“Már pár hónappal ezelőtt meghoztam ezt a döntést, és egészen biztos vagyok benne. Ezzel együtt szeretnék köszönetet mondani Chase Carey-nek és a Liberty Mediának az erőfeszítéseikért, hogy meggondoljam magam. Végül szeretnék köszönetet mondani a korábbi csapataimnak, csapattársaimnak, ellenfeleimnek, munkatársaimnak, szponzoraimnak, az újságíróknak és mindenkinek, akivel az F1-es pályafutásom során együtt dolgoztam! És különösen a világszerte lévő szurkolóimnak! Meggyőződésem, hogy találkozunk még a jövőben!”

McLaren Racing today confirms that double F1 World Champion Fernando Alonso will not race in Formula 1 in 2019. https://t.co/hbOCGZP3E2

— McLaren (@McLarenF1) August 14, 2018