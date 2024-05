Korábbi eredményeik és a közeljövő terveinek bemutatása mellett több új bemutatóját tartotta meg a Ford a minap egy sajtótájékoztatóval egybekötve. A márka vezetőinek beszámolójából kiderült, 7 új modell vagy frissítés érkezik a kínálatába 2024-ben.

2023-ban a Ford 4,4 százalékos piacrészesedés mellett az ötödik legnagyobb értékesítéssel büszkélkedhetett a világon, követve a Toyota, Volkswagen, Honda, Hyundai márkákat. 169,82 milliérd dolláros árbevételével pedig a negyedik a Volkswagen, Toyota és Stellantis konszernek után. Az idei év sikerét nagyban befolyásolja majd, hogy az elektromos és belsőégésű motorral hajtott modelljeit külön üzleti csoportba szervező cég nyereségét jelenleg feléli a villanyautók iránti csökkenő keresletből származó veszteség.

Kővágó-Laky Andrea, a Ford Magyarország Ügyvezető Igazgatója előadásában kifejtette, hogy 2023-ban – immár 10 éve – első a Ford a piacrészesedést tekintve haszongépjármű üzletágban. A személygépjárművekkel összesített kategóriában pedig a harmadik legnagyobb szereplő Magyarországon. A vállalat célja, hogy 2024-ben is az első háromban végezzen, amire az eddig eltel időszak alapján van is esélye.

Az idei év első negyedévében 12%-os (31.014 db autó) bővülés volt a hazai autóeladásban, amire nyilván hatással volt a márciusban záródó japán üzleti év, de a Ford így is mérsékelt növekedésre számít a tavalyi 103 ezer darabos értékesítés után. A villanyautók állami támogatása akár 50%-kal is megdobhatja az értékesítést, így a 2023-as 5600 darab helyett 8-9000 elektromos autó értékesítésére számítanak.

A Ford hazai sikeréhez is egyértelműen szükség lesz haszongépjármű üzletág jó teljesítményére, ahol mint Bagyó Dávid, Ford Pro üzletág igazgató fogalmazott az a céljuk, hogy minden negyedik eladott haszongépjármű Ford legyen idén hazánkban. Ehhez az ország legnagyobb azonnal elérhető készletét igyekeznek felállítani 2024 második negyedév végére. Emellett olyan ajánlatokkal szeretnék megnyerni a vevőket, hogy az idénre megérkezett új Transit Custom ugyanazon az áron érhető el, mint elődje. Mellette friss a Courier és Connect a kínálatban, de továbbra is sikermodell a szegmensében a Transit és a Ranger is.

A személyautók között hét újdonság támogatja a 2024-es eladásokat. Az Európában most először forgalmazott Broncót, valamint az új Courier-t már a Vezess tesztelte is, de ezen túlmenően a sajtótájékoztatóan mutatkozott be hazánkban hivatalosan a megújult Kuga, az új Explorer és a Mustang hetedik generációja.

A Kuga 2021 óta miden évben Európa legkelendőbb konnektoros hibrid modellje, így a fejlesztők a vadiúj modellben hajtásláncot sem hagyták érintetlenül. Úgy fejlesztették tovább, hogy az erősebbnek, dinamikusabbnak hasson minden hibrid változat, amelyekből három különféle kerülhet a modellbe. A modernebb vezetőtámogató és fedélzeti rendszerrel érkező 2024-es Kuga piaci bevezetése még májusban elindul.

600 kilométeres hatótávolságot ígér a teljesen elektromos Explorer, amelynek semmi köze az eddig ezene néven hazánkban árult óriás SUV-hez. A 4,46 méteres, tehát kompakt méretű újdonság nagyjából a Nissan Qashqai vagy az Opel Grandland osztályában versenyez.

Három teljesítménnyel készül majd az új Ford Explorer az egy motoros, hátsókerék-hajtásúak 170 és a 286 lóerős teljesítményűek, a dupla motoros, így 4×4-es variáns 340 lóerőt kínál. Az említett hatótávolságot egy motorral és 77 kWh-s akkumulátorral szerelt kivitelre ígéri a gyártó. Az utasterébe álló formátumú, állítható szögű 15 colos központi képernyővel érkező modell előértékesítése már elindult, az első példányok augusztus végén érkeznek a szalonokba. 18,2 millió forint lesz az alapára.

Idén ünnepli születésének 60.évfordulóját Mustang, a globális piac legkelendőbb sportautója. Az importőr a redezvényre a legsportosabb – hagyományos – változatot, a Dark Horse kivitelt hozta el. Bár Európában az eltérő szabályozás miatt gyengébb, mint a tengerentúlon, 454 lóerős V8-as motorja izgalmas élménnyel kecsegtet. Egy gyors üléspróbát téve és a motort beindítva megállapítottuk, hogy még mindig remekül hörög benne a V8-as motor.

A hivatalos adatok szerint 4,4 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, a végsebessége 250 km/óra. A Dark Horse keigészítő hűtőkkel, feszesebb futóművel, komolyabb fékekkel rendelkezik, mint az alap Mustang. Manuális és automata sebességváltóval is elérhető.

Várhatóan júniusban érkezik a kereskedőkhöz a megújult Puma, amely Európa legkelendőbb kis SUV modellje a magánvásárlók körében. Továbbfejlesztett vezetéstámogató rendszerekkel és az új SYNC 4 fedélzeti interfésszel érkezik, a vezető előtti és a központi képernyő mérete is nőtt.

Motorkínálatában az 1,0 literes EcoBoost blokk 125 és 155 lóerős kivitelben szerepel, kivéve az ST sportváltozatban, ahol egészen 170 lóerőig hergelték a blokkot. Év végén tovább bővül majd a kínálat, akkor érkezik az elektromos hajtású változat.