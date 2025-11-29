Villanyfényes körülmények között, 21 Celsius-fokos levegő- és 26 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki a 2025-ös szezon utolsó előtti időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Katarban. A sprintfutam előzési nehézségei megmutatták, hogy a kvalifikáción elért eredmény kulcsfontosságú a luszaili versenypályán.

A Q1 kezdetén több csapat is a pályára sietett, amilyen gyorsan csak lehetett. Volt is némi bokszutcai panaszkodás veszélyes kiengedés miatt, de baj nem történt. Az első körök után az már látszott, hogy a Ferrari problémái nem oldódtak meg, sőt, mintha mélyültek volna.

A szakasz alatt a pálya nagyon sokat gyorsult, így azok, akik a végére tudták tartogatni mért köreiket, jobban járhattak a többieknél. Az első rész vezéráldozata (ismét) Lewis Hamilton volt a Ferrarival, de a sprintidőmérőn, majd a sprinten is villogó Cunoda Juki (Red Bull) is hamar búcsúzott. Rajtuk kívül Esteban Ocon (Haas), Lance Stroll (Aston Martin) és Franco Colapinto (Alpine) búcsúzott. A kiesőzóna határa egyébként kevesebb, mint 7 tizedmásodperc volt George Russell (Mercedes) leggyorsabb idejéhez képest.

Unfortunately we lose @LewisHamilton in Q1 in P18@Charles_Leclerc goes through in P8

A pályára felhordott kavicsok eltakarítása miatt a Q2 rövid csúszással vette kezdetét. A szakaszba izgalmat vitt, hogy a mclarenes Lando Norris első mért körét pályaelhagyás miatt elvették.

5 fotó

A bajnoki éllovas hagyott magának némi időt az utolsó percekben, hogy egy esetleges rontás esetén még egyszer próbálkozhasson. Köre végül lazán elég volt a továbbjutáshoz, még ha Oscar Piastritól ekkor kapott is 2 tizedmásodpercet. Nem jött össze viszont a legjobb tízbe jutás a Kick Saubereknek, Liam Lawsonnak (Racing Bulls), Oliver Bearmannek (Haas) és Alexander Albonnak (Williams). A továbbjutás küszöbén egyébként többen is táncoltak: Charles Leclerc (Ferrari) csak 10 ezreddel, Isack Hadjar (Racing Bulls) pedig csak hárommal volt gyorsabb Nico Hülkenbergnél.

A Q3-as első körök után Norris 35 ezredmásodperccel vezetett Piastri előtt, és kisebbfajta osztálykülönbséggel álltak Russell és Max Verstappen Red Bullja előtt. Leclerc Ferrarija annyira instabil volt, hogy nagy tempónál meg is forgott, de csak a gumiszett, illetve a köre ment a levesbe.

LECLERC SPIN DI T15...



Mobilnya kacau asli. Grip belakangnya licin banget.

A szakasz felénél piros zászlóval megszakították az időmérőt. Nem volt senki a pályán, így senkit nem érintett hátrányosan. A megszakításra Carlos Sainz miatt volt szükség: a Williams hátsó gumijai feltépték garázsának padlómatricáját, melyet aztán szétszórt a pályán. Ezt kellett összeszedni.

A rövid takarítás után jött a finálé. Norris elrontotta a körét, majd annyira lassan kolbászolt, hogy az utolsó utáni lehetőséget kikéste. Piastri kapott az alkalmon, javított, és behúzta a pole-t egy tizeddel a csapattársa előtt. Verstappen lett a harmadik Russell, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Hadjar előtt. Sainz végül a hetedik lett Fernando Alonso (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpine) és Leclerc előtt.

A 2025-ös Forma-1-es Katari Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 17 órakor kezdődik.