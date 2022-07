Az elmúlt harminc évben az új személyautók megrendelésekor bekerült egy forintos ár az előszerződésbe, amit a jármű pár hónappal későbbi megérkezésekor kifizetett a vevő. Ugyanazt az összeget, ami a kézfogás után a papírra került, ezt hívják árgaranciának. A rendelés és az autó átvétele között történhetett bármi a nagyvvilágban és a forinttal kis hazánkban, egy biztos pont volt az ügyfelek és a kereskedők életében: fix a vételár, amit a kocsira szánt, majd végül kifizetett a vevő.

Ez a sok évtizede stabil autóvásárlási rendszer ér véget idén.

Járvány, alkatrészhiány, akadozó logisztika, nyersanyagárak emelkedése, extrém forintgyengülés – az autóipart annyi probléma sújtja mostanában egyszerre, hogy a magyar kereskedők egyre inkább képtelenek tartani magukat a szalonjaikban a kocsikra kiírt, és az online konfigurátorokban szereplő forintos árakhoz.

Olyannyira jelentős áremelkedés után – és közben – vagyunk, hogy a megrendeléskor ismert ártól 10-15-20 százalékkal való elmozdulás is simán elképzelhető, ami sajnos több millió olyan forintot jelenthet pluszban a vevőnek, amire nem készült. Nem túlzás több milliós pluszról beszélni, a Magyarországon értékesített 19 különféle járműkategória átlagára új személyautóknál ugyanis 18,28 millió forint a legfrissebb, 2021 év végi adatok szerint. Ehhez mérten kell nézni, hogy van-e árgarancia a megrendelt termékre, vagy nincs.

Tíznél több márka importőrét kereste meg a Vezess, hogy megtudjuk, jelenleg mi a pontos helyzet.

Mostantól csak “tájékoztató jellegű” az ár

“Májusban szűnt meg az árgarancia, mert túl hosszú a szállítási idő” – ez a helyzet a hazai Opel-szalonokban, mondja Dános András, az importőr PR-vezetője. Fél év alatt, egy év alatt, vagy akár másfél év alatt borzasztó sok minden történhet a világgazdaságban és a forint árfolyamával egyaránt, a korábban sosem tapasztalt hosszúságúra nyúlt szállítási időkre ennyire őrült időkben nem tudnak garanciát vállalni.

Tulajdonképpen az ő kereskedőik már konkrét ígéretet sem írnak papírra. “Csak előszerződést javasolunk a dílereknek és abban tájékoztató jellegű forintos ár szerepelhet. Szerződés csak az autó tényleges elkészültekor készül az akkor aktuális áron” – állítja Dános.

Nincs árgarancia a Suzuki különféle modelljeire sem. Ugyan a hazai gyártású termékeik közül bizonyos felszereltségben akár 2-3 hónapos átfutással is tudnak személyautót kínálni, a szektor súlyos problémái őket is érintik, ezért más felszereltségek esetén náluk is hosszabb határidővel számolhatnak az ügyfelek.

“Mind az árakat, mind a pontos átadási határidőket nagyrészt külső tényezők határozzák meg, ezért felelős vállalatként árgaranciát és pontos átadási határidőt nem tudunk vállalni. Ebben a helyzetben arra ösztönözzük a márkakereskedőinket, hogy csak azokra az autókra kössenek konkrét szerződést, amelyeket nálunk már le tudtak foglalni, fix áron” – válaszolta kérdésünkre Varga András, a Magyar Suzuki Zrt. marketingigazgatója.

“Flexibilis árazás” – ezt a kifejezést is meg kell szokni

Hasonlónak tűnik a helyzet az ország legnagyobb importőrénél, a Porsche Hungáriánál is, ahol ezúttal jogász fogalmazta meg a Volkswagenek, Škodák, Audik, SEAT-ok és Cuprák értékesítésével kapcsolatban az árgaranciára vonatkozó sajtóválaszt. Ez teljesen érthető, hiszen az ő kereskedőik is – ahogy mások is – tulajdonképpen az elszenvedői ennek a bizonytalan helyzetnek, kéz a kézben az ügyfeleikkel, hiszen úgy kötnek előszerződést , hogy nem tudják, milyen feltételek (gyártói ár, forintárfolyam stb.) lesz, amikor az érdemi pénzmozgás majd megtörténik közöttük.

“A nem kötelező érvényű szerződésminták alapján a márkakereskedő bizonyos meghatározott esetekben jogosult egyoldalúan módosítani a szerződésben kikötött, ügyfél által fizetendő összeget. Ármódosítási lehetőséget biztosító kikötések hosszú ideje szerepelnek a mintákban. A nem kötelező érvényű szerződésminták úgy készültek, hogy az ügyfél által fizetendő összeg forintban van meghatározva” – ezt írták szerkesztőségünknek.

A Kia kereskedői április 17-én álltak át a “flexibilis árazásra” a márkaigazgató kifejezését használva. Ez azt jelenti, hogy a gyártásba rendelt autók esetében nem vállalnak árgaranciát. Nagy Norbert szerint “az ár, amelyet meghatároz a márkakereskedő az ügyféllel kötendő ügyfélszerződésben, egy indikatív ár. Az felfelé, illetve lefelé is változhat. A végső ár, amelyen az ügyfél megkapja az autót, az autó legyártáskor érvényben lévő ügyfélárlista szerinti ár lesz (ekkor kerül az autó szállításra, shipping-be, ekkor kerül kiszámlázásra felénk, így tudjuk fixálni az árat).”

Mint sokan másoknál, a dél-koreai márkánál is három fontos ok miatt szűnt meg az árgarancia. Egyrészt a forint-euró árfolyam kiszámíthatatlansága miatt, másrészt a gyártási nyersanyagok árának robbanásszerű és folyamatos növekedése miatt (Nagy szerint pl. az acél ára megtízszereződött), harmadrészt a szintén gyártást befolyásoló energiaköltségek növekedése miatt.

A Dacia hazai képviselője sajnos nem válaszolt a neki feltett kérdésekre, így azt tudjuk leírni, amit telefonhívásunkra elmondott az egyik márkakereskedésük értékesítője. Náluk a vevőkkel kötött előszerződésben az áll, hogy ha a megrendeléskor érvényes árhoz képest 5 százalékkal módosult az ár, akkor a kereskedő módosíthat a papírra vetett összegen. Amennyiben viszont 15 százaléknál nagyobb az árkülönbség, az ügyfél elállhat az üzlettől. Hozzátette az értékesítő, hogy egyébként 380 forintos euró-árfolyamon számolták a honlapjukon kint lévő Dacia-árakat, és egyelőre nem változtattak ezen.

Ha túl nagy az árváltozás, el lehet állni a vásárlástól?

Minden általunk megkérdezett importőr egyértelműen igent mondott erre, azonban nincs egységes feltételrendszer. Sőt, akár márkán belül sem biztos, hogy száz százalékig ugyanolyanok az előszerződések szövegei, amelyekre jellemzően csak mintákat ad a magyarországi központ a márkakereskedőinek. A konkrét szöveget ők írják, az ő felelősségük a szerződés.

Ebben a rendkívül bizonytalan helyzetben érdemes minden megrendelőnek alaposan átnézni az aláírandó papírnak azt a részét, ami rá vonatkozik, különösen azt a, amely a végső vásárlástól való elállás feltételeit rögzíti.

Nem tűnt még el teljesen az árgarancia

A Ford például, ha nem is tudja most minden modelljét szállítani (azaz nem képes mindenre rendelést felvenni), de amit igen, annál garantálja az árat. “Minden ügyfélnek szerződött személy-, és kishaszonjármű esetében árgaranciát vállalunk. A szerződésekbe minden esetben konkrét forintár kerül. Jelenleg azokra a modellekre veszünk fel szerződést, amelyekre még idénre rendelkezünk dedikált gyártási kapacitással” – állítja Györke Orsolya.

A márka PR-vezetője azonban hozzáteszi: “azokra a modellekre, melyeket jelenleg nem tudunk gyártani, pl. az S-Max és a Galaxy ilyen most, nem veszünk fel ügyfélszerződést.” Természetesen nem a Ford az egyetlen márka, amely nem tud minden modelljére rendelést felvenni – ebben a cikkünkben összefoglaltuk, melyik márkánál mi a helyzet.

Az általunk megkérdezett tucatnyi márka közül úgy tűnik, talán a Mazda képes a leghosszabb időtávra vállalni a ma, 2022. július 1-jén érvényes forintárat a magyar megrendelők felé. Miközben egyes importőröknél akár másfél év is lehet bizonyos modellekre a szállítási határidő, náluk várhatóan 5-7 hónap. A legtávolabbi határidő, amivel jelenleg szerződnek, 2023. március.

“A megkötött ügyfélszerződésekre garantáljuk az árat akár 2023 márciusára is. Jelenleg a 2022 májusától érvényes árlista szerinti árat” – állítja Burovinc Eszter, a Mazda hazai PR- és marketingvezetője. Náluk éppen most, június 29-én, félévkor lett volna az árlista aktuális frissítése, azonban meghagyták az árakat a régiben.