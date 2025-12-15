A tél beköszöntével egyre gyakrabban fordul elő, hogy a dermesztő hideg egyik „mellékhatásaként” reggelente indulás előtt percekig vakarhatjuk a jeget az autóról.

Köztudott a magyar rendőrségről, hogy a kreatív vénájukat megcsillogtatva előszeretettel lovagolják meg a hasonló aktualitásokat, azonban úgy tűnik, hogy nem feltétlenül kell félteni a német egyenruhásokat sem.

Nem csoda, hogy hatalmas sikert aratott az alsó-frankföldi rendőrök egyik közelmúltbéli Instagram-posztja, amit több mint 1,1 millióan kedveltek. Pedig a szóban forgó bejegyzésben csak az egyik legalapvetőbb szabályra hívták fel a figyelmet: csak olyan autóval induljunk útnak, amiből ki is látunk.

Habár megjegyezték, hogy senkit sem tartóztatnak le azonnal a nem megfelelően letakarított ablakokért, a lefagyott szolgálati kocsin épp az ellenkezőjét szemléltették: az ujjal rögtönzött „alkotáson” a vezetőülésbe egy rendőrt, mögé pedig egy bűnözőt „ültettek”.

Az ünnepek közeledtével a magyar utakon is egyre gyakoribbak a különleges karácsonyi jelenségek, azonban a hatóságok a szabálytalan közlekedőkkel szemben továbbra sem elnézőek: