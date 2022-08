2,5 milliós kedvezmény jár erre az autóra

A Ford Tourneo Connectbe nagyon könnyen lehet be-, illetve kiszállni a közel 90 fokban nyitható oldalsó ajtóknak, valamint a különösen praktikus, széles tolóajtóknak köszönhetően. A csomagtartó felfelé nyíló ajtó felnyitásával férhető hozzá, ami csinos kis esőbeállóként is használható a ki- és bepakolás idejére.

Az utastér tekintetében a modell jobban őrzi a “caddys” stílusjegyeket, de azért ezt is igyekeztek valamelyest “fordosítani”. A nem túl magas, nem túl széles, kifejezetten személyautós műszerfal megegyezik a Caddyével, de a kormánykerék betétje és a rajta lévő nyomógombok eltérőek lettek.

A műszerfalhoz alapáron 8,25 colos multimédia-kijelző trónol, de felárért akár 10 colos egységgel is kérhető a Tourneo. Az infotainment- és a multimédia-rendszerben számtalan funkció kezelhető. Ezek egy része nélkülözhetetlen a Tourneo napi használatához, másik részéhez viszont ritkábban nyúlhat hozzá egy felhasználó. A navi, a járműstátusz, illetve a rádióállomások egy-egy érintéssel előhívhatók, egy-két hasznos funkcióhoz azonban mélyebbre kell ásni magunkat a menürendszerben. Szükség esetén ugyanis innen szabályozható a digitális klíma levegőbefújásának iránya, illetve erőssége, vagy kezelhetjük a rádió hangzásának irányát.

A tárolórekeszek terén a Ford Tourneo Connect tulajdonképpen simán hozná az átlagos családi szedánok szintjét, de mivel van egy nagy polca a szélvédő felett, ezért lényegében meg is haladja azokat. A félliteres üdítők az oldalajtók oldalzsebeiben rejthetők el, és akad még két pohártartó a két ülés között, a könyöklő előtti részen is a kávéspoharaknak. Az okostelefonoknak pedig az automata váltó kezelőpanelje előtt jutott hely, ahol rendelkezésre áll egy vezeték nélküli töltő is. Ezenkívül a műszerfal tetején található kis nyitott fakkba, továbbá a kesztyűtartóba is lehet pakolni ezt-azt. A tervezők a hátsó üléssorban ülőkre is gondoltak, hiszen a tolóajtókon is van egy-egy mélyebb zseb. Az első utasülések háttámlájára pedig lehajtható, pohártartóval ellátott tálcákat szereltek.

A kényelem szempontjából az első sorban lévő AGR-ajánlással (Aktion Gesunder Rücken, Egészséges Hát Munkacsoport) készített ülések dicséretet érdemelnek, mert jobb megtámasztást biztosítanak a lábaknak, négy irányban állítható gerinctámaszuk pedig kényelmes és egészséges üléspozíciót tesz lehetővé. A legnagyobb lábtérrel (998 mm) az első üléssorban ülők számolhatnak, a második üléssorban viszont kissé korlátozottak a lehetőségek. A lábtér a hátsó sorban 929 mm-t tesz ki ebben az esetben, ha be akarok ülni magam mögé, akkor már nem tudok felvenni egy kényelmes üléspozíciót a középső üléssorban.

Pozitívum viszont, hogy a második üléssorban mindhárom ülés teljes értékű, azaz akár három felnőtt is utazhat hátul egyszerre. Gyerekülésből viszont csak kettőt lehet berakni, ráadásul kissé körülményesen. Valamilyen okból kifolyólag az ISOFIX-pontokat cipzárok mögé rejtették, de ha ezeket lehúzzuk, akkor sem lehet könnyen rátolni a gyerekülések csatlakozóit a kis fém kampókra. Nagy kár az is, hogy középső ülésből nem lehet kihajtani egy könyöklőt, mindez ugyanis még tovább fokozhatná a kényelmet.

Ezt a kis kellemetlenséget jól ellensúlyozza, hogy az utastér nagyon jól variálható. Ha nagyobb rakományokat szeretnénk szállítani, akkor érdemes harmadik üléssort kivenni, a második üléssort pedig teljesen összehajtogatni. Élére állítva ugyanis kevesebb helyet foglal és több szabad felület marad a rakománynak. A padlón lévő rögzítőpontok pedig lehetővé teszik azt, hogy megvédjük a szállítandó dolgokat a menet közben történő elmozdulástól.

Ötszemélyes egyterűként használva érdemes a hatodik és a hetedik ülést összehajtani, ha éppen nincsenek használatban. Csak így nyerhetünk magunknak ugyanis egy kis rakteret. A rövid tengelytávolságú, hétüléses kivitelben ugyanis, ha minden ülés normál pozícióban van, akkor a szabadon hasznosítható csomagtér térfogata gyakorlatilag egyenlő a nullával. Az utolsó sorban lévő ülések háttámláinak lehajtásával viszont körülbelül 1213 literes raktérre tehetünk szert.

Az utastér anyagválasztása elegáns és kellően személyautós, hiába furgonalapokra épül. Az üléseket, illetve a kormánykereket bőrborítás védi a szennyeződésektől. A padlóra könnyen porszívózható, strapabíró szőnyeg került, és a lehajtható székek háttámláját is ellátták szövetkárpittal. Az oldalburkolatok is strapabírónak tűnnek, várhatóan nem karcolódnak egykönnyen. A tervezők igyekeztek praktikus megoldásokkal feldobni az utasteret. Így a B oszlopon egy-egy ruhafogas kapott helyet, a kerékjavító készletet pedig a harmadik üléssornál, az oldalfalban rejtették el. Bárki, aki látta a kocsit, mindig megjegyezte, milyen jó lenne, ha a leghátsó ablak billenthető lenne. Én ennek őszintén szólva nem éreztem szükségét, mert ha megy a klíma, elég levegő jut a harmadik üléssorba. Az viszont tény, hogy a legjobb kilátás itt áll rendelkezésre, mert a hatodik és a hetedik ülés van a legmagasabban.