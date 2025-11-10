A Ferrari a brazíliai hétvége előtt a konstruktőri világbajnokság 2. helyén állt (igaz, csak hajszállal, egyetlen ponttal előzték a Mercedest –, ám miután a Sao Pauló-i sprinten és nagydíjon a két versenyző összesen 6 pontot szerzett a sprinten, a futamon pedig nulláztak, az olasz alakulat a 3. helyig csúszott vissza.

A Mercedes 43, a korábban csak 3. Red Bull Max Verstappennek köszönhetően 20 ponttal gazdagodott Interlagosban, az állás most, három fordulóval a vége előtt 398, 366 és 362 pont – nem áll jól a Scuderia szénája, amit az elnök, John Elkann sem hagyott szó nélkül.

A Ferrari fejese egy mai rendezvényen a pilótákat, Charles Leclerc-t és a „rémálmot” emlegető Lewis Hamiltont pécézte ki, nem túl burkoltan azt üzente, „pofa be”.

„Ha megnézzük a bajnokságot, egyrészt ott vannak a szerelőink, akik a maguk teljesítményével vinnék a bajnoki címet, a bokszkiállásoknál mindet megtettek, ha megnézzük a mérnökök munkáját, nem kérdés, hogy javult az autó. A többi nincs megfelelő szinten – fontos lenne, hogy a pilótáink kevesebbet beszéljenek, és a versenyzésre koncentráljanak, ugyanis fontos futamok vannak még előttünk, a konstruktőri 2. hely megszerzése pedig még nem lehetetlen” – mondta a 2026-os milánói téli olimpiát felvezető konferencián.

Gyanítjuk, hogy Elkann elsősorban a hétszeres bajnok Lewis Hamiltonra gondolt, hiszen míg az angol szombaton sem volt túl erős, a vasárnapi versenyen pedig halmozta a hibákat, melyeknek köszönhetően kénytelen volt kiállni, Leclerc a nagydíjra azért hozott egy 3. rajthelyet, a versenytől pedig önhibáján kívül, Oscar Piastri és Kimi Antonelli ütközésének áldozataként búcsúzott.