A szerkesztőségben beszélgetve a használt autókkal (is) foglalkozó kollégánk, Szörényi András nemrég rámutatott, hogy böngészés közben 2-2,5 millió forintos árakon talált (megkímélt) Suzuki Splash-eket, azaz az annak idején tesztünkben a magyar piac legolcsóbbjának bélyegzett autó ugyananniyért is megy ma, mint amennyiért 2013-ban adták.

Az nem meglepetés, hogy minden máshoz hasonlóan a használt autók is nagyot drágultak az utóbbi időben, de kíváncsiak lettünk, ha egy igen praktikus, de alacsony presztízsű modell képes ma hozni az új kori árát, mi a helyzet a legkedveltebb, legkeresettebb használt autókat illetően. Kimondhatjuk, hogy mára használtan ugyanannyiba kerülnek az autók, mint új korukban?

Az újaktól indult, a használtakig ért az árdominó

Bár az új autók ára az egyre szigorúbb műszaki előírásoknak megfelelő egyre bonyolultabb megoldások kifejlesztése, beépítése miatt már az előző évtized végén is érzékelhetően emelkedésnek indult, az utolsó, 2019 „békeév” után pörgött fel csak igazán.

A 2020 tavaszára globálissá vált koronavírus-járvány komoly pofonokat adott az autóiparnak a karanténok, az ellátási láncok akadozása, a termelési szünetek, a logisztikai költségek növekedésének képében, az idén február végén kirobbant orosz–ukrán háború pedig tovább nehezítette a dolgokat.

Az új autók ára elszállt, ráadásul 2022-re eljutottunk oda, hogy a lecsökkent termelés miatt már az sem feltétlenül vehet autót, akinek lenne rá pénzre, a várakozási idők végtelenül hosszúra nyúltak.

Az újautó-piac folyamatai továbbgyűrűztek a használtautó-piacra is: 2020-tól kezdődően sokan döntöttek úgy, hogy új négykerekű helyett inkább használtat szereznek be, a növekvő kereslet pedig elkezdte felhajtani az árakat, ráadásul szépen lassan a kínálat is csökkenni kezdett, ugyanis számos autós úgy döntött, elhalasztja a cserét, azaz jóval kevesebb használt autó került a piacra, mind hazai gazdáktól, mind importból.

2022 első háromnegyed évében 8-10 százalékkal kevesebb hirdetés került fel a legnagyobb használt autós portálokra, mint 2021-ben – pedig már az az év sem volt remek –, az árak pedig 2020 végéhez képest – modelltől függően – 20, 30, 50, akár 70%-kal is emelkedtek.

Ezeket szerettük régen, ezeket keressük ma is

Keservesen drágává váltak tehát a használt autók is, de a kérdésre, hogy valóban elérték-e új kori áraikat, a JóAutók.hu és a nemzetközi autóipari adatszolgáltató, a JATO számai alapján igyekszünk választ adni lejjebb.

A használtautó-hirdetési oldaltól a 2022 első 11 hónapjában legnépszerűbb típusok három-, öt- és tízéves – azaz 2019-es, 2017-es és 2012-es évjáratú – példányainak árát kértük ki, míg a JATO a múltbeli éves árakat adta meg. Minden esetben átlagárakról beszélünk, hiszen újonnan a számtalan kivitel, felszereltségi szint jelent óriási szórást, amit a használt példányoknál a futásteljesítmény és az állapot bonyolít tovább. Összességükben ugyanakkor azért nagyjából összehasonlíthatók a számok, hiszen azok az autók jelennek meg a használtautó-piacon, amelyeket annak idején újonnan vásároltak, főleg, hogy a legnépszerűbb típusokról van szó.

A módszertan után lássuk a konkrét modelleket és áraikat a használtautó-piaci népszerűség sorrendjében!

1. Škoda Octavia

A Volkswagen-csoport cseh márkájának alsó-középkategóriás modelljét, az Octaviát új autóként hosszú évek óta gyakorlatilag kizárólag a cégek vásárolták itthon, ám a típus jól láthatóan igen vonzó a magánvásárlók számára is, a JóAutók.hu-n ebből pörgött át a legtöbb idén.

A praktikumot kényelemmel és VW-s technikával párosító Octavia hároméves példányai idén november végéig átlagosan bő 6,7 millió forintos áron cseréltek gazdát, a 2017-es évjáratú darabok 5,7 millió forintért mentek, míg a tízéves társaikért közel 3,2 millió Ft-ot kértek.

És hogy hogyan viszonyul ezekhez az új kori ár ár? Egy évtizeddel ezelőtt a 2004-től forgalmazott második generáció (faceliftes) utolsó példányait adták el a szalonokból, akkoriban átlagosan 5,5 millió forintos áron. 2017-ben már öt év volt piacon a 2012 legvégén megjelent harmadik generáció, amely pont abban az évben kapott ráncfelvarrást, a kereskedések listaárainak átlaga közel 7,4 millió Ft volt. Az idén hároméves példányok szintén a harmadik nemzedékhez tartoztak, ugyanis csak 2019 novemberében mutatkozott be a ma is forgalmazott generáció – az Octaviáért újonnan átlagosan 8,15 millió Ft-ot kértek.

A Škoda Octavia átlagárai újonnan és használtan, évjárat szerint

2012-es évjárat 2017-es évjárat 2019-es évjárat Új kori ár 5 499 068 Ft 7 377 291 Ft 8 145 869 Ft Használt ár 3 182 357 Ft 5 711 533 Ft 6 734 975 Ft

Ahogy a táblázatból látható, az Octavia esetében a használt árak egyszer sem érik el az új korit, valószínű, hogy a túlnyomóan céges használat során összeszedett magas kilométerszámokat árazza be ezzel a piac.

2. Ford Focus

A JóAutók top 5-jében három, hazánkban a magánvásárlók körében leginkább családi autóként használt kompakt típus szerepel, ezek közül a Ford Focus forgott legjobban.

2010-ben érkezett meg az eredetileg 1998-ban debütált Focus harmadik nemzedéke (Mk3), a 2012-es példányok használtan átlagosan 2,6 millió Ft-os áron mentek mostanában. A 2017-es darabok ugyanezekre az alapokra épültek, de már facelifttel, az Aston Martin-os ihletésű orral, ezekért manapság 4,7 millió forintot kértek a használtautó-piacon. 2019-ben jött a generációváltás mind újonnan, mind használtan Mk3-as és Mk4-es darabok is tartoznak ebbe az évjáratba, az átlagár használtan 6 millió Ft.

Új autóként a Focusok átlagos listaára 2012-ben 5,7, 2017-ben 6,1, míg három évvel ezelőtt kis híján 7 millió Ft volt.

A Ford Focus átlagárai újonnan és használtan, évjárat szerint

2012-es évjárat 2017-es évjárat 2019-es évjárat Új kori ár 5 679 981 Ft 6 103 936 Ft 6 950 090 Ft Használt ár 2 626 900 Ft 4 720 257 Ft 6 064 885 Ft

Látható, hogy a Focus használtan – egyelőre – szintén nem hozza a új kori árait, igaz, ahogy az Octaviánál, ebben az esetben is erősen zárul az olló a fiatalabb példányoknál.

3. Opel Astra

Bár mára eltűnt a újautó-eladások élmezőnyéből, a három évtizeddel ezelőtt megindult hazai gyártás miatt az Opel Astra igen sokáig Magyarország egyik legnépszerűbb típusa volt, ma is legalább kétszázezer darab fut az utakon.

A 2009-ben bemutatott J Astra 2012-es évjáratú darabjai mostanság bő 2,7 millió forintos áron forognak a JóAutókon, míg az egyaránt a K generációhoz – 2015-2021 – tartozó 2017-es és immár faceliftes 2019-es példányok átlagosan 4,4, valamint 5,4 millió forintos áron mennek.

2012-ben egy új K Astráért átlagosan 5,66 millió forintot kellett fizetni, 2017-ben a listaár átlaga gyakorlatilag ugyanennyi volt, míg három évvel ezelőtt nagyjából 6 millióért lehetett elhozni egyet a szalonokból.

Az Opel Astra átlagárai újonnan és használtan, évjárat szerint

2012-es évjárat 2017-es évjárat 2019-es évjárat Új kori ár 5 655 978 Ft 5 607 908 Ft 6 075 371 Ft Használt ár 2 734 455 Ft 4 393 416 Ft 5 400 889 Ft

A hároméves Astrák használtan már nem sokkal maradnak el az új kori áraiktól, a különbség mindössze 10%.

4. Toyota Yaris

A japán óriás kis, városi térülő-fordulója okkal népszerű mind újonnan, mind használtan. Nagy túrára, nyaralásra ugyan nem ideális, de aki viszonylag kis pénzből szeretett, szeretne jól összerakott kisautót, nehezen talált és talál jobbat a Yarisnál.

2012 és 2019 között végig a Yaris harmadik generációjának tagjait kínálták a kereskedések, ilyen-olyan fejlesztésekkel. A mára tízéves darabok használtan átlagosan 3,1, a 2017-es évjáratúak 5,26, a 2019-esek 5,4 millió forintért forognak.

Egy évtizeddel ezelőtt átlagosan 4,1 millió forintot hagytunk a hazai szalonokban a Yarisokért, öt éve 4,7 millió volt az átlagár, 2019-re ez kis híján 5,2 millióra emelkedett.

A Toyota Yaris átlagárai újonnan és használtan, évjárat szerint

2012-es évjárat 2017-es évjárat 2019-es évjárat Új kori ár 4 112 814 Ft 4 693 981 Ft 5 183 487 Ft Használt ár 3 139 333 Ft 5 262 500 Ft 5 262 500 Ft

Megvan tehát az első típus, melynek újabb példányai már nagyjából ugyanannyiba kerülnek, mint újonnan: az ötéves Yarisok is csak 600 ezer Ft-tal maradnak el eredeti átlagáruktól, a 2019-es darabok átlagára pedig meg is haladja azt, amennyiért három évvel ezelőtt elhozták őket a kereskedőktől.

5. Volkswagen Golf

A sokak által a kompakt kategória etalonjának tekintett Golf számos erényének köszönhetően a rendszerváltás óta itthon is nagy népszerűségnek örvend, igaz, a már említett erényekhez képest egyre magasabbnak érezhető új kori ára miatt hagyományosan (importált) használt autóként pörgött jobban.

2012-es, azaz tízéves használt autóként a VI-os Golf késői példányait lehet ma megvásárolni, ezek 3,2 millió Ft-ért mentek a JóAutók adatai szerint. Ugyan a VIII-as Golfot már 2019 őszén bemutatták, 2012-ben és 2019-ben is még az előző generáció állt a szalonokban: ezekből az ötéves darabok átlagosan 5,5, míg a háromévesek 7,9 millióért mennek ma használtan.

A Golfok új kori átlagárai a JATO közlése alapján 2012-ben 5,7, 2017-ben 6,8, 2019-ben 8,2 millió Ft körül voltak.

A Volkswagen Golf átlagárai újonnan és használtan, évjárat szerint

Ahogy feljebb utaltunk rá, a wolfsburgiak „népautója” hazánkban mindig is inkább használtan, külföldről behozottan fogyott igazán, az importált autók bizonytalanabb háttere, futásteljesítménye lehet az oka annak, hogy a második vagy harmadik tulajdonosok által kifizetett összeg csak a hároméves példányoknál haladta meg az új kori árat.

+1: 3-as BMW

Bár a top 5-be nem fért bele, régóta sokan keresik, veszik a bajorok kompakt modelljének különböző változatait, egy időben tömegével hozták be a hármasokat Németországból, Ausztriából.

Az elérhető luxusnak is nevezhető 3-asok 2012-ben az akkor friss F30-as széria tagjai voltak, ma, tízévesen 4,8 millió forintért adják-veszik őket. A fél évtizeddel fiatalabb darabok ára átlagosan egymillióval több – 5,8 millió Ft –, míg a 2019-es évjáratú, immár hetedik generációs (G20-as) példányokra bő 11,6 millió Ft jön ki.

Újonnan ugyanezekért a hazai BMW-szalonokban 10 (2012), 13,2 (2017) és 14,3 (2019) millió forintot kellett átlagosan kiadni, azaz a tíz- és ötéves példányok kb. “féláron” mennek, míg a frissebb daraboknál szűk hárommillió a különbség – 3-as BMW-t tehát még a mai, elszállt árak mellett is jóval olcsóbban kapunk használtan, mint annak idején újonnan.

A 3-as BMW átlagárai újonnan és használtan, évjárat szerint

2012-es évjárat 2017-es évjárat 2019-es évjárat Új kori ár 9 909 910 Ft 13 207 473 Ft 14 322 996 Ft Használt ár 4 826 333 Ft 5 792 632 Ft 11 637 500 Ft

Ti keresgéltetek mostanában használt autót? Ha igen, mit, és milyen árakat láttatok? Érdemes ma használt autót venni, vagy inkább kitartotok az eddigi mellett, és egy-két – vagy ki tudja hány – év múlva cseréltek?