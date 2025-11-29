Folytatódott Lewis Hamilton vesszőfutása a Forma–1-es Katari Nagydíj időmérő edzésén, ugyanis zsinórban másodszor esett ki a Q1-ben. A hétszeres világbajnok helyzetéről nemigen fest jó képet, hogy ez korábban csak másik két Ferrari-versenyzőnek sikerült, mégpedig Luca Badoernek és Giancarlo Fisichellának, akik 2009-ben beugróként szerepeltek a maranellói gárdánál, a hungaroringi hétvégén súlyosan megsérült Felipe Massát helyettesítve.

A szombati nap végén a 40 éves versenyző a tőle az utóbbi hetekben megszokott szűkszavúsággal értékelte a teljesítményét. „Sokkal jobbnak érződött az autó, ugyan az időeredmények nem ezt tükrözik” – nyilatkozott a Sky Sports F1 stábjának. „Az autó jónak érződött, és hogy őszinte legyek, sokkal jobbnak, mint a hétvége folyamán bármikor. Jól festett a dolog, aztán egyszerűen nem sikerült az utolsó kör.”

Hamilton ugyanúgy a 18. helyen végzett, mint a péntek esti sprintkvalifikáción, az akkori kiesését annyival nyugtázta, hogy „szép az idő”.

Leclerc megvédte Hamiltont

Némileg Hamilton „mentségére” szólhat, hogy Charles Leclerc is szemmel láthatóan szenvedett a Ferrarival, a Q3-ban még egy látványos piruettet is bemutatott. „Sajnos mindenből jutott egy kicsi” – kezdte a mondandóját a monacói, aki ezek után csak a tizedik lett. „A kanyarok közepén alulkormányozottak vagyunk, míg a bejáratokon és a kijáratokon túlkormányozottak. Hihetetlen nehéz ez a hétvége, már csak abból a szempontból is, hogy vezessük és pályán tartsuk ezt az autót.”

„Frusztráló látni, hogy maximális kockázatvállalás mellett is egy tizedik helyet hoz a konyhára egy jó kör, semmi jobbat” – tette hozzá csalódottan.

Leclerc kitért Hamilton benyomásaira is, és egyetértett abban a csapattársával, hogy jobb lett az SF-25 az időmérőn, mint amilyen az órákkal korábban rendezett sprinten volt, csak a tempó hiányzott. „Egyetértek Lewis érzéseivel. Az autó nagyjából rendben, igaz, nem érzem, hogy annyira le lennénk maradva, de ha megnézzük az időket, nagyon, nagyon, nagyon messze vagyunk. Ez az autó mostani teljesítménye, nem tartunk ott, ahol szeretnénk. Elég sokat változtattunk rajta tegnap óta, mégsem tudtam többet kihozni belőle” – mélyedt bele a részletekbe.

