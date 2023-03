Rovararcú óriás a Kiától

E

Ellentétek egysége – így nevezte el azt a formai filozófiát a Kia, amely egyfelől a természetből, másfelől a modern technológiából merít ihletet, létrehozva az EV9 geometrikus, mégsem szigorú formavilágát. A modell szögletessége váratlan, hiszen napjaink általános dizájnirányzatai és az elektromos mobilitás követelményei egyaránt az áramvonalasabb, kecsesebb formákat részesítik előnyben. Az EV9 még a Kia észak-amerikai csúcs-szabadidőjárművénél, a Palisade-nél is robusztusabb.

Mivel elektromos modellről van szó, a hűtőmaszk helyét hatalmas panel foglalja el.Ezt két oldalról lámpatestek szegélyezik, kirajzolva a Kia új generációs, „digitális” tigrisarcát. A sorokba rendezett, négyszögletes LED-es fényforrások, illetve a csillagfény-mintázatú nappali világítás (akármit értsen is ez alatt a Kia) különleges megjelenést ígér, amely később a márka más elektromos típusain is megjelenik. Az oldalfalat csak a szögletes kerékívek tagolják; még a kilincsek is síkba simulnak, míg a hátfalon összetett szerkezetű, keskeny lámpatestekben köszön vissza az orr kialakítása.

A műszaki adatokat, így a méreteket is csak a hónap végén árulja el a gyár, de az biztosra vehető, hogy a három üléssoros jármű a téglatest formájú karosszéria és a nagy tengelytávot biztosító E-GMP platform jóvoltából bőséges helyet fog kínálni utasainak. Ezt egyfajta közösségi térként értelmezi a Kia: a második sori ülések 180 fokban hátra fordíthatók – alternatívaként hagyományos, háromszemélyes üléspad is kérhető, amely esetben a Kia EV9 hétszemélyes. Az első két üléssoron elég hely van ahhoz, hogy mindenki tejlesen hátradöntse az ülését, ami különösen komfortos pihenőpozíciót eredményez. A térérzetet alacsony övvonal javítja.

A műszerfalon két, egyenként 12,3 colos érintőképernyőt találunk, közöttük helyezték el az 5 colos klímavezérlő monitort. A legtöbb funkció az érintőképernyőkről vezérelhető, gomb kevés van: jóformán csak a kétzónás klímaberendezés hőfokát, a befúvás erejét, illetve az audiorendszer hangerejét szabályozhatjuk klasszikus kapcsolókkal. A gombsor és az érintőképernyő között, a műszerfalpanelen érintésérzékeny felület szolgál a főbb menüpontok (térkép, keresés, média, kedvencek, beállítások) közvetlen elérésére.

A padlókonzolon bőségesen alakítottak ki tárolóhelyet; alul hatalmas üreg várja a kézitáskákat, de könyökmagasságban is jól tagolt, tágas rekeszeket találunk.

Alább videón ismerkedhetsz a Kia EV9 formai részleteivel.