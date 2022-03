Még napfényben, 22 Celsius-fokos levegő- és 36 fokos aszfalthőmérséklet mellett zajlott a 2022-es Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj első szabadedzése a 6174 méter hosszú, 27 (!) kanyarból álló dzsiddai Corniche versenypályán. Azóta, hogy legutoljára itt járt a sportág, mindössze csak egy szezonzáró és egy szezonnyitó futam telt el.

A visszajelzések után azonban ennyi idő is elegendő volt arra, hogy a pilóták kérésének megfelelően módosítsák a pályát, javítva ezzel a biztonságot, beláthatóbbá téve néhány, falak között húzódó kanyart. Az aszfaltcsík hossza azonban nem változott, az autók viszont annál többet, így bőven volt kihívás a versenyzők előtt.

Nem is késlekedtek a pilóták, sokan rögtön a pályára hajtottak a bokszutca nyitását követően. Köztük volt Fernando Alonso is, akinek Alpine-jában új motor, miután problémát észlelt a csapat a Bahreinben használt belső égésű elemnél.

Az első problémára alig öt percet kellett várni: Kevin Magnussennek kellett lassan visszagurulnia a Haas-szal a bokszba, miközben megtiltották neki a sebességváltást. A csapat később elmondta, hidraulikus probléma hátráltatta őket.

Mick’s back on track – he’s on the ⚪️ hard tire compound. Kevin’s had to jump out – the team are working on a hydraulic leak and a radiator change may be necessary. #HaasF1 #SaudiArabianGP #FP1 pic.twitter.com/j2gK4seM6n — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 25, 2022

Bő negyed óra elteltével még egyik Ferrarit sem járt a garázson kívül, de mielőtt megtehették volna ezt, be is lengették a piros zászlót egy, a pályára eső és azt törmelékkel beterítő jelzőtábla előtt.

🚩 RED FLAG 🚩 The 50 metre board has broken free from its position and needs to be cleaned up #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/eEXdP8ziVW — Formula 1 (@F1) March 25, 2022

A takarítást követően 34 perc maradt az edzésből, ekkor a maranellóiak is a pályára hajtottak már. Nem csoda, hogy Charles Leclerc és Carlos Sainz nem kapkodott annyira: minden fontos hétvégi eseményt, így a szombati időmérőt és a vasárnapi futamot is villanyfényes körülmények között rendezik majd.

Épp emiatt túl nagy jelentőséget nem érdemes tulajdonítani az eredményeknek, sokkal inkább volt az aggasztó, hogy az edzés alatt egy rakéta csapódott az Aramco egyik pályához közeli olajfinomítójába. A füstszagra Max Verstappen is panaszkodott, bár nem tudni, hogy az az esethez kapcsolódott-e – az előzményekről itt írtunk korábban.

#Breaking | A few minutes ago, the Houthis attacked Jeddah and hit Aramco’s petroleum facilities in Jeddah, west Saudi Arabia, a loud explosion was heard and a fire broke out. pic.twitter.com/IW0nivmxVt — WorldNews IL (@WorldNewsIL) March 25, 2022

Esto es lo que se ve des del circuito. No tengo ninguna información oficial de que es y que ha provocado el incendio. This is the view from the track. There is no official info about what’s going on there and what has caused the fire.#F1 pic.twitter.com/cWzzN8QZXy — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) March 25, 2022

A gyakorláson egyébként a korai tétlenség ellenére is Leclerc volt a leggyorsabb a Red Bull hollandja és Valtteri Bottas Alfa Romeoja előtt. Őket a másik Ferrarival Sainz követte, majd a három Red Bull-motoros autó jött a tabellán Pierre Gasly, Juki Cunoda, Sergio Perez sorrendben. A leggyorsabb mercedeses pilótát, Lewis Hamiltont szendvicsbe fogta a két Alpine-versenyző a 8-9-10. helyen.

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik magyar idő szerint 18 órától.