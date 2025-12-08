Vajon a vurstlis, plázás, pénzbedobós játékautókhoz hasonlóan a rendőrség autója is beindul egy 200 forintos érmével? Itt a bizonyíték, hogy bármi lehetséges, ha van elég fantáziánk.

És úgy tűnik, hogy a rendőrségnek van ‒ trendi és jópofa ötlet volt, látszik, hogy sokat dolgoznak a közösségi oldalaikon, hogy fiatalos lendületben tartsák. Bárcsak ennyi energiát fordítanának arra is, hogy kitaláljanak valami mást a gyorshajtások visszaszorítására, mint a traffipaxozás…

A BMW iX3-as modellek 2024 végén álltak szolgálatba, beszerzésük 282,35 millió forintból valósult meg, minden egyes jármű – az annak töltését biztosító berendezéssel együtt – bruttó 28,2 millió forintba került ‒ írta meg a Vezess korábban.

Az iX3 2020-ban mutatkozott be a bajor márka palettáján, de csak egy évet kellett várni az első frissítésre. A villany-SUV-t a BMW ötödik generációs elektromos technikája hajtja, ami 286 lóerős teljesítményt, mellé pedig 400 Nm-es nyomatékot kínál. Az iX3 0-ról 100-ra 6,8 másodperc alatt gyorsul, ami pedig a végsebességet illeti, a felső határt 180 km/óránál húzták meg.

Galéria:

14 fotó

Nemrég pedig új, 400 lóerős BMW rendőrautókat kapott a debreceni kapitányság: