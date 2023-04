2019-ben 159 ezer új autót helyeztek forgalomba hazánkban, 2020-ban 128 ezer darabot, 2021-ben szűk 122 ezret, tavaly 111 524-et. A Datahouse adatai szerint 2022 első negyedévében 28 688 személyautó kelt el Magyarországon, az idei év első három hónapjában minimálisan több, 29 561 – az elmúlt években jelentősen zsugorodott piac most gyakorlatilag stagnál.

Az okok jól ismertek: a 2020-ban kitört koronavírus-járvány az ellátási nehézségekkel, alkatrészhiányokkal, gyárleállásokkal alaposan odavágott az autóiparnak, és mire a pandémia lecsengése után megindulhatott volna a rendeződés, jött az újabb csapás, Ukrajna Oroszország általi lerohanása, a háború, mellé pedig gazdasági válság.

A termelés visszaesése önmagában is növelte az árakat, a magyar gazdaság kitettsége, a forint használata – a komoly mélységeket megjáró euróárfolyam – itthon pedig még komolyabb gondokat hozott, rég nem látott inflációval szembesültünk, ami – egyebek mellett – a gépkocsik árát is tovább srófolta.

A Vezessen rendszeresen áttekintjük az új- és használtautó-piaci árakat, többek között azt is megnézzük, az adott időpontban melyek a legolcsóbban elérhető típusok. Már tavalyi áttekintésünkben is arról írtunk, hogy „súlyos milliókkal vastagabbak most az árcédulák, mint egy éve ilyenkor”, a helyzet pedig nem javult, sőt.

2022 elején a legolcsóbb új autó – a Mitsubishi Space Star – bő 3,5 millió Ft-ért volt megvehető, a top 10 tetejét pedig a Renault Clio jelentette a maga bő 5 millió forintos árával, idén viszont már érdemes úgy feltenni a kérdést, van-e még új autó 5 millió forint alatt.

Alább sorra vesszük a 2023 áprilisának elején kapható legolcsóbb modelleket – a gyűjtéshez az alapot az autóipari és -piaci adatszolgáltató, a JATO első negyedéves gyűjtése adta, melyet a forgalmazók aktuális árlistáival vetettünk össze.

10. Fiat Panda – 6,28 millió Ft

2020-ban frissült az olasz gyártó akkor 40. születésnapját ünneplő kisautója, a Panda, melynek keretében lágy hibrid rendszert is kapott a városi apróság.

A kétségkívül bájos, szeretni való Panda sajnos a frissítésekkel is kezd elavulni – ráadásul törésteszteredményei kimondottan rosszak –, ám ha valaki a csak félig-meddig korszerű műszaki tartalom, és az ahhoz képest magas ár ellenére sem tud nemet mondani az olasz mininek, az 1 literes benzinmotorhoz 12 V-os lágy hibridet párosító 70 lóerős erőforrással, 6 fokozatú, kézi váltóval, stop-start rendszerrel, manuális klímával, acélfelnikkel, színre fújt lökhárítókkal 6 280 000 forintot fizethet a 1.0 BSG kivitelért.

9. Suzuki Swift – 6,13 millió Ft

Meglepetés lenne, ha a listára nem férne fel a Suzuki, de nincs meglepetés, két modellel is szerepel az erős magyar kötődéssel rendelkező japán márka. Bár már nem a „Mi Autónk”, hiszen 2017 óta nem Esztergomban gyártják, a Swift továbbra is igen közkedvelt, bevett választás a magyar autóvásárlók körében, különösebb bemutatást nem is igényel.

A Swift belépőváltozata, a GL az 1,2 literes benzinmotorhoz 12 V-os lágy hibrid rendszert társító erőforrással, 5 fokozatú, kézi váltóval, elsőkerék-hajtással és a Suzukinál gyakorlatilag mindig elérhető MySuzuki-kedvezménnyel 6 130 000 forintért vihető el.

8. Suzuki Ignis – 6,1 millió Ft

Ahogy a Swiftnél említettük, két Suzuki fért be a top 10-be. Minimális különbséggel, de az Esztergomban készülő, tavaly több mint 90 százalékban magánvásárlók által vett Ignis alapkivitele, a GL az olcsóbb.

A második generáció óta itthon készülő, 2017-re jelentősen megújult, 2020-ra felfrissített kisautó a Swiftnél már említett hajtáslánccal és kedvezménnyel 6 100 000 Ft.

A Suzuki általában az autóra 3, a hajtás elemeire 7 év garanciát kínál.

7. Hyundai i20 – 5,99 millió Ft

Ahogy a Suzuki, a Hyundai is két modellel szerepel 2023-as listánkon. Az i20 még 2008-ban mutatkozott be, 2020-ban érkezett a most is elérhető harmadik generáció.

A belépőszintet a Life kivitel jelenti, az 1,2 literes, 84 lóerős, sima szívó benzines motorral, hatfokozatú, kézi váltóval, viszonylag komor, nem túl igényes belső anyagokkal, manuális klímával, de elöl-hátul elektromos ablakokkal, kizárólag készletről 5 999 000 forintért vihető az egyébként igen mutatós külsejű koreai modell.

6. Toyota Aygo X – 5,76 millió Ft

2022-re újult meg a Toyota városi aprósága, az Aygo, pontosabban az immár szabadidő-autós jellege miatt Aygo X néven futó típus. A jóval divatosabb formát kapott harmadik generáció tavaly év eleji indulóára még 4,59 millió Ft volt, de azóta sok víz lefolyt a Dunán.

Aki most akarna modern japán csöppséget, annak mélyebben kell a zsebébe nyúlnia, az Active kivitelben, 1 literes, 72 lóerős motorral, kézi váltóval, kizárólag fehér színben, acélfelnikkel, manuális klímával, ugyanakkor színes érintőképernyővel, LED-es nappali menetfénnyel és hátsó lámpákkal, számos vezetéssegítő biztonsági rendszerrel 5 760 000 forinttól érhető el, ha készletről, szalonból vinnénk.

5. Dacia Sandero – 5,65 millió Ft

Az autók iránt érdeklődők, az autós lapokat olvasók számára gyakorlatilag evidencia, hogy ár-érték arányban a Dacia a piac egyik, ha nem az első számú szereplője. Más kérdés, hogy az újabb modellek bevezetésével, a frissítéssel, az arculatváltással a román gyártó jelenleg „kiárazta” magát a legolcsóbbak közül, 2023 tavaszán mindössze egy modelljük fért bele a top 10-be.

Természetesen a Sanderóról van szó, a 2007 óta létező típus harmadik, kívül-belül vállalható kompaktjáról. Nyilván itt is a magasabb felszereltségi szintek jelentik az igazán jó választást, ám ha az ár számít, még mindig ott van az Essential kivitel, mely 66 lóerős, 1 literes benzinmotorral, ötfokozatú, kézi váltóval, stop-start rendszerrel, de csak fekete műanyag kilincsekkel, kijelző nélküli médiarendszerrel, csak elöl elektromos ablakemelőkkel, azonban már az új, igen pofás arculattal 5 649 000 forintért kapható.

4. Kia Rio – 5,49 millió Ft

A Kia városi mindenese hamarosan eltűnik a magyar – és a teljes európai – piacról, az importőr hivatalos oldalán már nem is szerepel az ajánlatok között, ám mivel kifutó darabok itt-ott még lehetnek a kereskedésekben, nem maradhatott le a listáról.

A Kia kívül kicsi, belül viszont meglepően jó térkínálattal rendelkező, a kompaktok felé kacsingató modellje gyermektelen, egygyermekes családoknak, városi egyedülállóknak racionális választás lehetett, ám valamiért mégsem lett népszerű.

Itt az utolsó lehetőség, hogy lecsapjon rá, aki ilyet szeretne, Silver felszereltséggel (1 literes, 67 lóerős benzines motor dolgozik, manuális klímával, csak elöl elektromos ablakemelővel, LED-es lámpák, számos biztonsági rendszer nélkül, de 7 év/150 ezer km garanciával) még akad belőle valamelyik szalonban – az utolsó, 2022 végén kiadott árlista szerint 5 495 000 forintos áron.

3. Kia Picanto – 4,99 millió Ft

Összeállításunk első modellje, amely még 5 millió Ft alatt van, igaz, csak hajszállal. A 2020-ban frissült Kia Picanto Silver kiadásában a Riónál már említett hajtáslánccal 4 999 000 forintért vihető el, a kisautó előnye, hogy márkatársával ellentétben még jó ideig elérhető lesz.

2. Hyundai i10 – 4,55 millió Ft

A dél-koreai márka legkisebb típusának harmadik generációja jól sikerült, tesztünkben egészen elégedettek voltunk vele. Bár a kereskedésekben ezekben a napokban-hetekben jelennek meg a frissített, faceliftes darabok, egyelőre még a régebbiek is elérhetők, ezek közül a Life felszereltség példányai a magyar újautó-piac második legolcsóbb ajánlatának számítanak.

A Picanto kuzinja ahhoz hasonlóan 67 lóerős, 1 literes benzinmotorral, 5 fokozatú, kézi váltóval készül, az acélfelnis, manuális klímás, elektromos ablakemelővel csak elöl rendelkező ötajtós i10 Life listaára készletről 4 549 000 Ft, de még a 84 lóerős 1,2-es motorral is 5 millió alatt marad (4,75 millió Ft).

(Összevetésképp: a frissített változat 5,8 milliónál kezdődik, amivel egyébként még mindig beférhetne a top 10-ünkbe.)

1. Mitsubishi Space Star – 4,44 millió Ft

Januárban már a Vezessen is megírtuk, hogy hamarosan a magyar piacról is eltűnik majd a Mitsubishi műszakilag, formailag is egyre elavuló kisautója, a Space Star. A típus alapvetően nem egy óriási közönségkedvenc, de éppen azért volt hír a kivezetés, mert akkor, és még jelenleg is ez a piac legolcsóbb modellje.

Az apróság hatodik generációjának Entry kivitele 71 lóerős, 1,2 literes szívó benzines motort, ötfokozatú, kézi váltót kínál, de nemhogy stop-start rendszer és tolatókamera, még manuális légkondi sincs benne. Az autóhoz 5 év/100 ezer km garancia jár. A fapados Space Star listaára 4 440 000 Ft, a már légkondis, központi záras Inform 4,88 millió.

Tesztünk egy sokkal jobban felszerelt változatról:

Ijesztő árak, főleg "fapados" autókért. Feltehető, hogy a fent felsorolt autók egy része inkább csak papíron létezik, jobb esetben is csak a raktáron/szalonban porosodik, mert a túlnyomó többség jobban felszerelt változatokat vesz