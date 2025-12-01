Újabb katasztrofális hétvégét könyvelhetett el a Ferrari: Katarban a sprinten mindkét versenyzőjük pont nélkül zárt, a nagydíjon pedig csak Charles Leclerc hozott egy igen szerény 8. helyet, míg Lewis Hamilton a 12. lett.

A vasárnapi versenyen a monacói a 10. helyről rajtolt, de rögtön veszített egy helyet, amikor a sauberes Nico Hülkeberg megelőzte, később erőből nem is volt képes előrelépésre, a 8. helyezést csak annak köszönhette, hogy a már említett Hülkenberg és az alpine-os Pierre Gasly az ütközésük miatt kipottyantak előle, a hajrában pedig defekt miatt a Racing Bulls-os Isack Hadjar is kikerült a képből.

„Hát, egyáltalán nem bíztam az autóban. Tempója sem volt. Semmit nem tudott az autó. Hogy őszinte legyek, örülök, hogy vége a hétvégének. Elkeserítő futam volt az elsőtől az utolsó körig. Egész hétvégén egyetlen kör sem volt, amikor versenyképesek lettünk volna” – mondott olyanokat Leclerc, amikért nemrég már nyilvános feddést kaptak a Ferrari-elnök John Elkanntól.

A pilóta elárulta, hogy mivel a saját versenyét illetően tulajdonképpen semmire sem volt kilátása, a futam közben már az egyéni bajnokság lehetséges kimeneteleit számolgatta magában.

„Nem egyszerű a helyzet, ilyen kis pontkülönbségeknél még bármi lehet. Talán Lando és Max között dől el, de még bármi lehetséges, főleg ekkora nyomásnál. Esetleges incidensek is nagy szerepet játszhatnak (Abu-Dzabiban). Nagyon unalmas hétvégém volt, de a kivetítőkön legalább figyelhettem a helyzetet, fejben próbáltam kimatekozni az állást. Ez volt a versenyem legérdekesebb része, ezen kívül halálosan unalmas volt. Remélem, hogy legalább Abu-Dzabiban izgalmasabb lehet!”

„Egyrészt örülök, hogy vége lesz az évnek, persze azért még várom Abu-Dzabit, igyekszem majd egy kicsit pozitívabban, egy kis örömmel zárni a szezont, mert két ilyen hétvége után eléggé lehangoló lenne a téli szünet. Szeretném már kipipálni a szezonzárót, de lehetőleg jó eredménnyel. Győzelemre badarság lenne gondolni, de talán egy dobogó. Bár a mostani hétvége után nem igazán reménykedhetek” – fejtegette.