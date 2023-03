A család alázatos szolgája

Beülve Volkswagen környezet fogad minket, és a Ford modellektől eltérő módon emiatt a fedélzeti rendszer is teljesen magyar nyelvű, minden üzenetét tekintve.

A tesztautó magas ülésébe felkapaszkodva hagyományos műszerfalat találunk, ehhez a modellhez ugyanis még akad békebeli, fizikailag létező órákkal készülő műszeregység. A Sport, Titanium és Active felszereltségnél teljesen digitális megoldás jár, de egy ilyen autónál teljesen feleslegesnek tűnik a képernyő, a minden fényviszonynál jól látható, jól olvasható régi megoldás is tökéletesen elég információt ad a vezetőnek.

Központi kijelzőből a nagyobb 10 colos került a tesztautóba (a kisebb 8,5 colos), a Volkswagen rokonság miatt a Tourneo Connect menürendszere a többi Ford-modellnél megszokott logikától eltérően működik, ez bizony az utolsó eldugott menüpontig a németek rendszere.

A szellőzés szinte minden funkcióját (többek közt a belső keringetést is) ebből a menürendszerből érjük el, ahogy az ülésfűtést is. A hangerő, és a hőmérséklet közvetlen állítása egy érintésre érzéken felülettel történhet a képernyő alatt, de menet közben ezt a sávot pont jól eltalálni nem egyszerű, a jó öreg forgókapcsolóval sokkal egyszerűbb, komfortosabb ezt a funkciót kezelni.

Sajnos a fedélzeti rendszerrel nemcsak a jó, de a rossz dolgok is átkerültek. Így a képernyő alatti érintőfelületnek nincs háttérvilágítása, ami sötétben nehezíti a használatot. Szerencsére a kormány gombjaival nincs ilyen gond, ezek bizonyított, jól használható kapcsolók, amelyekkel tapintásra tudjuk kezelni a tempomatot, rádiót.

Az összeszerelés minőségére nem lehet panasz, a kategóriától pedig megszokottak a kemény műanyagok, az olcsó, de strapabíró borítások alkalmazása. Itt sincs ez másként, de a bőrkormány kellemes fogású, minden tökéletesen kézre esik.

Praktikus rekeszekből, tárolókból nincs hiány, USB-C csatlakozók mindkét sorban akadnak, az ajtókba akár 1,5 literes palack is elfér, pohártartót, 12 Voltos ajzatot stratágialiag tűpontos helyeken találunk, a műszerfal tetején iratokat vár egy nagyvonalúan kialakított zseb, a második sorban pedig felhajtható asztalkák, további tárolók növelik a kényelmet.

Tér természetesen minden irányban akad gazdagon, a kényelmet elöl az Aktion Gesunder Rücken (AGR) elnevezésű gerincszakértő egészségügyi intézet ajánlásait megfogadva tervetzék.

Bár minden irányban manuálisan lehetett a tesztautó ülőhelyeit kurblizni, a kényelmük nem csak üres reklámfogás. A lábak kényelmét kihúzható combtámasszal, állítható magasságú és dőlésszögű ülőlappal növelik, a derekat pedig a négy irányban állítható gerinctámasz kíméli.

A hátsó üléseket soronként emelt magassággal építették be, így a hátra szorulók is élvezhetik a kilátást, és nem csak az üléstámlákat kell bámulniuk. A szellős térérzetet a nagy méretű ablakok is erősítik, az opciós panorámatetővel pedig tényleg fényben úszhat a beltér.

Ez utóbbi éjjel zavaró is tud lenni, a közvilágítás fényei jól láthatóan húznak árnyékot az utastérben, és nincs roló, nincs semmilyen takarási lehetőség, ezt meg kell szokni, vagy még véletlenül sem beikszelni ezt az opciót.

Az ég látványáról azért is érdemes lemondani, mert csak így lehet kiegészítő szellőzést rendelni a kocsihoz a tetőkárpitba. Ez egy nyári napon nagyobb áldás, mint az elsuhanó felhők látványa.

A második sorban tényleg elég a hely három embernek, a középső ülés sem szükségmegoldás. Fapadosabb, de szintén használható a harmadik sor, elférnek a térdek, a szélesség pedig két embernek teljesen megfelel.

A tolóajtó ma már ritka érdekesség, pedig egy ekkora autónál kifejezetten praktikus, főleg ha egy szűk parkolóhelyen kell a gyerekülésből kihámozni az utódokat. A háromszemélyes második sor ülései dönthető támlákat kínálnak, és az itteni két Isofix rögzítőpont mellé a hátsó két ülésen is találunk még kettőt. Így akár négy Isofix-es gyereküléssel is egyensúlyozhat a Tourneo Connectben az, aki elé ilyen kihívásokat állított az élet.

A variálhatóság kimerül az ülések teljes kiszerelhetőségében, nem mozognak sínen, nincs trükkös hajtogatás, de aki jól terverzi az útjait, annak ez is elég lehet. Hiszen így mindkét hátsó üléssort is kipakolhatjuk, és teljesen sík rakteret kapunk, vagy csak két egyoldali ülés kiszerelésével jöhetnek a bringák az utastérbe, miközben négyen kényelmesen elférnek.

Bátrabbak pedig kétszemélyes lakóautónak is bevethetik a kocsit, egy jó matraccal hátul a Ford Tourneo Connect kényelmes szállás lehet egy vadkempingezés erejéig. A tesztautó hosszú tengelytávjának előnye, hogy még hét utassal is marad használható csomagtér: így 629 litert kapunk, szemben a rövidebb verzió 191 literével.