Az alábbi képeket az utóbbi időben osztotta meg a magyar rendőrség közösségi oldalán. Nem az első alkalom, hogy szemezgetünk ezekből a fotókból és most is meg kell állapítsuk, egész tehetséges ember(ek) állnak a kamera mögött.

Mintha egy bűnügyi sorozatból léptek volna ki ezek a szirénával szerelt járművek. Jól áll nekik az őszi időjárás.

Mennyi autója van a rendőrségnek?

A rendőrség személyautó-állománya összesen 5799 autóból áll – válaszolta a Vezess kérdésére az ORFK korábban. Legnagyobb számban Škoda, Audi, Mercedes és Suzuki márkájú járművek kaptak egyenruhát.

Néhány éve a Vezessnek volt szerencséje kipróbálni egy rendőrségi Skodát: