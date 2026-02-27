A végletekig kiélezett 2025-ös Forma-1-es szezon, valamint a nézőket és a szurkolókat célzó kampányok láthatóan célba értek, erre utalnak legalábbis az adatok, melyet a Liberty Media tett közzé az F1-től. A sorozat tulajdonosa örülhet, hiszen 2025-ben 3,9 milliárd dolláros (1240 milliárd forintos) bevétellel működtek, ami 14 százalékos növekedés 2024-hez képest. A bevétel kétszer ennyivel, 28 százalékkal nőtt egy év alatt, így 632 millió dollárt (201 milliárd forintot) kaszáltak.

A bevételek legnagyobb hányadát (31,3 százalék) a közvetítési díjak jelentették, melyben nem csak a tévécsatornák által fizetett összegek szerepelnek, hanem az F1TV előfizetői, de még a netflixes Drive to Survive-hoz kapcsolódó díjak is. Hiba lenne persze lebecsülni a nézői lelkesedést, mellyel szintén lehet büszkélkedni.

A 2025-ös versenyeken összesen 6,75 millió néző látott élőben F1-es eseményt, ez 4 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. Ennél azonban sokkal brutálisabb, ami a képernyők előtt történt:

a Forma-1 globális nézettsége 21 százalékkal nőtt,

utóbbiról pontosabb adatokat azonban nem közöltek.