Gesztus a magyaroknak a Ford új terepjárója

Régóta gondban van a Ford Európában, már ami a személyautókat illeti. A haszonjárművekkel piacvezető, megelőzve a sokáig első Renault-t, de a személyautóknál van baj. A Mondeo és a Galaxy eltűnése, a Fiesta gyártásának idei megszüntetése, a Focus várható búcsúja közben nem jöttek azok az autók, amelyekkel a márka fenntarthatná elterjedtségét az elektromos átállás közben. Mert a 28 350 000 forintról induló Mustang Mach-E Nyugat-Európában sem az az autó, amit tömegek vennének.

Ezért is örültem annyira, amikor összesen két magyar újságírónak, a Villanyautósok.hu képviseletében Antalóczy Tibornak és a Vezesstől nekem megmutatták azt az autót, ami változást hozhat. Az exkluzív előpremieren beülhettünk az utasterébe és ért néhány meglepetés a fotóstúdióban, ahol élőben láttuk az elektromos hajtású Explorert.

Külső

Kezdjük a formájával! Ránézésre ez az autó a Volvo, sőt a Range Rover kompakt villanyterepjárója is lehetne, amit elismerésnek szánunk. Szemből szélesnek és izmosnak hat a modellnevet kiemelő fekete díszléccel és a hűtőrács helyét elfoglaló orrmaszkkal, rajta a domináns emblémával.

Mivel tetőoszlopa 50 mm-rel hátrább van, mint az alapokat adó Audi-, Cupra-, Škoda- vagy Volkswagen-modellekben, a sziluettje is egyedi, pedig a szélvédőkeret és szélvédőüveg a legtöbb kooperációban közös, lásd a Peugeot 2008-ast és az Opel Crosslandet.

446 centis az újdonság, tehát nagyjából a Qashqai vagy a Grandland külső méretét idéző kompakt SUV. Méreteiben jóval kisebb a névadónál, amely Amerika legnépszerűbb aszfaltterepjárói közé tartozik. A 227 mm-es hasmagasság viszont nem egy valódi terepjáróénál is nagyobb.

A modell külső formatervezőjével beszélgetve olyan részletekre is fény derült, amiben egy csomó munka van, de fel sem tűnne nekem. A fényezett fekete díszek az orron és a faron azért készülnek kifejezetten jó minőségű műanyagból, hogy ezek a dizájnelemek skandináv országok jeges telében és spanyol városok nyári katlanjában is jól mutassanak, illesztésük a hőtágulás ellenére precíz maradjon.

Rákérdeztem a hátsó ablaktörlő elrejtésére a felső forgásponttal, amit a Range Rover is megoldott az Evoque esetében. Gondoltak rá a tervezők, de az egyszerűbb megvalósítás érdekében maradt az alsó, jól látszó ablaktörlő.

Feltűnhet a képeken, hogy a Ford Explorernek rendes, jól megragadható, biztonságot sugárzó kilincse van, míg az ID-modelleké süllyesztett. A Ford ugyanis a Škoda Enyaq iV kilincseit választotta. Így nem kell a télen, ónos esőben befagyó kilincsekhez olyan rezgőmotort beépíteni és bekábelezni, amilyen például a Renault Megane E-tech kilincseit megszabadítja a jégtől, a vibrációkkal leroppantva a jéghártyát.

Mások a külső tükrök is, mint a donoron. A Ford nem az ajtókra, hanem az első ablakok sarkába szerelte őket, aminek aerodinamikai okai vannak, így kisebb lehet az autó légellenállása. Sajnos a konkrét alaktényezőt nem sikerült a helyszínen sem kideríteni.

Belső tér

Kívül tehát abszolút önálló, sőt egyedi az autó, ami belül már nem mondható el róla. Itt sokkal több gombon és megoldáson látszik, hogy a Volkswagentől vette át őket a Ford. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a kapcsolók, a pohártartók, az üléstámla-lehajtás gombjai és más egyebek ne volnának rendesen megcsinálva, de idegenek a Fordokhoz szokott szemnek.

Kérdés, zavarja-e ez egyáltalán az ügyfeleket? Valószínűleg hidegen hagyja mindazokat, akik nem autókölcsönzőkben vagy autós lapoknál dolgoznak, másnak aligha szúrnak szemet ezek a márkaidegen részletek.

Viszont a Ford elkerülte a VW nagy mellényúlását a megvilágítatlan klímapanellel és a hangerő-szabályozó érintőfelülettel, ezek itt nem burkolódznak sötétbe. A fűtés és a hűtés várhatóan energiatakarékosan működik a széria hőszivattyúval.

Érdekes a lekerekített sarkú négyzetre hasonlít kormánykerék. A neve squarcle, ami a square és a circle, szögletes és kerek szavak összevonásából ered. A volán fűthető, ez fontos a villanyautókban a hőérzet javítására, így nem kell menet közben annyi energiát kivenni az akkuból a fűtéshez.

Élőben feltűnt az is, hogy sajnos a Ford is örökli az ID-modellcsalád szerencsétlen elektromos ablakemelő-megoldását, így a kapcsolóval át kell váltani az első és a hátsó ablakok között. Sajnos a Fordnak nélkülöznie kell a szélvédőre vetített kijelzőt, ami nem kerül át a Volkswagenek extralistájáról. A műszeregység hasonló, egy 5,0 hüvelykes képátlójú digitális kijelző.

Nagyon egyedi a 15” képátlójú középső kijelző megoldása. A kiállított prototípuson még nem működtek a menük, így válaszidejéről és a képminőségéről nem sokat lehetett megállapítani, de nem is ez az izgalmas benne, hanem az a tárolóhely, amit a képernyő állításával megnyithatunk és elzárhatunk. A mozgatható kijelző hét ponton rögzíthető, amivel a dőlésszöge több mint 30 fokos tartományban változik, ezzel reagálhatunk a hátulról rátűző napra.

Bár a középső rekeszben két telefonnak van helye, csak az egyiket lehet induktívan tölteni, a mélyedés másik fele egyszerű telefontartó.

USB-C töltőből lesz kettő elöl és kettő hátul is. Hasznos a 17 liternyi helyet adó MegaConsole, amit belül több rekeszre oszthatunk vagy az elválasztók kivételével elnyel egy 15” képátlójú laptopot, esetleg három 1,5 literes flaskát és melléjük még egy egyliterest.

Valamiért az üléssel egybeépített fejtámla mellett döntött a Ford. Ennek egyik velejárója a magas embereknek túl alacsony fejtámla és a fejtámla erősen beletakar a hátsó utasok látómezőjébe is.

Ezzel szemben a gyári emberek szerint így jobb a kilátás. Az ellentmondás feloldható, mert a két fejtámla között tényleg nagyobb a távolság, mintha önálló fejtámlákat használnának, de mivel nem lehet az ülés és a fejtámla között átlátni, az üléstömbök optikailag masszívak.

Mivel az ülésváz is a technika része, várhatóan a Ford is kínál majd AGR-üléseket, amelyek hátbarát voltát a német Aktion Gesunder Rücken (Egészséges Hát Munkacsoport) tanúsítja. A kiállított belső tér komfortülésében négy irányba állítható gerinctámasz volt, ülésmasszírozás is elérhető lesz.

Szégyene a Fordoknak, hogy a mai napig csak azokban az autóikban van magyar nyelvű menü, amelyek más márka technikájára épülnek. A kivételek egyike – a VW Caddy testvérmodelljeként – a Tourneo Connect. Mivel az infotainment is MEB-alapú, az Explorer menüjét is anyanyelvünkön használhatjuk. Ez végre egy gesztus a magyar piacnak.

Nem lesz orrcsomagtér, a töltőkábeleket is a hátsó csomagtartóban kell majd elhelyezni. A 450-ről 1400 literre bővíthető tér elég kevés egy kompakt terepjárótól. Erre azt se mondhatják, hogy az akkumulátorok helyigénye nem engedett többet, mert az ID.4-é 543-1575 literes.

Technika

Sok munka és finesz van abban, hogy ez ne látszódjék, de az autó alapja a Volkswagen MEB nevű (Modularer ElektroBaukasten) modulkészlete. Fix pont a töltőnyílás hátsó elhelyezése illetve a kábelhossz miatt a töltőcsatlakozó és a hátsó sárvédő távolsága, így a kerékjárat sem domborítható ki akármennyire. A 266 centis tengelytáv alapján az ID.4 lehet a legközelebbi rokon, amelynek tengelytávja 2766 mm.

Három teljesítményszintet közölt a Ford, a 170 és a 286 lóerős autó hátsókerék-hajtású lesz. A 340 lóerős csúcsmodellhez első-hátsó villanymotoros és összkerékhajtású. Az összes villamos gép állandó mágnesű szinkronmotor. A kerekek átmérője 19-21” közötti.

A Ford 500 km körüli hatótávolságot célzott meg az autóval, ez mindig a WLTP-norma szerint értendő, tehát a tapasztalati érték alapján a 25-40 százalékától elbúcsúzhatunk a valóságban. Ez 300-375 km-es hatótávot jelent normál közlekedéssel, ami nem annyira kevés, hogy ne lehetne együtt élnie vele mindazoknak, akik nem hosszú távú utakra használják az autójukat. Ők jobban járnak egy dízel Kugával hasonló méretben.

A folyadékhűtésű akkucsomag a közölt hatótáv alapján a nagyobbik, bruttó 82, nettó 77 kWh kapacitású lehet az ID-univerzumból. A töltésről egyelőre annyit tudni, hogy itt is 11 kW a váltóáramú töltés maximuma, az egyenáramú villámtöltésről a Ford nem közölt adatot. Ha azt hozza, amit most egy ID.4, akkor a 125 kW-os csúcsértékkel gyors DC-töltésre számíthatunk.

Egyelőre nem tudjuk, hogy az akkumulátorokat a craiovai elektromos Pumához hasonlóan az Explorerhez is az SK Innovation Iváncsán épülő gyára szállítja-e vagy más forrásból szerzi be a Ford.

A mátrix-LED technikájú első fényszórók a megfelelő LED-ek deaktiválásával képesek a fénykévéből autókat, motorosokat, kerékpározókat és táblákat kitakarni az első kamera adatait használva, de a távfény megőrzésével, ami sokat segít sötétben vezetve.

Bekukkantottam a hátsó felnik mögé, ahol itt is dobfék van. Ez adottság a MEB-univerzumban. A hátsó dobfék ebben az árkategóriában öngólnak tűnik, de nem elsősorban a spórolás indokolta.

Mivel a gázelvételkor és fékezéskor áramot visszatermelő farmotor is ezeket a kerekeket lassítja, a hátsó üzemi féknek legtöbbször nincs szerepe. A dobfék könnyebb a tárcsaféknél, várhatóan az autó teljes élettartamát kiszolgálja fékbetét- és dobcsere nélkül.

További előnye, hogy a ritka használattól nem gyógyul úgy össze a féknyereg és a tárcsa, mint oly sok hibrid és elektromos autón. Az áramvonalas, zárt felnikkel ez kevésbé látszana, de villanyautón a hátsó féktárcsák felülete az elenyésző használat miatt rondán megrozsdásodhat, ami csúnyán mutatna.

Valószínűleg itt sem választhatunk egypedálos vezetést, tehát nem lesz elég a gázelvétel az autó lefékezéséhez és megállításához, ahogy az áram-visszatermelés szabályozására is hiába kerestem a rekuperáció átállításához oly hasznos füleket a kormányon.

A dugóban araszolást viszont megoldja helyettünk az adaptív sebességtartó stop & go funkciója, az újrainduláshoz a sor megmozdulásakor elég lesz megnyomni a tempomat gombját vagy gázt adni.

Ezt az autót a cég a kölni törzsgyárban fogja gyártani, amit épp kétmilliárd dolláros, azaz 760 milliárd forintos befektetéssel épít át és készít elő az elektromos átállásra. 2026-tól évente 600 ezer villanyautó eladása a cél Európában, amiben benne van a Exploreren és a Kölnben gyártandó másik modellen kívül az elektromos Transit és az Amerikából importált Mustang Mach-E is, tehát az összes elektromos hajtású Ford.

Mikor lesz Ford Explorer Magyarországon?

Magyarországon 2024 elején kezdődhet az autó értékesítése. Lehetséges áráról az elharapózni hagyott inflációval és a lerontott forintárfolyammal nincs értelme spekulálni ennyivel a bevezetés előtt.

Nagyon hasonló technikával az ID.4 indulóára most 22 556 169 Ft, de ez csak távoli orientációs pont lehet, mert itt 204 lóerős a Pro P. Active nevű verzió és nem ismerjük még az Explorer hazai alapfelszereltségét sem.

A 170 lóerővel induló Explorer belépőmodelljét valahová az ID.3 és az ID.4 közé várhatjuk. Kétféle felszereltség lesz, az Exploreren kívül Explorer Premium lép a magyar piacra.

Amikor a Ford bejelentette, hogy a Volkswagen MEB-technikájára is épít európai villanyautókat, nem számítottam ennyire önálló modellre. A közös technika ellenére a Ford Explorer nem lett olcsón kikanyarított ID-klón.

A Fordnál azt állítják, hogy a közös gének ellenére más autónak érződik majd vezetés közben is, amit az első szerelésben kapott, önálló specifikációjú gumik kifejlesztése is hangsúlyoz. Ha ez igaz, lesz még mit felfedezni a már most is ígéretes Explorerben.