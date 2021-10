Több mint hatvanöt éve mutatkozott be a Mercedes-Benz 300 SL, az azonos típusjelzésű, rendkívül sikeres versenyautó közúti verziója. A sirályszárnyas sportkocsi, majd egymást követő utódai fogalommá tették az SL nevet a prémium túraautók világában. Ezt a hagyományt viszi most tovább az új generációs modell, amely azonban nem ragaszkodik minden esetben a jól bevált megoldásokhoz.

Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+

A dizájnban persze kötelező párhuzamot vonnia az elődökkel, és meg is teszi: a hosszú motorházfedél dupla domborulata, valamint az AMG-specifikus hűtőmaszk a legelső SL-t idézik, ahogy a rövid túlnyúlások, az erősen döntött szélvédő és az izmos far is klasszikus típusazonos stílusjegyek.

A tervezők visszatértek a vászontetőhöz, és visszatértek ahhoz a 2+2 üléskialakításhoz, amely az 1970-es éveket követő szériákat (R107, R129) jellemezte. A hátsó üléssoron 150 centiméterig kényelmes / biztonságos az utazás.

Az utastérben nehéz a hagyományok ápolása, hiszen minden digitális, a háromdimenziós árnyékolóba integrált műszeregység éppúgy, mint az állítható központi érintőképernyő. Utóbbi dőlésszöge gombnyomásra szabályozható 12 és 32 fok között, így akár lenyitott tetővel, az utasteret hátulról beragyogó napsütésben is leolvasható marad a monitor.

Természetesen megmaradtak az integrált fejtámaszos sportülések, amelyek a nyaktájra fújt meleg levegővel („légsállal”) nyújtják meg a kabriószezont.

Hagyjuk azonban a sallangokat, és koncentráljunk a lényegre. Az új generációs SL egy vadonatúj 2+2 üléses padlólemezre épül, amelyet nem a Mercedes-Benz, hanem egyenesen a Mercedes-AMG fejlesztett ki, így tudható, hogy kifejezetten sportautónak készült. Ez a platform egyetlen csavart sem vett át az előző SL-ből, de még az AMG GT-ből sem – ellenben vélhetően további modelleknek ad majd életet a jövőben.

A különösen merev karosszéria alumínium-, magnézium-, acél- és kompozit elemekből áll, így mindössze 270 kg-ot nyom. Megmaradt az ülések mögül előugró bukókeret koncepciója; ez a szilárd szélvédőkerettel együtt hatékony utasvédelmet nyújt.

Aerodinamikai szempontból is továbbfejlesztették a modellt, a kabrió üzemben mért 0,31-es közegellenállási együttható a menetdinamika által megkívánt leszorítóerő és a hiányzó tető fényében jónak mondható. Újradolgozták a légbeömlőket, elöl kettős, szabályozható résen át áramlik be a hűtőlevegő. A hátsó szárny kinyitható, dőlésszöge öt fokozatban állítható. További, opciós aerodinamikai elem a fenéklemez alá szerelt karbonszálas profil, amely 80 km/óra felett 40 mm-rel lefelé mozdul, párhuzamosan az AMG üzemmódok aktiválásával. Ez a megoldás gyakorlatilag az aszfaltra szívja az autót, ami extra stabilitást és pontosabb kormányozhatóságot eredményez.

A vászontető 21 kilogrammal könnyebb, mint az elődmodell fémteteje, 15 másodperc alatt nyitható és csukható, akár 60 km/óra sebességig. A működtetésre külön nyomógomb szolgál, de az érintőképernyőről is indítható a folyamat. A háromrétegű szövet középső rétege hangszigetelő anyag, így csökken a szélzaj.

Kétféle motorral indítja az SL forgalmazását a Mercedes. Mindkettő az AMG jól ismert 4,0 literes, V8-as biturbó egységére épül: ez az SL 63 4MATIC+ csúcsmodellben 585 lóerős, 800 Nm-es, 3,6 mp alatt gyorsítja 100 km/órára az autót, és 315 km/óra végsebességet tesz lehetővé. Az SL 55 4MATIC+ ugyanebből a blokkból 476 lóerőt és 700 Nm-t hoz ki, a gyorsulási érték 3,9 mp, a végsebesség 295 km/óra.

A blokkot alaposan átdolgozták az új szerepkörhöz: új az olajteknő, áthelyezték a köztes töltőlevegő-hűtőket, valamint aktív kartergáz-elvezetést alkalmaztak. Optimalizálták a szívócsöveket és a leömlőket. A két teljesítményvariáns között elsősorban a töltőnyomásban, valamint az égéstérbe juttatott levegő mennyiségében mutatkozik különbség; emellett természetesen a vezérlő szoftvert is átírták.

Később hibrid hajtáslánccal is kapható lesz az AMG SL; az E Performance hajtáslánc paraméterei egyelőre nem ismertek. A sebességváltó kilencfokozatú, a gyors állórajtot olajfürdős tengelykapcsoló segíti.

A hajtóerő intelligens vezérlésű összkerékhajtáson keresztül jut az aszfaltra. A hátsó kerekek minden esetben hajtottak, az elsőkre csak szükség esetén juttat nyomatékot a rendszer.

A futómű is sok újdonságot tartogat. Mostantól nem csak hátul, de elöl is ötlengőkaros a felfüggesztés. Alapfelszerelés az adaptív, acélrugós rendszer, a nagyobb motorhoz hidraulikus aktív kanyarstabilizátorokat; a fékekhez kompozit tárcsákat alkalmaznak. Szintén először szereltek aktív hátsókerék-kormányzást az SL-be.