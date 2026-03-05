Miután az Amerikai Egyesült Államok és Izrael múlt szombaton háborút indított Irán ellen, a megtámadott iszlám köztársaság az USA szövetségeseinek számító arab államokra mért válaszcsapásokat, történt ilyen-olyan szintű támadás Bahreinben, Katarban, Szaúd-Arábiában, sőt, szerdán Törökországra is rakétát küldtek.

A hétvégén az Ausztrál Nagydíjjal induló 2026-os Forma-1-es szezon első három fordulója a háborús zónától távol zajlik, hiszen Melbourne után a Kínai, majd a Japán Nagydíj következik, ám április 10-12-én, majd 17-19-én a Bahreini és a Szaúd-arábiai Nagydíj jönne, márpedig jelen körülmények mellett nem lehet versenyt rendezni ezeken a helyszíneken.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) már kedden lefújta a hosszútávú világbajnokság (WEC) március végi, katari szezonnyitóját, és minden bizonnyal ez a sors vár a két áprilisi közel-keleti F1-es fordulóra is.

A Forma-1 vezetése már a hétvége óta dolgozik a vészforgatókönyveken, a potenciális áprilisi naptárlyuk betömésén, úgy tudni, póthelyszínként felmerült a tavaly lejárt szerződésű Imola, a jövőre visszatérő Portugál Nagydíjnak otthont adó Portimao, valamint a törökországi Istanbul Park is, de sehol nincs igazi fogadókészség, írja a RacingNews365 a saját értesüléseire hivatkozva.

Törökország a szerdai rakétatámadás után eleve nem számít biztonságos környezetnek, míg Imola és a portugál pálya részéről állítólag az igen rövid határidejű versenyszervezés, valamint a fizetendő rendezési díj, annak a jegybevételekből való fedezése jelent akadályt.

A magunk részéről az utóbbit azért nem látjuk valós problémának, hiszen a Forma-1 számára nagyobb veszteség lehet az, ha egy teljes hónapig nem jelenik meg, nincs a köztudatban, mint a beugrásra felkért pályáktól bevasalható néhány tízmillió dollár (még úgy is, ha a közvetítési díjakra vonatkozik valamilyen vis maior kitétel, azaz azokon közvetlenül nem buknának), sőt, gyanítjuk, hogy Imola és Portimao jelentősen mérsékelt, esetleg egyenesen zéró rendezési díjat fizetne, ha vállalnák a pótlást.

Ha azonban igaz a szakoldal értesülése, arra készülhetünk, hogy a március végi Japán Nagydíj és a május első hétvégéjén következő Miami Nagydíj közötti négy és fél hétben nem lesz majd Forma-1.

Ha már Miami: pikáns aspektus, hogy míg 2022-ben – nagyon helyesen – azonnal törölték a szocsi Orosz Nagydíjat a versenynaptárból, miután Oroszország lerohanta Ukrajnát, eddig fel sem merült, hogy a most háborút kezdeményező USA három futamával (Miami, Austin, Las Vegas) is ez történjen. Persze az ok is egyértelmű: 2017 óta az amerikai Liberty Media az F1 jogtulajdonosa, az amerikai piac, közönség meghódítása pedig a sportág szent grálja, így azokhoz a versenyekhez nem nyúlnak – “Cash is king” (kb. pénz beszél), ahogy néhány éve Lewis Hamilton mondta a Forma-1-ről.