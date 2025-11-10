Kalandos futama volt Lewis Hamiltonnak a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíjon, legalábbis addig, míg versenyben volt. A Ferrari hétszeres világbajnokát már a rajtnál megreptette a williamses Carlos Sainz, ami miatt több pozíciót is bukott. A visszazárkózás nem alakult jól, ugyanis eltalálta Franco Colapinto Alpine-jának hátsó kerekét, így a Ferrari első szárnya nagyjából Hamilton lábai alá kerültek, ahol egy körön át karcolták-sértették még a padlólemezt.

Ezt követően hiába járt többször is a bokszban új gumikért, hiába dolgoztak a szerelők az autón, Hamilton csak az utolsó helyet próbálta elkerülni, amíg fel nem adta a 38. körben a megmérettetést. Mielőtt kiállt volna, büntetését még letöltötte, merthogy a hétvégéjét még egy 5 másodperccel is megfejelték azok után, hogy Colapintóval balesetezett.

“Ez egy rémálom, és egy ideje már ebben élek. Kihívást jelent az ingadozás aközött, hogy ennek a hihetetlen csapatnak vezetek, illetve hogy rémálomszerűek az eredmények” – fogalmazott a brit. “Ezt a hétvégét el kell felejteni. Kár érte, mert imádom Brazíliát és mindenkit a csapatban. Minden egyes személy hétről hétre a lehető legjobbját nyújtja.”

“Az ütközés után úgy éreztem, mintha a hátsó futómű eltört volna, de azt mondták, hogy rendben van. De volt valami, aztán pedig leszorítóerőt vesztettünk” – magyarázta ütközését Hamilton.

A garázs másik oldala sem örülhetett, Charles Leclerc-t ugyanis Leclerc szerint nem csak Piastri hibázott a kiesésekor