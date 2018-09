A McLarennél pár hónapja már tudták, amit a nyári szünetben bejelentettek, azaz hogy Fernando Alonso 2018 végén búcsút int a csapatnak, valamint az is elég világos lett a szezon közepére, hogy Stoffel Vandoorne-t is le kell cserélni.

Mostanra tudjuk, hogy a Renault-tól érkező Carlos Sainz és saját neveltjük, a jövőre bemutatkozó Lando Norris vezet majd a wokingi csapatnál, ám korábban több név is felmerült, köztük a 2013-ban, Lewis Hamilton utódjaként egy évig már alkalmazott, azóta a Force Indiánál versenyző Sergio Perezé is.

A 28 éves mexikói pilóta egy hazájában tartott szponzori eseményen most elmondta, hogy őt a legkevésbé sem vonzotta az átigazolás lehetősége, emellett nem hivatalosan megerősítette, hogy marad a Force Indiánál:

“Volt érdeklődés, de csak a McLaren részéről, részemről nem. Én már tudom, hol leszek jövőre, alá is írtam már a szerződésemet, nem fogok változtatni. Én egyáltalán nem érdeklődtem a McLaren iránt. Elégedett vagyok a mostani helyzetemmel, semmi okom a váltásra. A McLaren az újjászerveződésen dolgozik, ami sokáig eltart majd. Úgy gondolom, hogy ha az ember nem mehet a Mercedeshez vagy a Ferrarihoz, akkor nehezen találhat jobb csapatot az enyémnél” – utalt arra, hogy a Force India 2016-ban és ’17-ben is a konstruktőri bajnokság 4. helyén zárt, és miután a nyári szünet alatt megtörtént a tulajdonosváltás, pillanatnyilag is nagyon versenyképes, a jövő pedig biztató.

“Remélem, hogy (a hétvégi) Szingapúri Nagydíjra bejelenthetem a jövőt illető terveimet és végre nem kell tovább ilyen kérdésekre válaszolgatnom” – tette hozzá.