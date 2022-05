Cielo olaszul azt jelenti, menny. Találó név egy roadsternek, különösen, mert a Maserati MC20 Cielo nem vászon-, hanem nyitható üvegtetőt kapott, amely ráadásul elektrokromatikus, azaz gombnyomásra elsötétíthető.

Túlvilági élményt ígér ez a sportautó Túlvilági élményt ígér ez a sportautó 1 /14 Fotó megosztása: 2 /14 Fotó megosztása: 3 /14 Fotó megosztása: 4 /14 Fotó megosztása: 5 /14 Fotó megosztása: 6 /14 Fotó megosztása: 7 /14 Fotó megosztása: 8 /14 Fotó megosztása: 9 /14 Fotó megosztása: 10 /14 Fotó megosztása: 11 /14 Fotó megosztása: 12 /14 Fotó megosztása: 13 /14 Fotó megosztása: 14 /14 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A megoldás további előnyei a kiváló hőszigetelés, valamint a gyors mozgatás: 12 másodperc alatt nyitja, illetve zárja a fedelét a Maserati. A 909 x 615 mm-es üvegpanel a legnagyobb a szegmensben: amint a méretekből könnyen kiszámolható, felszíne több mint fél négyzetméter.

Szintén a névre játszik rá a bevezetéskor rendelhető háromrétegű, szürkéskék fényezés.

A mozgatható tetőszerkezet mindössze 65 kilogrammal növelte az MC20 tömegét, köszönhetően javarészt a szénszálas vázszerkezetnek, amely nem igényelt extrém merevítést.

Ha sokalljuk ezt az extra súlyt, a 20 colos keréktárcsák rendelhetők karbonkivitelben is. Ezekkel összesen 30 kilogrammot spórolhatunk.

A szénszálas konstrukció az utastérben is visszaköszön: kérhető karboncsomag, amelynek keretében többek között a kormánykereket is ebből a könnyű, erős anyagból készítik el. A kormány egyébként mostantól elektromos állítással is rendelhető.

A vezetőtámogató funkciókkal bőségesen ellátott MC20 Cielóhoz tizenkét hangszórós Sonus faber high-end audiorendszer rendelhető; ennek megalkotásában és hangolásában figyelembe vették a kupétól eltérő belső környezet kialakítását.

A tervezők külön gondot fordítottak az aerodinamika optimalizálására, ami nem csak a szélzajtól mentes utastér miatt fontos, hanem például a középmotor megfelelő hűtése érdekében is: ez utóbbira a motorházfedélen kialakított légcserélő nyílások mellett a kerékdobokra metszett rések szolgálnak.

A F1-es égésvezérlési technológiákat alkalmazó, 3,0 literes V6-os motor megegyezik az MC20 kupé erőforrásával: a 90 fokos hengerszögű, ikerturbós motor 7500/perc fordulatszámon 630 lóerős csúcsteljesítményre képes, maximális forgatónyomatéka 730 Nm, amely már 3000/perctől elérhető.

A hajtáslánc, valamint az állítható futómű összehangolt szabályozása öt fokozatban történik, a vizes aszfaltra optimalizált bolondbiztos beállítástól a versenyüzemmódig, amelyben akár teljesen kikapcsolhatjuk az elektronikus menetstabilizálást.

A roadster kb. 3 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára (pontosabb adatot nem ad meg a Maserati), a végsebesség meghaladja a 320 km/órát.