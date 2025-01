Minden korábbinál cifrábbá vált a rendőrautó-állomány idehaza 2024-ben, az elektromos BMW-től a kínai SUV-ig számos érdekes modellre került fel a kék-fehér matricázás, a villogó és a „Szolgálunk és védünk” szlogen. Eljött az ideje, hogy leltárba szedjük az egyenruhások (és a nyomozók, rendőrségi felsővezetők stb.) által használt autókat.

Különösen, hogy kiderült: nem csak a rendőrségnek vannak rendőrautói Magyarországon. Első lépésben kezdjük az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) ismert és egyes márkák esetén kimondottan meghökkentő márkájú autóival, aztán megmutatjuk a privát tulajdonú rendőrautókat is!

Vajon mennyi autója van a rendőrségnek?

„A rendőrség személyautó-állománya összesen 5799 autóból áll” – válaszolta a Vezess kérdésére az ORFK. „Legnagyobb számban Škoda, Audi, Mercedes és Suzuki márkájú járművekkel rendelkezünk” – írták megkeresésünkre, azt azonban nem árulták el „a bűnfelderítési tevékenységünk hatékonysága érdekében”, hogy melyik gyártónak pontosan mennyi darab személyautóját használják.

Van azért egy listánk, de előtte kérünk egy tippet mindenkitől.

Két nagy csoportra lehet osztani a hazai rendőrautókat, a felmatricázottakra (ezt hívja a köznyelv járőrautónak), és az ún. civil külsejű rendőrségi járművekre. „A rendőrség által használt közúti és terepjáró személygépjárművekből 3391 darab rendőri jelleggel ellátott” – közölte az ORFK, ezek a kék-fehér, feliratos, szirénával ellátott járművek. A maradék 2408 darab pedig a civil megjelenésű.

A közel 3,5 ezer felmatricázott jármű közé több olyan érdekes modell is bekerült tavaly, amelyek nemzetközi premierjén nem az volt az újságíró első gondolata, hogy ideális rendőrautó-alap lehet Magyarországon. Ellenben olykor az az érzésünk, egyes márkák reklámfogásként kedveskednek ajándék autókkal az ORFK-nak.

Tíz csúcskategóriás elektromos BMW-t vásároltak 282,35 millió forintért novemberben „a töltésüket biztosító berendezéssel együtt”, így járművenként bruttó 28,2 millió forint volt a 286 lóerős villany SUV-ok ára. Ezekből az új rendőrautókból a Budapesti Rendőr-főkapitányság kettőt, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ egyet, a Jász-Nagykun-Szolnok, a Somogy, a Fejér, a Zala, a Pest, a Veszprém és a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság pedig szintén egyet-egyet kapott.

Nem tudni, miért kell közel 30 milliós, viszont az ára ellenére erősen korlátozott távolság megtételére alkalmas prémium szabadidő-autó a rendőrségnek, a BMW mellett a BYD-nál is az épülő gyárak ugranak be „ok”-nak. Aki gyárat létesít Magyarországon, annak előbb-utóbb felmatricázódik egy-két modellje? Hogy ez miért lehet magyarázat ezekre a rendőrautókra újabban, nem tudjuk, pláne, hogy a Suzuki esetén évtizedeket kellett várni rá, míg elkezdték szolgálatba állítani azokat a Vitarákat, amelyek jóval olcsóbbak, és talán inkább rendőrautónak valók.

Az év vége közeledtével újabb izmos BMW-kből lettek rendőrautók. Egy szerda délután, a lemenő nap fényénél mutatta be a rendőrség Debrecen városának négy új rendőrautóját. Az esemény a BMW debreceni gyárának bejáratánál volt, négy autót fotóztunk, három darab BMW 330i Touringot és egy BMW 330i Limousine-t. A bajor gyártó kereste meg a debreceni városvezetést 2024 elején azzal a szándékkal, hogy támogatnák a várost néhány rendőrautóval.

Egyre színesebb és erősebb a rendőrségi flotta országosan, de sajnos azt milliméterre pontosan nem tudjuk, összesen mennyi különféle márka modelljei alkotják ezt az 5799 darabot.

Most nem árulták el, de pár éve igen. Akkor ezt a márkalistát kaptuk tőlük: Audi, Avia, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Credo, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Hidromil, Honda, IFA, Ikarus, Isuzu, Iveco, Kraz, Lada, Land Rover, MAN, Mercedes, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Rába, Renault, Scania, Seat, Škoda, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, UAZ, Volvo, VW.

Nem kell megszámolni, ez összesen 39 márka. Ráadásul már az akkori cikkünkben is írtuk, hogy hiányzik belőle a Yamaha (voltak ilyen motorok), és mint látjuk, a BYD biztosan bekerült a körbe azóta.

Simán lehet, hogy 2018 óta kikopott belőle pár márka, az viszont biztos, hogy bekerült új is. A cikkeleji nyitókérdésre a helyes válasz tehát biztosan az, hogy ma 30 márkánál is több járműveit használja a rendőrség.

Ráadásul nem csak a rendőrség működtet ma rendőrautókat Magyarországon

„Kaptunk egy fülest a nagykőrösi kapitányságtól, hogy egy Franciaországból érkező autótolvaj tart Kocsér község felé. Pont megállt nálunk a benzinkúton, egy percen belül ott volt a körzeti megbízottunk az autóval és egy polgárőrrel az oldalán. Éppen a kúton vásároltam, így végignéztem a tolvaj lekapcsolását, olyan volt, mint egy akciófilmben” – mesélt egy sztorit Hriagyel Csaba, Kocsér polgármestere arra a kérdésünkre, hogy milyen konkrét esetekben volt hasznukra az önkormányzat által vásárolt Suzuki.

Hat évvel ezelőtt az akkori közlés szerint 8413 darab járművet használt a rendőrség, vagyis jelentős a csökkenés, amit sokan éreznek. Miközben 5799 darabra csökkent az ORFK járműállománya, az elmúlt években egyre több önkormányzat vásárolt magának ilyen-olyan személyautókat, amelyekből rendőrautók lettek. Ezek privát – tehát nem rendőrségi, nem állami tulajdonú – járművek, amelyek legnagyobb részéből felmatricázott, a rendőrségi kommunikációs hálózatba bekapcsolt rendőrautók lettek. Ezeket a rendőrség emberei használják az adott településen, amelynek az önkormányzata pénzt áldozott erre. Hogy legyen rendőrautójuk.

Összesen 108 darab ilyen személyautó állt addig szolgálatba, amikor a pontos számra rákérdeztünk az ORFK-nál. Ebből az összeállításunk írásakor 92 darabot aktívan használtak.

Az ORFK adatbázisa szerint az első privát vásárlás utáni járműátadás 2014. január 10-én történt Budapest VII. kerületében. Ekkor a rendőrség amúgy sem túl egységes járműparkjától meglehetősen eltérő karakterűnek tűnő Chevrolet Aveót vett Erzsébetváros vezetése, és azóta is folyamatosak a beszerzések országszerte. Akkori cikkünk megjelenése előtt az utolsót a Hajdú-Bihar vármegyei Komádi község önkormányzata adta át az egyenruhásoknak, egy ezer köbcentis kis Toyota Yarist.

Három márka modelljei a legnépszerűbbek az önkormányzatoknál, összesen 42 darab Daciát (ebből 35 Dustert), 29 Suzukit (ebből 19 Vitarát) és 18 Škodát vettek és adtak tovább az önkormányzatok és helyi alapítványok.

Ezen felül kimondottan vegyes a kép, van itt minden, mint egy hipermarket parkolójában: Chevrolet Lacetti, elektromos Nissan Leaf, hatalmas dízelmotorral szerelt Jeep Liberty, Kia Sportage, már nem gyártott Škoda Yeti, Ford Transit kisbusz, Fiat Quobo, és még Lada 4×4 is.

Arányait nézve a főváros különböző kerületeire és főként a körülötte elterülő Pest vármegyére sokkal jellemzőbb a vásárlás, mint a többi vidéki városra. Sőt, az ország középső harmadán túl inkább a kisebb (néhány esetben közepesnek mondható) települések szereztek be autókat: Báránd, Üröm, Ercsi, Komádi, Erdőkertes, Gyál stb. Abc-sorrenben soroljuk a helyeket Budapestre és a vármegyékre bontva, valamint a beszerzett személyautók számát.

Budapest 36 Bács-Kiskun vármegye 3 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2 Fejér vármegye 12 Hajdú-Bihar vármegye 2 Heves vármegye 3 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1 Pest vármegye 58 Somogy vármegye 1

Minden általunk megkérdezett önkormányzat szerint előzetes egyeztetés előzi meg a vásárlásokat, felmérik a rendőrségi igényeket (pl. terepjáróra van szükség vagy belvárosi járőrözésre), majd a pénztárca vastagsága dönt. Olykor szerepet játszhat a komfortérzet is. Hriagyel Csaba polgármester szerint a körzeti megbízottjukkal közösen választottak, és volt olyan modell, ami nem felelt meg. „Lelógott a fél combja az ülésről. Az ő ruhája, ő hordja, természetes, hogy vele közösen választottuk ki az autót.”

Törött rendőrautók, benzin-, és szervizköltség, biztosítás

A jelenlegi 5799 darab és a 2018-as 8413 darab személyautó közötti differencia egy része valószínűleg autótörésből származik. Ebből a hat esztendőből csak másfél évre van pontos adatunk, és az is sérülésre, nem totálkárra vonatkozik. „A közúti- és terepjáró személygépjárművek a 2023. évben 1616 esetben, 2024. I. félévében pedig 724 alkalommal sérültek, egyes járművek több káresemény kapcsán is érintettek” – írta kérdésünkre most az ORFK.

Kíváncsiak voltunk, hogy mennyi járművön van casco, mint kiderült, kevesebb mint az egy százalékukon. „A személygépjárművek közül 53 darab rendelkezik casco biztosítással. Ezek többsége bérelt, vagy adományozási szerződés alapján kötelezett, valamint új és nagy értékű járművek. A rendőrségi járművek költséghatékonysági szempontból – néhány kivételtől eltekintve – általánosságban nem rendelkeznek casco biztosítással.”

Habár amint cikkünkből is kiderül egyre több elektromos autót kezdenek el használni a rendőrség munkatársai és vezetői, most még csak üzemanyag-költségről kaptunk forintos összeget, ráadásul egyelőre csak 2023 egészéről: 5,5 milliárd forint volt az éves összeg. 5799 járművel számolva, ez 948 439 forint járművenként, egy év alatt.

Végül jöjjön az éves szervizköltsége ennek a sokezer rendőrségi járműnek. „A 2023. évben a közúti- és terepjáró személygépjárművek javítására fordított kiadások összege – a szervizcsomag átalány költségekkel együtt – 2,9 milliárd forint volt.