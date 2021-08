Kerek idomok, lágyan hullámzó test, vékony derék, formás fenék, valahogy ebben a kategóriában is ütni tudnak. Vonzó tud lenni egy Lamborghini is, de valahogy azt érzem, hogy egy ilyen természetesen egyszerűnek tűnő formavilág, mint a Jaguaroké, sokkal inkább megkapó. Nem gépnek tűnik, és ez egy elég vonzó dolog. Ha már a vonalaiból is a bujaság árad, nem pedig a hideg precizitás, abban van ígéret. Minimum az, hogy nem tudod levenni róla a szemed.

Az F-Type pont ilyen. Próbálsz nem odanézni, de akkor is a fenekén köt ki a szemed, ezzel nem tudsz mit kezdeni, és végül is jó ilyet látni. Szerencsére ezt a frissítéssel sem rontották el. A széles hátsó idomok után hirtelen ér véget az autó meredeken felrántott lökhárítóval, amiből négy brutálisan őszinte kipufogóvég mered hátrafelé. Frissültek a lámpái, kicsit szögletesebb, mint korábban, de ennyi. Fölöttük középen még mindig aktívan nyílik egy légterelő is.

Markáns változás érte elöl, az új, vékony lámpák mindenképpen LED-esek, és jól is állnak rajta. Még inkább kihangsúlyozzák, mennyire irdatlanul hosszú a gépháztető, ami ráadásul előrefelé nyílik, ma már talán nincs is másik ilyen sorozatgyártású autó. Ez a fekete szín nem az autó saját fényezése, teljesen lefóliázták, alatta az eredeti kék fényezés szép sima és elég magasfényű is. Ez most egy kicsit ront a képen, de tény, hogy jól áll neki a fekete szín is, még ha a sötétkék stílusosabb is.

F-Type a modellfrissítés előtt és után