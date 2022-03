Már a szezonnyitó helyszínén, Bahreinben felröppentek a hírek, hogy veszélyben lehet a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj. A sportág vezetése monitorozta is a helyzetet, ám végül a mezőny Dzsiddába utazott. Pénteken a pályától 12 km-re lévő Aramco-olajfinomítóba rakéta csapódott, melyért a hútik vállalták a felelősséget – ők a szomszédos Jemenben lázadással vették át a hatalmat 2014-2015-ben. Az első, a friss eseményekkel kapcsolatos megbeszélésre a második szabadedzés előtt került sor.

A szabadedzés után egy éjszakába nyúló megbeszéléssorozat következett. Első körben az F1 vezetése Stefano Domenicali vezérigazgatóval az élen, Mohammed bin Szulajm FIA-elnök társaságában összehívta a csapatfőnököket és a pilótákat. Ennek viszonylag hamar vége lett, a távozó Domenicali az FIA-elnök társaságában pedig elmondta a médiának, hogy lesz verseny, minden a legnagyobb rendben lesz.

Érződött azonban, hogy ezzel még nincs vége a sztorinak. Annál is inkább, mert a pilóták tovább maradtak, és gyakorlatilag egy GPDA (a pilóták érdekvédelmi szervezete)-megbeszélés lett a találkából. Az álláspontok igencsak eltérőek lehettek a mezőnyben, melyet jól mutat, hogy a versenyzők összesen 4,5 órát töltöttek tárgyalással – sokan az egész estét/kora éjszakát overálljukban töltötték, még átöltözni sem volt idejük.

Egy ponton csatlakozott hozzájuk néhány csapatfőnök, valamint Domenicali és Ross Brawn, minden bizonnyal azért, hogy előrelendítsék a megbeszélést. Ez sikerült is nekik, helyi idő szerint fél három körül hagyták el a pilóták a tárgyalótermet, és indultak haza.

És mi lett mindennek az eredménye? Hivatalosan semmilyen bejelentés nem született, de a paddock közhangulata az, amit korábban a Forma-1 vezetése is elmondott: lesz futam Szaúd-Arábiában. Más kérdés, hogyan döntenek a pilóták, meggondolják-e magukat a hétvége során vagy sem: a levegőben lóg a sztrájk lehetősége és az, hogy egy részük nem áll rajthoz Dzisddában.

Terveiknek azonban keresztbe tehetnek azok az érvek, amelyekkel a csapatfőnökök is próbálták meggyőzni a versenyzőket. Az új információk részeként a BBC szerint olyan tájékoztatások hangzottak el, melyekben tudatták, mennyivel nehezebb is lenne kijutni Szaúd-Arábiából azoknak a csapatoknak és versenyzőknek, akik nem vesznek részt a nagydíjon – azaz gyakorlatilag megfenyegették a pilótákat. Érdemes ráadásul ezt komolyan venni, ugyanis 2019-ben WWE-s pankrátorokat marasztaltak akaratuk ellenére az országban – a háttérben akkor is politikai alapú konfliktus volt.

Mindent egybevetve, számítani lehet arra, hogy a történet még nem ért véget ennyivel.