Amikor a rendőrség járműveire gondolunk, a legtöbb esetben az jut eszünkbe, amikor egy megkülönböztető jelzéssel száguldó járőrkocsi elhúz mellettünk, vagy egy bokor mögé bújva sebességet mérnek. Most azonban megmutatjuk, hogy a magyar rendőrség „munkaeszközei” egészen különleges arcot is képesek villantani, ha profi fotósok lencséjén keresztül nézzük őket.

Az összeállításban szerepelnek a klasszikus Skoda, Audi, BMW rendőrautók, amelyek már-már filmszerű beállításban tündökölnek, de helyet kaptak a terepjárók is, amelyek a legnehezebb körülmények között teljesítenek szolgálatot. Nem maradtak ki a vízen dolgozó egyenruhások sem, és persze ott vannak a levegő urai is, a helikopterek, amelyek látványa mindig tiszteletet parancsol.

Galéria:

16 fotó

Ha valaki tehát eddig úgy gondolta, a rendőrség járművei csak szigorú, szürke „munkaeszközök”, ezután garantáltan más szemmel néz majd legközelebb egy kék-fehér járőrkocsira az utcán.

Ha pedig szeretnél többet tudni az Audi RS5 rendőrautóról, amely korábban egy bűnöző tulajdonában volt, a Vezess alábbi cikke neked szól: