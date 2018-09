A McLaren hétfőn délben bejelentette, hogy a 2018-as idény végén búcsút intenek Stoffel Vandoorne-nak, és azt mondták, a maga idejében tájékoztatnak a 2019-es felállásról.

Nem kellett sokáig várni, egy órával később érkezett az új bejelentés, a csapat a Fernando Alonso utódjaként szerződtetett Carlos Sainz mellé saját neveltjét, a tavaly a Forma-3-as Európa-bajnoki címet megnyerő, idén a Forma-2-ben versenyző angol Lando Norrist ülteti majd. A 20. születésnapját novemberben ünneplő ifjonc “több évre szóló” szerződést kapott.

“Úgy gondoljuk, Lando izgalmas tehetség, nagy ígéret, akit pontosan ezért is tartottunk házon belül. Lando a Forma-1-es projekt újjáépítését illető tervünk fontos eleme, és máris jó kapcsolatot épített ki a csapattal” – mondta a cégvezér, Zak Brown.

“Lando és Carlos személyében meggyőző párosunk lesz, a fiatalságuk ellenére máris komoly Forma-1-es és mclarenes tapasztalatokkal, ők képviselik a McLaren-versenyzők következő generációját, akik előreviszik majd a csapatot.”

McLaren is delighted to announce that @LandoNorris will complete the team’s driver line-up for the 2019 season. #Lando19 https://t.co/aNndtP3WQE

— McLaren (@McLarenF1) September 3, 2018