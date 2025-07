„Az a kettő már négyre bővült” – mondja a Magyarországon valaha vásárolt egyik legdrágább személyautó eddig megrendelt példányairól Alexa Attila. Az Aston Martin sales menedzserét a kézzel összerakott, limitált darabszámban értékesítendő Valhalla nevű szupersportkocsi miatt azért kérdeztük, hogy információt kérjünk az elmúlt 1,5 évben idehaza forgalomba állított legdrágább és legkülönlegesebb személyautókról. Cikkünk a Datahouse és a forgalmazók adatai alapján erről az időszakról szól.

Ebből a négy példányból azonban eddig egy sem érkezett meg Budapestre, de kettő – amelyeket még 2021 nyarán rendeltek az Aston Martin XV. kerületi bázisán – Alexa szerint jövőre valószínűleg átlépi a nyugati határt. Az értékük miatt valószínűleg dobozos, jelöletlen trélerben érkeznek.

Idén tavasszal kezdték gyártani a Valhalla első példányait, vagyis négy esztendeje még erősen virtuális ígéret volt a szupersportkocsi, amikor 2021-ben az első két magyar ügyfél kifizette a tizenmilliós előleget. „Mi továbbutaltuk a pénzt az Aston Martinhoz, ez azt jelenti, hogy gyártáshelyet kaptak a vásárlóink, hiszen ez egy limitált gyártású modell. Jelen állás szerint 2026 folyamán érkezik meg az első két Valhalla, jövőre adjuk át őket az ügyfeleinknek.”

Ehhez a két vásárlóhoz csatlakozott a közelmúltban két újabb magyarországi Valhalla-megrendelésük, így az összesen 999 darab majdan elkészülő ritkaságból négy biztosan magyar gyűjtőé lesz. Az áruk nem teljesen egyforma, amit tudni lehet, hogy egymillió euróról indulnak, de erről az alapárról is már évekkel ezelőtt azt nyilatkozták, hogy „fiktív ár”. Ráadásul ebben nincsenek benne az extrák, amelyek ára ismeretlen.

Ha egy töredékennyibe kerülő szériaautónál lehet 20 millió forint csak a fényezés, meglendülhet a fantáziánk, és simán félmilliárd forint felettinek is gondolhatjuk a végső árakat. Az amerikai Motortrend nevű rangos szaklap munkatársa a minap személyesen konfigurálhatott Valhallát az Aston Martin VIP-ügyfélközpontjában, és az erről szóló beszámolójában sem szerepelnek (szerepelhetnek?) árak.

A jellemzően 200 ezer euró + áfa és 400 ezer euró +áfa (durván 100-200 millió forint) közötti áron mozgó Aston Martinokból 2024-ben 25 darabra került magyar rendszám, 2025 első felében 14 példányra. A legtöbb DB12 volt, de Alexa Attila elmondta a Vezessnek, hogy a Valhallák után árban egy DBS Ultimate Editiont is átadtak, aminek az ára közel 500 ezer euró volt.

Ábécérendben haladva a luxusmárkák között egy másik brit brand következik. A Bentley meglehetősen eltérő kínálatából idén eddig 10 darab állt forgalomba magyar rendszámmal idehaza, tavaly 12. Hangsúlyozzuk még egyszer, hogy cikkünkben a hivatalos magyar forgalomba helyezések szerepelnek, hogy ezeken kívül külföldi cégnévre ki és mit vásárol, azt csak ő tudja. Ahogy a luxusautó-piac hazai szárnyalásáról szóló cikkünkben a minap leírtuk, ezekről a számokról hallgatnak az importőrök.

Tizenöt darab Continental GT mellett hat Bentaygát és két Flying Spurt vittek haza a Szerémi úti szalonból a magyar ügyfelek. Utóbbi luxuslimuzin a legmagasabb alapárú ezek közül, olyan 270-290 ezer euró közöttről indul az extrázásuk. De ezt nem a hivatalos Bentley-oldalról tudjuk. Konfiguráltunk ugyanis egy Mulliner változatot dupla színű külső fényezéssel és kétszínű bőrbelsővel, de az e-mailben megkapott pdf-ben sem szerepeltek árak.

Megdönthetetlen a magyar Bugattik ára? Most ugyan az elmúlt 1,5 évben hazánk kátyús útjaira gördült álomautókról írunk, nem tudjuk kihagyni azt a két Bugatti Chiront, amelyeket idehaza műszakiztattak picit korábban, és amelyek adatait a Járműszolgáltatási Platform is visszaigazolt.

Messze legkövérebb halmaz a Ferrariké, ebben a másfél évben összesen 64 új példányra került magyar rendszám. Tizennyolc hónap alatt, plusz a szlovák, német, cseh azonosítósok. Nyugodtan kijelethetjük, hetente viszok haza egyesek az új Ferrarikat Magyarországon. Ráadásul a tavalyi egészéves 36 darabbal ellentétben idén 29 kelt el immár csak fél év alatt.

812 Competizione, Purosangue, 296 GTB és GTS, Roma, SF90 – a földi halandók által elérhető modellekből mind vásároltak idehaza, még két darab 12Cilindri is beállt magyar garázsokba. Minden bizonnyal hasonló szintű járművek közé. Az áraik? Szinte mind a 100-300 millió forint közötti tartományban mozoghat, tényleg nehéz úgy belőni, hogy nem ismertek a konfigurációkat.

Új Lamborghiniből tavaly 18 darab állt forgalomba, idén csak az első fél évben már 15. Az összesen 23 Urus mutatja, hogy mi tolja a márka szekerét, ezek mellett 8 Huracánra és két Revueltóra pattintottak fel magyar rendszámtáblát. Utóbbi a legdrágább a maga 500 ezer euró körüli alapárával.

Nem meglepő módon a budai Lamborghini-szalonban sem ritka, hogy még nem gyártott modellt rendelnek a magyar vásárlók.

Bodonyi Ádámtól, a márka hazai értékesítési vezetőjétől tudjuk, hogy volt olyan magyar megrendelőjük, aki már akkor utalta a – valószínűsíthetően – több tízmillió forintos előleget, amikor még azt sem tudta, hogyan néz ki majd a minap bemutatott újdonságuk, a Temerario. Csupán annyi információt közölt előtte a gyár, 2025-től jön a Huracán utódja. Az első fotók megjelenése után más honfitársaink is csatlakoztak hozzá az elmúlt fél esztendőben, többen megrendelték a pár extrával olyan 150 millió forint körüli vételárú sportkocsit, pedig még a gyártás megkezdése is jóval előttünk van. Ősz vége, tél eleje. Aki ma rendel, nagyjából egy évet kell várnia a legfiatalabb bikára.

Hajtásláncának lelke a vadonatúj fejlesztésű, 4,0 literes, V8-as turbómotor, amely 800 lóerőt ad le 9000-9750/perc fordulatszám-tartományban. Igen, ez nem elgépelés: az L411 belső kódjelű motor csak 10 000/percnél szabályoz le, ami még a hipersportautók világában sem mindennapi.

Végül jöjjön két olyan márka, amelyeknek sajnos még nincs képviselete Magyarországon, de a leggazdagabb gyűjtők persze így is megoldják a vásárlást. Tavaly egy-egy 750S és GT állt hivatalosan forgalomba, idén kettő 750S.

A 750S ára 310 ezer euró környékéről indul, és bár túl sok extrát nem lehet kipipálni a konfigurátorában, azok könnyen 150 millió forint fölé vihetik a végül kifizetendő vételárat. Kevesebből is kijön a GT, amelyet 210 ezer eurótól lehetne rendelni, ha lenne a „családi” McLarenből fapados. Nagyjából a 30-ik évadában lehetett a Top Gearnek a bemutatója, ahol Freddie Flintoff hencegett vele: ennek már csomagtartója is van. Meg is mutatta, legfeljebb egy hatéves gyerek iskolatáskája fér el benne.

Sokkal-sokkal tágasabbak a honfitársaink által vásárolt és forgalomba helyezett Rolls-Royce-ok. Tavaly egy Cullinan és egy tisztán elektromos Spectre, idén pedig már öt Cullinan és egy Ghost állt forgalomba, vagyis nyolc vadonatúj Rolls Royce-ra került magyar rendszám.

A Cullinant vezettük, itt mindent leírtunk róla, szerintünk érdekesebb a tisztán elektromos Spectre. Amióta szóba került, maga is villanyautót épít, nem győzi hangsúlyozni a Rolls-Royce, hogy alapítója, Charles Rolls már 1900-ban megmondta, az elektromos közlekedésé a jövő. Erre a jövőre aztán több mint 120 évet kellett várni.

A Phantom Coupé helyébe lépett elektromos óriásból már van Magyarországon is, túl sok fotó eddig nem készült róla az útjainkon. A Spectre az első, de nem az utolsó elektromos Rolls-Royce, sőt: 2030-ra teljes portfólióját tisztán elektromos hajtásra állítja át a gyár. Hogy mennyibe kerül majd egy V12 nélküli Phantom, az még rejtély, ahogy a magyar Spectre ára is, ha piacra dobná a gazdája. Egy kis keresgélés után 350-750 ezer euró közötti árakat találunk.