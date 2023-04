Nem újdonság, hogy az elmúlt évek egymás után jövő, egymást erősítő, tetéző problémái (a koronavírus-világjárvány, majd a orosz–ukrán háború általános és az autóiparra gyakorolt hatásai) miatt az új – és ezt követve a használt – autók ára alaposan elszállt, itthon főleg, miután a forint jelentősen romlott az euróhoz képest.

Pár hete épp ezért áttekintettük, melyek most a magyar újautó-piac legolcsóbb modelljei, mit választhat az, aki „kevés” pénzből mindenképp vadonatúj négykerekűre vágyik. Nem volt szívderítő írás, már 5 millió alatt is alig akad valami.

De nem lenne fair kihagyni a szegény gazdagokat sem, ezért mostani top 10-ünkben azt szedtük össze, mit is vehet az, akinek a pénz nem számít, a legjobb, legdrágább autót keresi. Igény erre is van, a piac pedig ki is szolgálja, naná.

A sokszínűség kedvéért ezúttal nem abszolút listát közlünk, hanem a nemzetközi autópiaci információszolgáltató JATO adataira támaszkodva tíz különböző márka legdrágább – bruttó, regisztrációs adót tartalmazó – listaárral rendelkező modelljét szedtük össze.

Ahogy legutóbb, a lista ismertetése előtt melegítsünk be most is egy tippjátékkal!

10. Tesla Model X Plaid – 55,8 millió Ft

Ugyan hazájában, az USA-ban az iPhone-okhoz hasonlóan tömegtermék – és bizonyos aspektusain, például a belsőn, az összeszerelésen, a vezetéssegítő rendszerek időnkénti bakijain meg is látszik ez –, nálunk a Tesla bizony luxusautónak számít.

Az akár hat személyt befogadó crossover erősebbik, nagyobb hatótávolságú, azaz Plaid változatát nyomatékelosztásos három villanymotorja együttesen 1020 lóerőt termel, mellyel az összkerékhajtású autó mindössze 2,6 másodperc alatt van 100-on, és akár 262 km/óráig gyorsul. A kis híján 2,5 tonnás Model X azonban így is 543 km WLTP szerinti hatótávolságot kínál, ami valóban megsüvegelendő.

A legütősebb Tesla legdrágább változatának pillanatnyi listaára 55 803 900 Ft, ami a lista utolsó helyére volt elég.

9. Lexus LS 500h AWD – 56 millió Ft

A japán prémiummárka 2017-ben bemutatott, 2020-ban frissített csúcsmodellje. A limuzin Supreme kivitelében masszázsfunkciós első és hátsó ülések, platina és különleges szövetbetétek, hátsó szórakoztatórendszer, japánosan szép kidolgozás, valamint 359 LE rendszerteljesítményű, a 3,5 literes V6-os belső égésű motorhoz két villanymotort rendelő hibrid hajtás várja a vezetőt és utasait.

Nem egy új modell, de aki nem a német prémiumtrió termékei közül választana – és van türelme a nem épp kiemelkedő fedélzeti rendszerhez –, jó alternatívát találhat benne.

A jelenleg elérhető legdrágább konfiguráció kereken 56 000 000 Ft-ba kerül.

8. Jaguar F-Type – 59,9 millió Ft

A Jaguar sportkupéja egy kihalóban lévő faj egyik utolsó képviselője, hiszen az összkerekes autót egy 5 literes, kompresszoros, remek hangú V8-as mozgatja 575 lóerővel – 2025-től már csak villanyautókkal bővíti kínálatát a patinás brit gyártó.

Odabent Windsor-bőrbe vont, szellőztethető sportülések, kiváló hangrendszer fogad, naná, hogy panoráma-napfénytető jár, hogy az ezen a szinten elvárható vezetéssegítő funkciókról ne is beszéljünk.

A modern, mégis régi vágású, őszinte sportkocsi legerősebb változatáért most 59 910 000 forintot kell adni.

7. BMW XM – 70,5 millió Ft

Vadonatúj, e hónapban érkezett játékos a bajor márka ötüléses SUV-ja, amely a BMW M második önálló autója konnektorról tölthető akkus hibridhajtással.

A méretes, több mint 5 méter hosszú, 2 méter széles sport-SUV-t 4,4 literes, két turbófeltöltővel szerelt V8-as és villanymotor együttese mozgatja összesen 653 lóerővel. Ilyen teljesítmény mellett nem meglepő a 4,3 mp-s 0-100-as sprint, ahogy az sem, hogy M vezetői csomaggal egészen 270 km/óráig vihető a majdnem 2,8 tonnás monstrum.

A vadonatúj XM az árlista szerint 70 575 000 millió forintért kapható.

6. Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Roadster – 84,8 millió Ft

A legendás, 1950-es évekbeli sirályszárnyas modell típusjelzését kapta meg a stuttgartiak 2021-ben bemutatott új roadsterje, mely külsejében, például a hűtőrács formájában is idézi itt-ott a távoli elődöt.

Az AMG-sített csúcsverzió a 4 literes V8-as biturbós motorból 585 lóerőt, 800 Nm-es csúcsnyomatékot hoz ki, melyekkel 3,6 mp van 100-on az autó, és 315 km/órás tempóig gyorsulhat.

Odabent méretes kijelző, bőrkárpit, hangulatvilágítás, a vászontető lehajtása esetére légsál áll rendelkezésre, röviden: minden földi jóval megpakolták a járgányt, mely a csúcskonfigurációban 84 765 000 forintért kapható meg.

Versenyen kívül Ahogy fentebb említettük, listánk összeállításakor a sokszínűség kedvéért tíz különböző márka legdrágább itthon elérhető modelljét gyűjtöttük össze, de ha az abszolút sorrendre koncentráltunk volna, jó néhány más típus is befért volna a válogatásba. Alább a “tiszta” top 10, melybe nagyjából 86 milliónál, a cikkbeli lista felénél van a beugró. Márka, modell Listaár Ferrari SF90 Stradale 175 866 576 Ft Porsche 911 Turbo S 117 055 000 Ft Maserati MC20 Cielo 112 656 960 Ft Ferrari F8 109 254 496 Ft Land Rover Range Rover SV 97 480 000 Ft Mercedes-Benz S-osztály 95 510 000 Ft Porsche Panamera 95 170 000 Ft Porsche Cayenne Coupé 92 113 000 Ft Porsche Taycan 89 529 000 Ft Audi R8 86 716 816 Ft

5. Audi R8 Spyder V10 quattro – 86,7 millió Ft

Bár az ülések száma – 4 vs. 2, persze a Merciben sem érdemes a hátsó sorba ülni – miatt az Audi veszett sportkocsija nem feleltethető meg egy az egyben az előbb említett stuttgarti modellnek, de a vászontető, az 5,2 literes V10-es 570 lóereje, a quattro összkerékhajtás, a 3,5 mp-es 0-100-as sprint, a 322 km/órás végsebesség eléggé hasonlóvá teszi.

Nem meglepő módon az ár sincs messze, az előző szereplőétől: az Audi R8 Spyder V10 quattro jelenleg elérhető legdrágább kivitelének listaára 86 716 816 Ft.

4. Range Rover SV 4.4 LWB – 97,5 millió Ft

Az SV a Range Rover-modellek különleges kiviteleit jelöli. A nyújtott tengelytávval 525 centi hosszú, akár hétszemélyes, kis híján 2,6 tonnás luxusterepjárót 4,4 literes benzines V8-as mozgatja 530 lóerővel, melynek köszönhetően a monstrum – az ülések számától függően – 4,7 vagy 4,8 mp alatt gyorsul 100 km/órára, és akár 250-ig bírja.

A brit luxusnak persze megvan az ára, a Range Rover ezen kivitele hajszállal marad 100 millió alatt, 97 480 000 forintot kérnek érte.

3. Maserati MC20 Cielo – 112,7 millió Ft

A modenai sportkocsigyártó MC20-as kupéjának nyitott tetős változata a Cielo (utóbbi jelentése mennybolt). A roadster különlegessége az akár gombnyomásra elsötétíthető, nyitható-csukható üvegtető, amely ugyan jelentősen, 65 kg-mal növelte az autó tömegét, a de a menetdinamikai így is elképesztő maradt.

A kétüléses olasz fenevad 3 literes kierturbós V6-osa 630 lóerőt termel, a 100-as sprint 3 másodperc az autóval, a végsebesség 320 km/óra.

Aki ilyen, ritkább, talán egzotikusabb szupersportkocsira vágyik, annak pillanatnyilag 112 656 960 forintot kell leszurkolnia.

2. Porsche 911 Turbo S – 117 millió Ft

Újabb, ezúttal német szupersportkocsi: a Porsche klasszikusának, a 911-esnek a Turbo S változata, abból is a kabrió.

A 2020-ban megérkezett új generáció ugyan nagyobb, mint elődei, de formájában továbbra is tipikus 911-es, a teljesítményt és az élményt tekintve pedig túl is szárnyalja azokat.

Szénszálas és bőrbelső, adaptív aerodinamika és futómű, összkerékhajtás – az 1710 kg-os csomagot a 3,7 literes hathengeres, biturbó bokszermotor 650 lóerős teljesítménnyel lódítja meg. 100-ra mindössze 2,8 másodperc alatt, de 200 km/óráig is csak 9 másodperc kell, a vége valahol 330 km/óránál van.

Aki stuttgarti márka által nyújtott élményt, na és a márka jelentette presztízst szeretné, annak most 117 055 000 forintot kell kifizetnie a legmagasabbak konfigurált változatért.

1. Ferrari SF90 Stradale – 176 millió Ft

Naná, hogy Ferrari és naná, hogy óriási ugrás az árban – a maranellóiak szupersportkocsiáért annyival többet kell fizetni az előbbi Porschénél, hogy mellé még beférne valamelyik modell a listánk elejéről.

Nem vagyunk benne biztosak, hogy az utcáról beesve rögtön megvehetnénk egy SF90-est, de mivel a JATO-nál létezik listaára, ez is felkerült a listánkra.

És hogy milyen is a legendás olasz márka autója? Az SF90 Stradale minden idők legerősebb és legtisztább üzemű sorozatgyártású Ferrarija, amely ráadásul képes akár elsőkerék-hajtással is közlekedni.

A márka által valaha épített legerősebb V8-as benzinmotor mellé összesen három villanymotort társítottak, a hibrid hajtáslánc összteljesítménye kereken 1000 lóerő (780+220). Az autó 2,5 mp alatt jut 100 km/óráig, a 200-hoz is csak 6,7 mp kell neki. A végsebesség minden bizonnyal lehetne több is, de Maranellóban 340 km/óránál húzták meg a határt. A szűken 1,6 tonnás szupersportkocsi ráadásul tisztán elektromos üzemmódban is képes 25 km-t megtenni, így városban akár zéró emisszióval lehet vele villogni.

Az árat már feljebb is írtuk, de nem árt elismételni: a Ferrari SF90 Stradaléért jelenleg itthon 175 868 576 Ft-ot kell fizetni.

Hogy kontextusba helyezzük: a korábbi, a legolcsóbb új autókat soroló listánk első helyezettjéből, a kifutó, 4,44 milliós Mitsubishi Space Starból egy komoly flottát, hajszál híján 40 darabot vásárolhatnánk ugyanennyi pénzből.