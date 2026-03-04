Két nap múlva, március 6-án – magyar idő szerint 2.30-kor – a szabadedzésekkel megkezdődik a 2026-os Ausztrál Nagydíj, vele pedig az idei Forma-1-es világbajnokság.

Azon túl, hogy a gyökeresen új szabályrendszer eleve mindenkinek feladta a leckét, az utolsó pillanatban a való világ is „beköszönt” a száguldó cirkuszba – a múlt szombaton az Amerikai Egyesült Államok és Izrael koalíciója által kezdeményezett iráni háború instabillá tette a teljes közel-keletet, Bahrein, Katar, Szaúd-Arábia is támadásokat kapott, pedig a Forma-1 logisztikája szempontjából igen fontos a régió, a sorozat repülős személy- és apróbb teherszállítása az ottani reptereken keresztül bonyolódik.

Az F1 fő rakománya a tengeren már befutott az Ausztrál Nagydíj helyszínére, Melbourne-be, egy másik rakomány pedig már útban van a második fordulót jelentő Kína felé, ám a különböző csapattagok, főleg az olasz központú Ferrari és Racing Bulls tagjai nehézségekkel repülhettek csak el Ausztráliába.

Az F1 ugyan három chaterjáratot is szervezett gyorsan Ausztráliába – Szingapúron keresztül –, de így is számos F1-es dolgozó csak mára „esett be” a szezonnyitó helyszínére, ezért a sportágat felügyelő Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) úgy döntött, a vis maior miatt törli az amúgy kötelező éjszakai munkavégzési tilalmat, a „takarodót”, azaz egész éjszakán keresztül dolgozhatnak majd a csapattagok csütörtökről péntekre és péntekről szombatra virradóra. A harmadik „takarodót” illetően nem érkezett közlés, gyanítható, hogy vasárnapra már nem változtatnak.

A szabályok szerint az érdemi műszaki munkát végző csapattagoknak 15-15 órával az első és harmadik edzés előtt kell abbahagyniuk a tevékenységet, egyí-egy csapat szezononoként két-két felmentést kérhet ez alól. Ezúttal senkire nem vonatkozik a megkötés.