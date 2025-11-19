Az alábbi képeket az utóbbi időben osztotta meg a magyar rendőrség közösségi oldalán. Nem az első alkalom, hogy szemezgetünk ezekből a fotókból és most is meg kell állapítsuk, egész tehetséges ember(ek) állnak a kamera mögött.

Mintha egy bűnügyi sorozatból léptek volna ki ezek a szirénával szerelt járművek. Jól áll nekik az őszi időjárás.

Galéria

6 fotó

Mennyi autója van a rendőrségnek?

A rendőrség személyautó-állománya összesen 5799 autóból áll – válaszolta a Vezess kérdésére az ORFK korábban. Legnagyobb számban Škoda, Audi, Mercedes és Suzuki márkájú járművek kaptak egyenruhát.

Néhány éve a Vezessnek volt szerencséje kipróbálni egy rendőrségi Skodát

Pofás fotókkal hozza a magyar rendőrség az őszi hangulatot 6
Így lesz rendőrautó egy SUV-ból
Megnéztük, milyen belülről a legújabb, a rendőrök igényeire szabott Škoda Kodiaq.
Pofás fotókkal hozza a magyar rendőrség az őszi hangulatot 7
Így jelez a tested, ha sok a stressz
Gyakran mondják, hogy ne hajtsuk túl magunkat. De honnan vehetjük észre, ha már túlzásba vittük a munkát vagy a…