Csóton egy mikulásruhás sofőr annyira igyekezett, mintha már késésben lenne az ajándékokkal – írta a Facebook-oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség. Vélhetően arra utaltak a hatóságok, hogy gyorshajtáson érték, noha egy nem éppen aszfaltszaggató Chevrolet Spark volánja mögött ül.

A Spark az ezredforduló egyik emblematikus kisautójára, a Daewoo Matizra épült, sőt, ez esetben tulajdonképpen a második generációs Matizról beszélünk, amit 2005 és 2009 között gyártottak.

Hogy képbe helyezzük a gyorshajtás lehetséges mértékét – bár a körülményekre nem tértek ki a szűkszavú posztban –, a modellt kétféle, 0,8 literes három-, valamint 1,0 literes négyhengeres benzinmotorral szerelték. Az előbbi esetben 52 lóerős teljesítményhez párosul 72 Nm-es nyomaték, továbbá 18,2 másodperces gyorsulás (0–100 km/óra) és 145 km/órás sebesség. Ezek az értékek a nagyobb hajtásláncnál így festenek: 66 lóerő, 91 Nm, 14,1 másodperc és 156 km/óra.

„Kollégáink a Mikulásnak és minden úton lévőnek azt tanácsolják, inkább indulj el előbb, így nem az úton kell száguldással behozni az időt” – jegyezték meg az esettel kapcsolatban a veszprémi rendőrök.

A rendőrök már tavaly sem bántak kesztyűs kézzel a Mikulással, akkor a téli gumi hiánya jelentett gondot: