4 777 032 forint volt a meghirdetett használt autók átlagára az év első felében a Használtautó.hu-n – derül ki a Vezess által az oldal üzemeltetőjétől kikért számsorokból. Fájdalmasan magas összeg onnan nézve, hogy mennyire öregecske a hazai járműpark, de különösen akkor figyelemre méltó, ha összevetjük a közelmúlt számaival.

A tavalyi átlagár ugyanis 3 989 114 forint volt, míg a 2020-ban feladott hirdetésekben szereplő kínálati árak átlaga csak 2 789 710 forint.

Ez 71,3 százalékos áremelkedés gyakorlatilag 1,5 év alatt. Soha ennyire extrám drága nem volt még a használt autó Magyarországon, mint most, és ilyen mértékű áremelkedés sem sokkolta a vásárlók tömegeit ennyire rövid időszakban.

A kevesebb ügyféllel dolgozó, átlagéletkorban valamivel fiatalabb járműparkot – részben átfedéssel – kínáló, de szintén fontos JóAutók.hu-n még ennél is magasabbra, 6,6 millió forintra jött ki a több tízezernyi hirdetés átlagára 2022 első hat hónapjára. Halász Bertalan ügyvezető szerint ez 30 százalékos drágulás már a tavalyi átlagárhoz képest is.

Konkrétan mennyi most az ország öt legnépszerűbb modelljének az átlagára?

Hosszú évek óta jellemzően Opel Astrát, Volkswagen Golfot, Ford Focust, Suzuki Swiftet és Volkswagen Passatot hirdetnek a magyar eladók a leggyakrabban. Csak ebből az öt személyautóból jelenleg körülbelül 750 ezer példányt használunk a kopottas útjainkon, ezért is különösen érdekes megnézni, mennyi most a róluk fél év alatt feladott apróhirdetések átlagára.

Az alábbi táblázatban a Használtautók.hu adatai láthatók, 2022-nél természetesen csak az első félév statisztikáit átlagolva (az összes meghirdetett generáció/évjárat szerepel benne)

Átlagár 2022

első felében

(forint) Átlagár 2021-

ben (forint) Átlagár 2020-

ban (forint) Opel Astra 1 476 550 1 373 227 1 291 360 Suzuki Swift 891 706 832 073 641 154 Ford Focus 1 891 638 1 728 060 1 568 393 Volkswagen Golf 2 367 549 1 857 125 1 618 456 Volkswagen Passat 3 403 837 2 667 142 2 255 275

A legfontosabb következtetés, hogy bár itt is általános, folyamatos és jelentős az áremelkedés, a legnépszerűbb tömegautóknál a piac átlagánál valamivel kisebb mértékű volt a drágulás a mögöttünk lévő viharos időszakban.

Ebben a táblázatban az áremelkedés mértékének a nagysága szerinti sorrendbe raktuk a modelleket.

Modell Áremelkedés

mértéke (százalék) 1. Volkswagen Passat 50,9 2. Volkswagen Golf 46,2 3. Suzuki Swift 39 4. Ford Focus 20,6 5. Opel Astra 14,3

A Focusnál, és főleg az Astránál jóval kisebb az áremelkedés mértéke a piac egészéhez képest, aminek egyik oka lehet, hogy ezek közül alig-alig van meghirdetett szalonautó, amelyek ára ugye felfelé húzza az átlagot.

Csupa rossz hír: szűkül és öregszik a kínálat

Átlagosan 99 ezer darab apróhirdetést adtak fel havonta a jármű-tulajdonosok a legnagyobb hazai platformon az év első felében, ami 7 százalékkal kevesebb a tavalyi hasonló időszak adatánál. Önmagában ez még nem drámai visszaesés, azonban már a 2021-es aktivitás is szerényebb volt a korábbiaknál, a járvány előtti három évben (vagyis, 2017/2018/2019-ben) még átlagosan 116 ezer hirdetés közül válogathattak havi szinten a vevőjelöltek.

Vagyis a tendencia egyértelmű: folyamatosan szűkül a kínálat, aminek belső és külső okai egyaránt vannak. A 12 százalékos mínuszba csúszó újautós piac szállítási problémái, és az ott is drámai áremelkedések miatt egyértelműen kevesebb autó kerül a használtak piacára is. Másrészt a külföldi használtautós utánpótlás lehetőségei is szűkülnek. Az Európa legnagyobb hirdetési fórumának számító mobile.de oldalon szintén látványos a kínálat visszaesése, ott manapság napi átlagban 200-400 ezer darab hirdetéssel kevesebb közül válogathatnak a kontinens minden szegletében böngésző magánszemélyek és a kereskedők.

Utóbbiak közül egy nagypályás (aki évi 600-800 autót hozott be korábban) pár hete úgy panaszkodott megkeresésünkre, hogy a megszokott mennyiségnek csak a felét tudja összeszedni Németországban, azt is nehezen. Ráadásul szerinte éppen azokat a személyautókat a legnehezebb összevásárolnia, amit a magyar átlagvevők leginkább keresnek idehaza: a 2010-2015 közötti kis vagy közepes méretű benzineseket és hibrideket.

Pontosan rímel erre a Használtautó.hu üzemeltetőjének a tapasztalata. “Leginkább az olcsó autók száma csökkent, miközben a meghirdetettek is egyre idősebbek. Számos modellnél látható, hogy úgy öregszik, közben az ára egyre feljebb kerül” – magyarázza a Vezessnek Katona Mátyás, az oldal szakértője.

A náluk eladásra kínált autók átlagéletkora már 12,9 évre nőtt az év első felében (az országban futó bő négymillió személygépjármű 14,5 évnél tart), a kínálat pedig jelentősen átalakult. Két-három évvel ezelőtt még a feladott hirdetések több mint ötöde 500 ezer forintnál olcsóbb autót kínált, 2022-re a legolcsóbb kategória részaránya 15 százalék alá csökkent. Az 1-3 milliós modellek aránya stagnált, a 3-5 milliósoké enyhén, az 5 millió forint felettieké már jelentősen növekedett.

“A legolcsóbb autók legtöbbször fel sem kerülnek az oldalra, hanem az ismeretségi körben már az előtt gazdára találnak, hogy az előző tulaj kiszállna belőlük. Ugyanez a helyzet a fiatal, minőségi használt autóknál. Kiemelten igaz ez a hibridekre és az elektromosokra, de akár egy dízel, 100-150 ezer kilométert futott, szervizkönyves Skoda Octaviára vagy Volkswagen Golfra is. A kereskedőnek meg sem kell hirdetnie, ha ilyen autót tud vásárolni, hiszen jellemzően van nála néhány vevő telefonszáma, akit azonnal fel tud hívni” – sorolja a tapasztalataikat Katona Mátyás.

Érdemes kivárni? Jöhet majd árcsökkenés?

A legnagyobb hazai újautó-forgalmazó cég, az öt márka gépjárműveit kínáló Porsche Hungaria vezetője két hete azt mondta a Vezessnek, hogy az új kocsiknál két-három éven belül visszatérhet a 15-20 százalékos kedvezmények kora, ami évtizedekig jellemző volt idehaza, ám most elporladt. Korábban ez nyilván hatással volt a használtak piacára is, de itt vajon mi várható? Milyen tanácsot adnak a szakértők azoknak, akiknek per pillanat nem ugyan égető a vásárlás, de azért belátható időn belül mindenképpen vásárolnának használtat. Ugorjanak most, amíg nem lesz még drágább minden, vagy próbáljanak várni 1-2 évet?

“Akinek szüksége, igénye van autóra, az a töretlennek látszó áremelkedés miatt vásároljon mihamarabb, de persze ne elhamarkodottan. Aki kivárna, annak vélhetően 1-1,5 év nem lesz elegendő ahhoz, hogy a piac keresletiből kínálatiba forduljon át, ezáltal a vevők kerüljenek pozícióba. Ugyanakkor az szinte biztos, hogy addigra olyan áremelkedés fog bekövetkezni, hogy még egy esetleges alku után sem fog jobban járni a mostani árakhoz képest” – ad tanácsot Katona Mátyás.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu ügyvezetője sem javasolja a csodavárást a vásárlást fontolgatóknak, de azért érdemes figyelni. “Az árváltozás dinamikája a korábbinál kisebb lesz a gazdasági környezet drasztikus romlása miatt, de a háztartásokat terhelő várható plusz kiadások miatt máris érezhető a kereslet visszaesése az autópiac különböző szegmenseiben, ami csökkenti az eddig tapasztalható jelentős árnyomást. Jelentős csökkenésre biztosan nem számíthatunk, a legvalószínűbb mozgás a jelentősen kisebb mértékű drágulás lehet, miközben egyes szegmensekben kisebb áresésre is sor kerülhet.”

Általánosságban szerinte a lényeg, hogy manapság “egy jó ajánlat estében nincs értelme tovább várni”.