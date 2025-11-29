A világbajnoki esélyei életben tartása szempontjából kritikus pillanatban szerezte meg a pole-pozíciót Oscar Piastri a Forma–1-es Katari Nagydíjra. Az ausztrál versenyző azután nyerte meg az időmérő edzést – ezzel bebiztosítva idei és pályafutása hatodik rajtelsőségét –, hogy az utolsó próbálkozások során hibázott a csapattársa.

Piastri így több mint egy tizedmásodperccel javította meg Lando Norris korábbi, ugyancsak erősnek ígérkezett gyorskörét, ugyanakkor a 22 pontos előny birtokában még mindig a brit oldalán pattog a labda. Max Verstappennek viszont esélye sem volt arra, hogy beleszóljon a McLaren házi csatájába, 264 ezredmásodperces lemaradással csak a harmadik rajtkockát csípte el.

A loszaíli kvalifikáció után a korábbi IndyCar-versenyző James Hinchcliffe készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Gyakorlatilag mindent ugyanúgy hagytunk az autón. Mivel az egész hétvégén nagyszerűnek éreztem, úgy voltunk vele, hogy ne próbáljuk megjavítani azt, ami el se romlott” – fogalmazott a katari rajtelsősége után Piastri. „Nagyszerű munkát végzett a csapat, egyedül abban voltunk bizonytalanok, mely gumikat használjuk, mert a Q2-ben volt egy jó gyors köröm a használt gumikon is. A Q3 végül jól sült el a vadonatúj abroncsokkal, aminek nagyon örülök.”

„Holnap a [kötelező – a szerk.] két kiállással végig keményen fogjuk nyomni. Kemény verseny lesz” – tekintett előre a vasárnapi futamra.

„Nem tudom, mi történt. Egy kicsit alulkormányozottá vált az autó, és majdnem kicsúsztam, ezért kellett félbehagynom a körömet” – mondta a pole-pozícióba kerülő hibájáról Norris. „Kár, hogy így alakult, de ez van. Oscar köre jól sikerült, nagyon jól ment az egész hétvégéjén. Nincs okom panaszra, egyszerűen nem állt össze az a kör, és még így is ott vagyok a második helyen.”

„Sosem lehet tudni” – felelt arra a kérdésre, hogy bárki veszélyes lehet-e rájuk. „Az első pár kör mindig lehetőséget ad másodiknak, ugyanakkor azt gondolom, hogy utána valószínűleg mindenkinek könnyű dolga lesz.”

„Egy kicsit jobban sikerült ez az időmérő, de még mindig eléggé messze voltunk” – összegzett Verstappen. „Boldogabb vagyok, de még mindig vannak korlátjaink, amik nem engedik, hogy keményebben nyomjuk. A harmadik hely legalább megvan, így jobbak a lehetőségeink, ugyanis tudjuk, hogy nehéz itt előzni.”

„Ha reálisan nézzük a dolgokat, ez a hétvége egy kicsit nehéz. Nem úgy alakult eddig, mint szerettem volna, de meglátjuk, mit tudunk tenni majd holnap.”