jók lennének a használtautó-kínálatban releváns motorok. A benzinesek közül a Xsara 1,4i az agyonrakott kombikat kivéve jó választás. 75 lóereje ellenére sem szükségmegoldás, de sokat nem várjatok tőle. Az energikus, jól pörgő, de alul és középen sem enervált TU3JP motorral lendületben tartható az autó.

Jók a benzinesek, jók a dízelek

Jó erőben van a ráncfelvarrás előtti, 88 lóerős kétszelepes 1,6i és a 90 lóerős 1,8i, de a helyüket 2000 őszétől átvevő 109 lóerős 1,6 16V-vel a használt Xsara kifejezetten élvezetesen gyorsul, ha a TU5JP4 kódjelű négyhengerest kihúzatjátok.

Mivel Franciaország masszívan dízelpárti hely volt és a mai globalizálódás előtt a hazai piac meghatározó volt a Citroënnek és a Peugeot-nak, a PSA-csoport híresen jó dízelmotorokat gyártott. A Saxo és a bakancs Micra 1,5 literes dízelmotorja itthon ismeretlen a Xsarában. Van viszont 1,9 D szívódízel, de 69 lóerejével a mai forgalomhoz lomha, autópályára gyenge és lassú, de takarékos és a szükséges karbantartással elképesztő élettartamú motor.

A szintén kamrás, közvetett befecskendezésű és turbófeltöltős, 90 lóerős 1,9 TD sokkal élénkebb, szintén tartós darab, de 20-22 éves dízeleket megvenni a mai munkadíjak mellett biztosan kockázatosabb, mint az általában sokkal kevesebbet futó szívó benzinesekkel járni, főleg autógázra áttérve.

Aki dízelt szeretne, annak inkább az RHY motorkódú, 90 lóerős és már közös nyomócsöves közvetlen befecskendezésű motort ajánljuk.

Ez a köztudottan jó 2,0 HDi erős, takarékos és nagyon sokat bír, de bizonytalan előélettel van rá esély, hogy egy vásározó már megtett vele 680 ezer kilométert, főleg, ha kombi. A HDi dízelek az átdolgozás előtt egy évvel, 1999 végétől kezdtek megjelenni a Xsarában, a 2001-ben bedobott 109 lóerős nagyon ritka használtan.

68 lóerejével elég harmatos és sajnos nagyon ritka motorváltozat az 1,4 HDi. Az 54 literes tankkal a dízelekkel 800-900 km után elég beállni a kútra, a takarékosan vezetett 1,4 HDi-vel 1000 km feletti a hatótávolság. Ez a motor bármilyen autóban megbízhatóan szolgál, amibe belerakták az 1007-es Peugeot-tól a C2-es Citroën át a 307 kombiig. De aki régi dízelt keres, gondoljon arra, hogy ezekkel a legfeljebb Euro 3-as motorokkal szmogriadó idején tilos behajtani Budapestre, akárcsak a 2005 utáni, Euro 4-es dízelekkel.

Benzines motorok

1,4i 8V (75 LE) 6,78 l/100 km

1,6i 8V (88 LE) 7,51 l/100 km

1,8i 8V (90 LE) 7,97 l/100 km

1,6 16V (109 LE) 7,55 l/100 km

2,0 16V VTS (163/167 LE) 8,50 l/100 km

Dízelmotorok

1,9 D (69 LE) 5,84 l/100 km

1,9 TD (90 LE) 5,89 l/100 km

1,4 HDi (68 LE) 4,93 l/100 km

2,0 HDi (90 LE) 6,04l/100 km

Forrás: Spritmonitor.de.

Egy használt Citroën Xsarávál nem kell sorscsapásoktól tartani. A hátsó ülés alatti tankba merülő üzemanyag-szivattyú az egyik hibaforrás, ami kellő kézügyességgel fél-egy óra alatt kicserélhető. Kis trükk: az AC-pumpa fedelét visszatétel előtt nem árt 10 percre forró vízbe tenni, hogy könnyebb legyen visszatekerni.

A benzinesek trafósora egyszerűen cserélhető, egy trafó szolgálja ki mind a négy hengert. A ráncfelvarrás előtti 8 szelepeseken a motor mögött van a trafósor, a 2000 utáni 16 szelepesekét a motor tetején találjátok, mint az Opeleken. A gyertyacsere halogatása öli mg a gyújtótrafókat is, tehát a filléres gyújtógyertyák cseréjén nem szabad spórolni 30-40 ezer km megtétele után, bár a gyári előírás 60 ezret enged. Idős autókban felújításra szorulhat a szivárgó, hangos kormányszervo-szivattyú és a klímavezérléssel is adódhat gond.

A Xsara motorjai szíjas vezérlésűek. Alapesetben abból indulhattok ki, hogy a csereperiódus 120 000 km vagy 10 év.

A tulajdonos véleménye: Fehér Norbert, Citroën Xsara 1,6i 16V, 2002, 225 425 km

11 éve vagyok Citroën Xsara-tulajdonos. Első Xsarám I-es volt, 1.6-os, nyolcszelepes motorral (NFZ motorkód). Elsőnek én is kicsit szkeptikusan álltam a francia autókhoz a VW Golf után, de beültem, tettem vele pár kört, megtetszett az autó és megvettem. 8 éven át maradt hű társam. 170 ezer kilométer volt benne, amikor megvásároltam és több mint 400 ezer kilométeres futásteljesítménynél tartott, amikor megsérült.

Mivel rendkívül megszerettem ezt a típust és gyorsan kellett egy másik autó, választásom újra a Xsarára esett, immár egy faceliftes típusra, 1.6 16V motorral (NFU motorkód). 109 lóerejével ez érezhetően erősebb, főleg magasabb fordulaton, de a 8 szelepes motorral is jól lehetett közlekedni. Nem sokkal ezután lett egy 1.4-es (KFX motorkód) kombi I-es Xsarám is a másik mellett.

A francia autókra sztereotip módon ráragasztott tulajdonság, hogy meghatározhatatlan elektronika bajaik vannak, egyik autómnál sem jött elő. Egyik autóban sem kellett a motort megbontani és karosszérialakatoshoz sem kellett vinni őket rozsdásodás miatt, bár néha télen is le szoktam mosni őket, alulról is Az olajat rendszeresen én cserélem, olajszűrővel együtt, és amíg hideg a motor, nem forgatom tiltásig, szerintem ezek is hozzátartoznak ahhoz, hogy nem jelentkeztek nálam nagyobb hibák.

Segédberendezéseket (generátor, önindító, üzemanyag-szivattyú), több autómban is cserélnem kellett, de úgy gondolom, ezek 18-20 éves autóknak nem felróható bűnök és előfordult, hogy még a gyári alkatrész volt bennük, amikor kicseréltem. Ha valamiből új is elérhető, nem teszek bontott alkatrészt az autóba, mivel fontosabb nekem, hogy az autó ne robbanjon le, és jó áron lehet jó minőségű új alkatrészeket venni hozzá.

A trafósora érzékeny a gyertyák elhasználódására, amikor megvettem a feketét, nekem is ki kellett cserélnem a gyújtótrafót, de azóta rendszeresen (30e kilométerenként) cserélem a gyújtógyertyákat és nincs gondom a gyújtással. A rendszeres karbantartást nagyon meghálálják az autók (és koruknál fogva igénylik is, mivel a legfiatalabb Xsara is már 14-15 éves). A jelenleg használt autóm vegyes használatban van, hétköznap munkába járás Budapesten (kb 8 literes fogyasztás), hétvégén pedig vidékre autópálya/főút vegyesen (6,5-7 literes fogyasztás) és teszi a dolgát, ahogy kell.

A hátsó futómű a típus gyenge pontja, el kell fogadni, hogy időnként muszáj felújítani. A hiba abból látható, hogy a hátsó kerekek terpesztenek (ferdén, befelé dőlve állnak) és leül az autó hátulja. A hallható jele a hátulról jövő csapágymorgás és utána megint mehetünk tovább. Ez a típus a kedvencemmé vált, úgy gondolom, jogosan.

Az 1.6 16v motor kellően dinamikus és a fogyasztása is megfelelő számomra, valamint a kényelme is hozzátesz nekem a jó vezetési élményhez. Akit nem zavar, hogy nem egy nagyobb presztízsű gyártó autójából száll ki, hanem szeretne egy hálás, szerethető, és jó ár/érték arányú igáslovat, annak bátran merem ajánlani a Xsarát ebben az árkategóriában.