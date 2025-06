-Milyen arányban fizetik ki egyösszegben az új Lamborghinijüket a magyar vevők? – kérdezem Bodonyi Ádámtól, a márka hazai értékesítési vezetőjétől.

-A többség kifizeti egyösszegben, jóval kevesebben veszik igénybe a finanszírozás előnyeit.

-Mennyien veszik a nevükre az új Lamborghinijüket?

-Több a cégnévre íratott autó, de vannak, akik magánszemélyként vásárolnak.

-Mennyi Budapesten átadott új autóra kerül külföldi rendszám?

-Magasabb a magyar rendszámosok aránya, de természetesen mindenki olyan cég nevére vásárol, amilyenre ő szeretne.

-Jellemzően kik vesznek Lamborghinit Magyarországon?

-Leginkább negyven pluszos férfiak.

-Vannak hölgy vásárlóik is?

-Volt rá példa, számukra külön programja van a márkának.

Miután kiderítettük az elmondható – és itt nyilvánosságra hozható – maximumot a sokak által mindösszesen a Szoboszlai/Dzsudzsák tengelyre helyezett márka magyar vevőiről, íme az első személyes benyomás a Lamborghini Temerario magyarországi premierjén: sokkal drámaibb testközelből az újdonság, mint amit az eddigi sajtófotók ígértek.

A hivatalosan nem publikált vételára a „Vakmerő”-nek (ezt jelenti a dallamos bikanév) forintban 100 és 200 millió forint között mozog. Alapár nemigen van, hiszen aki itt a szalonban konfigurációba kezd, a külső színtől a karbonok arányán és a felnin át a belső varrásig és övszínig számos egyedi kiegészítővel vásárolja az autót. Vastagon fog ott a ceruza, ahol akad 50 ezer eurós, azaz 20 millió forint feletti extra is, például fényezésben.

Ádámtól tudjuk, hogy volt olyan magyar megrendelőjük, aki már akkor utalta a – valószínűsíthetően – több tízmillió forintos előleget, amikor még azt sem tudta, hogyan néz ki majd az autó. Csupán annyi információt közölt előtte a gyár, 2025-től jön a Huracán utódja. Az első fotók megjelenése után más honfitársaink is csatlakoztak hozzá az elmúlt fél esztendőben, pedig még a gyártás megkezdése is jóval előttünk van. Ősz vége, tél eleje.

Aki ma rendel, nagyjából egy évet kell várnia rá, hogy a XI. kerületi Szerémi úton átvehesse majd a Temerarióját. A műszaki adatokban biztosan nem csalódik, mint a legtöbb új szupersportautó, ez is sokkal többet tud az elődjénél. Sőt, egészen szokatlan tulajdonságokat is képes felmutatni az új Lamborghini, amely 1981 óta az első olyan középmotoros Lamborghini, ami V8-as motort kapott, és a márka első olyan sportmodellje, amelybe turbómotort szereltek.

A hajtáslánc lelke a vadonatúj fejlesztésű 4,0 literes V8-as turbómotor, amely 800 lóerőt ad le 9000-9750/perc fordulatszám-tartományban. Igen, ez nem elgépelés: az L411 belső kódjelű motor csak 10.000/percnél szabályoz le, ami még a hipersportautók világában sem mindennapi. A szelepemelő himbákat ennél is nagyobb, akár 11 ezret elérő fordulatszámra méretezték.

A motorblokkot a motorsportban alkalmazott ötvözetből építették, a főtengelyen – szintén az autóversenyzés világából átemelt megoldással – egy síkban helyezkednek el a forgattyúcsapok, a motorhoz új hűtési rendszert fejlesztettek, a hengerfejek temperálására szolgáló csatornákat 3D nyomtatóval kialakított öntőformával hozták létre.

A motort két, nagy átmérőjű turbófeltöltő táplálja levegővel, a töltőnyomás 2,5 bar. A turbólyukat a motor és a duplakuplungos sebességváltó közé beépített villanymotor hidalja át – eddig nem mondtuk, de a temerarip plug-in hibrid a V8 mellett három villanymotorral. Ez az elsőként említett villanymotor ugyanúgy 110 kW-os, mint az a kettő, amelyek az első tengelyt hajtják. Míg azonban a száraz karteres benzinmotor mögé integrált, indítómotorként és generátorként is szolgáló egység legnagyobb forgatónyomatéka 300 Nm, a két elülső villanymotor együtt akár 2150 Nm-t tud leadni.

A Temerario száraz tömege 1690 kg, ez rossz hírnek tűnhet, hiszen tudjuk: a Huracán legnehezebb kivitele is csupán 1542 kilót nyomott folyadékok nélkül, de készült belőle 1339 kilogrammos verzió is. Hiába, a plug-in hibrid hajtáslánc akkumulátora és három villanymotorja megkerülhetetlen ballasztot jelent, cserébe viszont nagyobb motorteljesítményt is, aminek köszönhetően egy lóerőnek mindössze 1,84 kilogrammot kell mozgatnia. A Huracán esetében 2,09 kg / lóerő volt a legjobb valaha elért érték.

Ha mind a négy motor összedolgozik, a hajtáslánc rendszerteljesítménye eléri a 920 lóerőt. Az új Lamborghini mindössze 2,7 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, a végsebesség a 343 km/óra. Innen nézve már másként fest a plusz tömeg.

A nyolcfokozatú sebességváltó különösen kompakt, tömege (az elektromos komponensek nélkül) kisebb, mint a Huracán hétfokozatú egységéé. A nyolcadik fokozat különösen hosszú, fordulatszám-csökkentő áttételt kapott, így mérsékelve a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. Szintén ezt a célt szolgálja, hogy a Temerario képes pusztán villanymotorjai segítségével haladni (190 LE maximális teljesítménnyel), bár nem sokat: a kapacitás mindössze 3,8 kWh, ám ez is elegendő ahhoz, hogy bizonyos menethelyzetekben ki-kikapcsoljon a belső égésű motor. Ez olyan jól működik, hogy a Temerario szabványos CO2-kibocsátása fele akkora csupán, mint a az elődmodell Huracáné. Mindhárom villanymotor képes visszatáplálni az akkumulátorba, amely kívülről is tölthető 7 kW-os otthoni töltőről, mindössze 30 perc alatt.

A vázszerkezet ugyanúgy alumínium spaceframe, mint eddig, de új ötvözeteket és főleg új, üreges öntési eljárást alkalmaztak, így kevesebb elemből áll, és nagyobb torziós szilárdságú, mint a Huracán váza volt.

Az aerodinamikai rendszer kialakításakor három célt igyekeztek megvalósítani: a nagysebességű stabilitást, a hibrid hajtáslánc extra hűtési igényének a kielégítését, valamint az optimális fékteljesítményt. Minden formai elemnek áramlástani szerepet is adtak, kezdve a lámpákkal: a hatszögletű nappali fények öblében légbevezető kürtőt alakítottak ki, a keskeny fényszórók alatt szintén légterelő csatornák találhatók, amelyek részben az első fékek hűtéséért is felelnek.

Az utastérben 18 irányban állítható, hűthető és fűthető ülések teremtenek ideális üléshelyzetet, a kezelőszervek nagyját a vezető kezénél, a kormányon helyezték el. A szénszálas elemekkel gazdagított kormánykerék vadonatúj fejlesztés, kialakítása során a motorsportból merítettek ihletet. A bal oldalon elhelyezett tárcsával aktiválhatók a különböző üzemmódok; a hétköznapi használat során igen praktikus emelőgomb, amivel növelhető a szabad hasmagasság; a rajtautomatika gombja, valamint az irányjelzők kezelőszervei.

Az említett üzemmódokból bőven áll rendelkezésre. Alapból van a Città (városi), Strada (országúti), Sport, Corsa (verseny) és Corsa Plus – utóbbi teljesen kikapcsolja a menetstabilizálót. Az elektromos komponensek háromféleképpen vezérelhetők, az energiaáramlás kívánt irányától függően: van a töltés, a hibrid és a Performance. Újdonság a kormány jobb oldaláról vezérelhető, három fokozatban szabályozható drift üzemmód.

A vezető előtt 12,3 colos digitális műszeregység, a középkonzolon 8,4 colos multimédiás kijelző található, és harmadikként az utas elé is beépítenek egy 9,1 colos monitort.

Nem csak a belső dizájn újult meg, de a helykínálat is nőtt: a fejtér 34, a lábtér46 mm-rel nagyobb, mint a Huracánban, a látómező is szélesebb. A Lamborghini szerint akár egy kétméteres vezető is kényelmesen elfér az autóban, én teszem hozzá, a Top Gearben ezen egykor sokszor viccelődő Clarksson is, még bukósisakban is. Van róla vicces rész a legendás műsorban, amikor a méretes showman sisakkal a fején nem fért el egy Lamboban.

Érdekes volt az is, mennyire reklámozták az orrban elhelyezett 112 literes csomagtartót, ez kettő kézipoggyász elhelyezésére elegendő; plusz az ülések mögött is akad némi hely az apróságok számára.

Először fordul elő a Lamborghininél, hogy egy új modellhez annak premierjével egy időben mutatnak be tömegcsökkentő csomagot. A kifejezetten a pályahasználatot támogató Alleggerita csomag akár 25 kilót meghaladó fogyókúrát eredményez, köszönhetően a szénszálas kompozit aerodinamikai és borítóelemeknek, a vékonyabb üvegből készített hátsó szélvédőnek és a polikarbonát oldalsó ablakoknak, valamint a titán kipufogórendszernek.

Ha ez túlzás, létezik egy egyszerűbb karboncsomag, amelyben csak a külső tükörházak, a hátsó diffúzor és az oldalsó légbeömlők burkolata készül szénszálas kompozitból – ez 1820 grammos tömegcsökkentést eredményez.

Megkérdezem Bodonyi Ádámtól, melyik színek a legnépszerűbbek a magyar ügyfeleik körében. A narancssárga és a sárga, két klasszikus Lambo-szín. Feketét viszont alig vesznek.

Itt mesélem el neki, hogy egy szintén bőven százmilliós személyautókat áruló márka szalonjában egyszer arrébb húzott az értékesítési vezető, és azt mondta nekem: gyere, mutatok valami érdekeset. Az épület műhely része mellett a kollégái éppen ujjlenyomatmentesen fényesre törölgettek egy pár óra múlva a tulajdonosának átadandó vadonatúj kocsit. Narancssárga külsővel és narancssárga belsővel konfigurálta és kérte a vásárlója, borzalmasan nézett ki ez a csodaszép formájú luxusautó.

Annál a márkánál nem volt olyan, hogy a gyár azt mondja, na, ne égess minket kedves vevő, ezt azért mert nem engedjük. A Lamborghininél sincs ilyen, bármit lehet. „Ázsiában fogynak rózsaszín külsővel és rózsaszín külsővel rendelet példányok, amiket ráadásul férfiak vesznek, Az ott így a férfiasság jele” – mondja a márka hazai értékesítési vezetője.

Azt is megtudom tőle, a tengernyi lehetőségből egyesek akár egy hétig is gondolkodnak a saját konfigurációjuk részletein, mire online összerakják a megrendelendő autójukat. Sőt, számos magyar vevőjelölt ezután kiutazik Olaszországba, a gyárba, ahol élőben minden színben megnézhetők a megrendelendő Lamborghinik. Édes teher ilyenkor szembesülni vele: bakker, élőben, egy másik színben még jobban néz ki!