Mindössze a 9. körig tartott Charles Leclerc számára a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj. A Ferrari monacói versenyzője a biztonsági autós újraindítás után járt pórul, miután hárman fordultak egymás mellett a mclarenes Oscar Piastrival és a mercedeses Andrea Kimi Antonellivel. Piastri legbelül elfékezte magát, megpöckölte Antonellit, a láncreakció pedig a 16-os rajtszámú Ferrari futóművén csúcsosodott ki, mely eltört.

Leclerc-nek a kiesés különösen fájó lehet, hiszen dobogó környéki helyen haladt. “Nem tudom, több lehetett volna-e a dobogónál, de a dobogó biztosnak tűnt. Kár érte” – fogalmazott, miután kiszállt autójából.

Láthatóan azonban jobban foglalkoztatta az incidens utóélete. Piastrit ugyanis a baleset okozásáért 10 másodpercre büntették, de ezzel Leclerc nem teljesen ért egyet. “Egyetértek azzal, hogy van egy szabálykönyvünk, és a stewardok mindig próbálják a legjobb döntéseket hozni. De ebben az esetben szerintem Kimi tudott arról, hogy Oscar belül volt.”

“Tény, hogy nem voltak fej-fej mellett, mint ahogy azt a szabálykönyv írja, de nem vehetsz be úgy egy kanyart, mintha senki nem lenne ott” – emelte ki Leclerc Antonelli felelősségét. “Ha valaki belül van [, erre figyelni kell – a szerk.], nem számít, milyen messze van. Ezért nálam 50-50 azt illetően, hogy Kimi vagy Oscar a hibás. Szerintem nem érdemli Oscar, hogy csak őt hibáztassák.”