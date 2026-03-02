A hétvégén az Ausztrál Nagydíjjal megkezdődik a 2026-os Forma-1-es világbajnokság, és bár az új szezon első három fordulója (Melbourne után Sanghaj, majd Szuzuka következik) talán problémamentesen bonyolódhat, ha addig nem változik a helyzet a Közel-Keleten, súlyos gondot okozhat az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított háború.

Mint ismert, a két ország múlt szombaton mért csapásokat Iránra, mely aztán közvetlenül és a hozzá kapcsolódó terrorszervezeteken keresztül a térség több, nyugati szövetségesnek tartott – az F1-nek is fogadó – országban (Bahrein, Katar, Szaúd-Arábia) hajtott végre válaszcsapásokat.

Az Ausztrál Nagydíj rendezése semmiképp sincs veszélyben, a szervezők hétfőn közölték, hogy az F1-es szállítmányok már Melbourne-ben vannak, a még hiányzó személyek pedig charterjáratokkal érkeznek majd, de a konfliktus így is komoly aggodalmakra ad okot.

A Forma-1-et is felügyelő Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) egyesült arab emírségekbeli származású elnöke, Mohammed bin Szulajm már vasárnap közleményt adott ki a témában.

„Az FIA elnökeként lélekben a közel-keleti események összes érintettjével vagyok. Mélységesen elszomorít minket az emberi élet pusztulása, az érintett közösségek, családok mellett állunk. A jelenlegi bizonytalan helyzetben csak remélni tudjuk, hogy hamarosan újra nyugalom lesz, dolgok visszatértnek a szokásos kerékvágásba. Elsődleges kell legyen a párbeszéd és a polgári lakosság védelme. Folyamatos kpcsolatban vagyunk a tagszervezeteinkkel, a versenyszervezőkkel, a csapatokkal és az érintett helyszíneken tartózkodó munkatársainkkal, felelősen figyelemmel követjük a fejleményeket. A biztonság és minden érintett jóllétének szem előtt tartásával döntünk majd hosszútávú világbajnokság (WEC) és a Forma-1 kitűzött fordulóit illetően. Szervezetünk az egységre és a közös célokra épült, az egységnél pedig pillanatnyilag nincs fontosabb” – írta.

Ahogy írtuk, az F1 az első három forduló után lehet bajban, hiszen az április 10-12-i hétvégén Bahreinben folytatódna a bajnokság, egy héttel később pedig a szaúd-arábiai Dzsidda lenne a helyszín.

Ugyan az utóbbi pályán pár éve terrortámadások árnyékában is rendeztek versenyt, mégis nehéz elképzelni, hogy potenciális háborús helyzetben megtartsák a nagydíjakat. Másrészt a repülési tilalmak mellett a felszerelések és a szemelyzet odajuttatása sem lenne megoldható. Érdemes megjegyezni, hogy az F1 nem pusztán a futamok miatt kapcsolódik a Közel-Kelethez, logisztikai szempontból is fontos állomás, hídfő a térség.

A Forma-1 vezetése természetesen szintén vizsgálja a helyzetet, és bár hivatalosan még nem közöltek semmit, úgy tudni, készülnek vészforgatókönyvvel, ha Bahrein és Dzsidda kiesne, európai helyszínekkel – a tavaly elbúcsúzott Imola, és a hivatalosan csak jövőre visszatérő portugálai Portimao – pótolnák őket.