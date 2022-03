A szezonnyitó Forma-1-es Bahreini Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

Baljós események árnyékolják be a hétvégi Szaúd-arábiai Nagydíjat, a Forma-1 vezetői is “figyelik” az országban zajló eseményeket. A futam lefújása egyelőre lehetőségként sem merült fel, de az óvatosság nagyon is indokoltnak tűnik.

Helyi hírforrások szerint a múlt héten rakétatámadás érte a Forma-1 és az Aston Martin egyik főszponzorának számító Aramco egyik üzemanyaggyártó üzemét, a támadás mögött Iránnal kapcsolatban álló erők állhatnak.

A szaúdi légvédelemnek a főváros Dzsidda közelében több ellenséges drónt is meg kellett semmisítenie – egyelőre nem tudni, várhatók-e újabb támadások.