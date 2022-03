A korábbiakhoz képest mérvadóbb körülmények között, sötétedés után, 21 Celsius-fokos levegő- és 24 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődhetett volna a 2021-es Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj második szabadedzése Dzsiddában.

Közvetlenül a rajt előtt azonban a pilóták és a csapatok, valamint az FIA-elnök részvételével az F1-vezér Stefano Domenicali összehívott egy megbeszélést, miután rakétatámadás érte a nap korábbi részében az Aramco közeli olajfinomítóját, de még az éjszakai eget is bevilágította egy friss robbanás fénye nem sokkal a tervezett rajt előtt. A megbeszélés miatt negyed órával csúsztatták a programot. Helyszíni beszámolók szerint több pilóta is vonakodott a szabadedzésen való részvételtől az események miatt.

🚨| A video from the track right before the start of FP2: pic.twitter.com/aApADYEyAE — LC (@LappedCars) March 25, 2022

A pályán is megkezdődött az akció, a delfinezés problémája több csapatnál jelentkezett, köztük a Ferrarinál is, legjinkább azonban a Mercedesnél látszott a jelenség. Lewis Hamilton különösen kényelmetlenül érezte magát, a hétszeres világbajnok menet közben egy magasabb ülést is kért.

Kevin Magnussen vesszőfutása ezen a gyakorláson is folytatódott. Az első edzést teljesen kihagyó Haas-pilóta motorerőhiányra panaszkodott, majd meg is állt alatta az autó nem sokkal féltáv után. Nem sokkal később Charles Leclerc Ferrarijával akadtak gondok: igaz, az ő problémáját az okozta, hogy a falhoz ért egy kanyarnál. Megsérült autójának kormányösszekötője, a monacói vissza tudott gurulni a bokszba, de csak lassú tempóval.

Charles y sus problemas en las prácticas, algo que sigue en 2022. Una de las pocas deudas del monegasco, esperemos que no le haya pasado nada grave al coche.#F1 #SaudiArabianGP #essereFerrari #Leclerc pic.twitter.com/90Lk58B63w — El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) March 25, 2022

Leclerc így is megnyerte az edzést, legjobb köre 14 századmásodperccel volt gyorsabb Max Verstappen leggyorsabbjánál. Igaz, a Red Bull hollandja azt a kört közepes abroncsokon futotta. Mögöttük csapattársaik, azaz Carlos Sainz és Sergio Perez végeztek.

Az 5-6. helyen a két Mercedes-pilóta következett, Hamilton 439 ezredet kapott az első helyezett pilótától, George Russell deficitje közel hattized volt.

Lewis and George P5 and P6 on the timesheets as they get stuck into long runs. 👊 pic.twitter.com/iApphgOL61 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 25, 2022

A McLaren kissé mintha előrelépett volna, legalábbis Lando Norris hetedik ideje bizakodásra adhat okot a wokingi csapat szurkolói számára. A legjobb tízbe Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) és Cunoda Juki (AlphaTauri) fértek még be. A japán pilóta alatt problémák léptek fel, motorja csúnya hanggal állt meg, majd autója is a pálya szélén.

Le dicen a Tsunoda que apague el motor… ¿Más problemas en las unidades Honda de AlphaTauri después de la barbacoa de Gasly en Bahréin? pic.twitter.com/HaekUnpNU7 — Rubén (@Ruben_DXT) March 25, 2022

A pilóták programja a beszámolók szerint nem ért véget ezzel mára, a szabadedzés után újabb megbeszélést tart az F1 a kialakult helyzettel kapcsolatban. Az ország motorsportszövetsége az edzés alatt közölte, hogy a hétvége menetrendje az előzetes tervek szerint folytatódni fog, a szervezők pedig együttműködnek a biztonsági szervekkel.

A Szaúd-arábiai Nagydíj programja szombaton magyar idő szerint 15 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő 18 órakor rajtol – ha minden a tervek szerint alakul.