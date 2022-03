Jelenleg 64 700 darab használt autót hirdetnek a legnagyobb jármű-értékesítési oldalnak számító Használtautó.hu-n, miközben tavaly meghaladta a 85 ezret havi átlagban (egész évben 1,027 millió), pár éve pedig 116 ezer környékén járt a számuk (2017-2019).

Ha ez így marad, idén több százezerrel kevesebb használt személyautó közül választhatnak a vevők a nem is olyan régi csúcsidőszakhoz képest, márpedig az oldal üzemeltetője szerint javulás helyett valószínűleg egyre rosszabb lesz a helyzet.

Mikor kezdődött a csökkenés és milyen okok miatt?

“A Használtautó.hu oldalon az idei évben a tavalyihoz mérten 11 százalékkal kevesebb autót hirdettek meg” – állítja Katona Mátyás, az oldal szakértője a Vezess kérdésére. Az első negyedévet nézve hasonló, 8 százalékos mínuszról számolt be Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója is megkeresésünkre, amihez egy érdekes adalékot is hozzáfűzött: “A kereskedések elérhető hirdetéseinek száma nagyobb mértékben csökkent, mint a magánszemélyeké”.

Ha csak 2022 eddig eltelt 2-3 hónapját nézzük, nem tűnik drámainak a helyzet, bár ez is jelentős, éves szinten bő százezres mínuszt jelent csak idén a meghirdetett személyautóknál, ráadásul a korábbinál kisebb piacon.

“A csökkenés a koronavírus-járvány megjelenéséhez köthető, először 2020 februárjában, majd márciusában láttunk az előző évinél szerényebb hirdetésfeladást. Kezdetben a szállítási kedv, majd az új autók piacán tapasztalható szállítási kapacitás vetette vissza az újautó-eladásokat, így a használt példányok lecserélését is” – tekint vissza Katona a problémák kezdetére. Pedig éppen a fertőzésveszély hatásaként egyértelműen megnőtt akkoriban az igény a saját autó használatára.

Az alkalmi karanténidőszakok, a gyárleállások, majd az új autók elkészültét egyre súlyosabban érintő alkatrészhiány először az új járművek számát csökkentette, majd egyértelmű hatással volt a használtak kínálatára és a megnövekvő igénnyel társulva az árukra is.

Első problémaként jelentkezett, hogy a flottákat futtató cégek kevesebb négy év körüli személyautót “passzoltak tovább” a használtautó-piacnak, hiszen nem tudtak újra váltani. Számos multi és egyéb vállalkozás hiába szerette volna a saját – jellemzően négyéves – lízingszerződése lejárta után lecserélni a járműparkját, beszerzési nehézségekbe ütközött. Nem biztos, hogy volt olyan, amit szeretett volna, akkorra, amikorra akarta, és annyiért, amennyiért rendelt volna. Maguk az új autót értékesítő cégek is a finanszírozás tovább futtatását javasolták több esetben, mindez számos család tervezett vásárlását is akadályozta.

Erre reagálva számosan inkább kivártak, és megtartották a flottájukat és a magántulajdonú személyautójukat, ami hiányt, majd ebből fakadóan szintén áremelkedést generált a piacon. Kevesebb új autó fogy, így kevesebb használt példány kerül a piacra. Magánszemélyek és a cégek egyaránt tovább tartják most autójukat, mint korábban.

Tovább zsugorodik az újautó-piac is Immár harmadik éve zsugorodik az új személyautók értékesítése: 2021 egészében 22,8 százalékkal állt kevesebb személyautó forgalomba, mint 2019-ben. Idén tovább folytatódik a piac zsugorodása, a Datahouse szerint január és február hónapban együttesen 11,3 százalékos a mínusz a tavalyi év első két hónapjához képest, és 17,2 százalékos a 2020-as hasonló időszakkal összehasonlítva. 2022 2021 2020 Százalék 2022/2021 Százalék 2022/2020 17 537 19 764 21 191 -11,3 -17,2

Milyen méret-, életkor- és árkategóriákban van a legnagyobb csökkenés?

“Leginkább a belépő autók körében drasztikus” – mondja a Használtautó.hu szakértője a méretkategóriákat firtató kérdésünkre. Életkor és ár szerint leginkább az idős és olcsó személyautók hiányoznak a piacról. Míg 2019-ben az oldal kínálatának 40 százalékát tették ki a 15 évnél idősebb modellek, mára 28 százalékra csökkent az arányuk.

A legolcsóbb autók iránt olyan nagy a kereslet a piacon, hogy jellemzően hirdetés nélkül is elkelnek, amikor felmerül az eladás gondolata, sokszor van már rá jelentkező a rokonsági, ismeretségi körből. Érdekes jelenség, hogy mindeközben – bár a számuk szintén valamelyest mérséklődött – arányokat nézve nőtt a 3-5 éves személyautók hirdetése ezen az oldalon.

Hasonló mozgásokat lát Katona az árkategóriáknál is. “A piacra jellemző általános áremelkedés miatt is átlag felett csökkent az egymillió forintnál olcsóbb, sőt az 1-3 millió forintos autók száma. Arányuk 7-8 százalékkal apadt a meghirdetettek körében, ez az arány jól láthatóan a 3-5 és az 5-10 millió forint közötti szegmensekbe csúszott.”

Halász Bertalan szerint az arányokat nézve a JóAutók.hu-n nincs egyértelmű relatív vesztese vagy nyertese a mostani visszaesésnek. “Nálunk a fiatalabb, 2-6 év közötti korcsoportban tapasztalható leginkább visszaesés a tavalyi első negyedévhez képest.” Méretet nézve oldalukon az alsó-középkategória, illetve a kisautók az a két terület, ahol darabszámban leginkább visszaesett a kínálat, de ennek oka szerinte egyértelműen az, darabra ezek a legnagyobb kategóriák.

Mikor vegyünk kocsit: romlik vagy javul a helyzet?

“Egyelőre nem látszik az alagút vége. A forint gyengélkedése és Ukrajna Oroszország általi lerohanása, annak következményei egyelőre mind az új autók árát, mind a szállítási időket növelik, ezért összességében az újautó-piac és a fiatal használt autók másodlagos piacra kerülésének további visszaesése várható. Mindez az autópark további öregedését és a használt autók árának további emelkedését vetíti előre” – állítja Katona.

Már tavaly is extrém mértékű áremelkedést tapasztalt az oldala, a 2021-ben feladott bő egymillió hirdetés átlagára 43 százalékkal múlta felül a 2020-as, szintén bő egymillió hirdetés átlagárát. Ilyen mértékű drágulást soha nem tapasztalt több évtizedes működése óta a Használtautó.hu.

Katona szerint nehéz a jövőbe látni, de azt szinte biztosnak mondja, hogy még a háború remélt mihamarabbi lezárása mellett is legalább egy, inkább két évig elhúzódik még, mire az autógyártók szállítási kapacitásai utolérik a rendeléseket.

“Addig pedig sem az új, sem a használt autóknál nem várható az áremelkedés megállása. Ha tehát valakinek autóra van szüksége, próbáljon meg mihamarabb vásárolni, ugyanis a közeljövő minden jel szerint egyre szűkebb kínálatot és egyre magasabb árakat tartogat.”

Akkora lendületet vett az áremelkedés, hogy Jóautók.hu szerint a teljes kínálatuk átlagára 4,9 millió forint alatti értékről 5,3 millió forint fölé emelkedett most egyetlen hónap alatt, vagyis 9 százalékkal. Mindössze egy hónap alatt.