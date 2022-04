Kétrészes összeállítással szeretnénk olvasóinkat tájékoztatni a soha nem látott nehézségekkel küzdő újautó-értékesítés jelenlegi lehetőségeiről. A közismert alkatrészhiány megrogyasztotta a globális járműipart, az orosz-ukrán háború pedig szinte padlóra kényszerítette, mégis él, és a problémákhoz alkalmazkodva működik tovább az értékesítés.

Múlt heti cikkünkben felsoroltuk a Magyarországon jelenleg nem rendelhető modelleket, az elérhető autók várakozási idejeit és azt is elárultuk, milyen trükkel lehet mégis úgy konfigurálni, hogy tutira megkapjuk a kinézett autót.

A Vezess a legjelentősebb forgalmazókkal beszélt az elmúlt hetekben, tíz márka (ábécé sorrendben az Audi, BMW, Ford, Kia, Mercedes-Benz, Opel, Seat, Škoda, Toyota, Volkswagen) hazai képviselői hasznos információval segítik ebben a cikkben is a leendő autóvásárlókat. Elmondják, hogy miket tartalmaznak most a vásárlási szerződések az áraktól az elállási lehetőségekig, elárulják a jelenleg akár egy hét alatt megvásárolható autóik számát, valamint többen írásba adják, hogy még ebben a rendkívüli helyzetben is engednek az árból. A megkeresett márkák közül a Suzuki és a Renault/Dacia importőre nem válaszolt a kérdésekre.

Mit tartalmaznak a vevőkkel kötendő szerződések?

Kérdéses a szállítási idő és a majdan fizetendő vételár – hogyan lehet így egyáltalán szerződést kötni? Miközben ijesztően sokat drágultak a járművek, és ennek a trendnek sajnos közel sincs vége, a forint árfolyama ráadásul továbbra is csúnyán hullámzik az euróhoz és a dollárhoz képest, ma is köttetnek szerződések. Lehet úgy is forintos árat írni a szerződésbe, hogy tudjuk, 4-6-8-10… hónap múlva akár egészen más árfolyam idején érkezik meg a ma megrendelt kocsi. De vajon mit tehet a vevő, ha az a majdani összeg már nincs rendben a számára?

Először is érdemes leszögezni, hogy az össze-vissza ugráló árfolyam-grafikonok ellenére minden általunk megkérdezett cég ír forintos árat a személyautót megrendelő szerződésbe. Ugyan az importőröknél jellemzően létezik egy “szerződésminta”, a márkakereskedők önállóan szerződnek az ügyfelekkel, azaz nagyrészt maguk döntenek róla, mi szerepel a papíron.

Ennek ellenére Györke Orsolya kommunikációs igazgató szerint a Ford-szalonok “jellemzően árgaranciát adnak”. Ugyanakkor a Porsche Hungária öt márkájánál ha az áremelkedés oka az árfolyamváltozás, az alkatrészek és a nyersanyagárak árának drágulása, a szállítási költségek elszállása (pl. az üzemanyagár miatt), vagy éppen a hazai rezsiköltségek emelkedése, jogilag ki lehet lépni a szerződésből.

“Amennyiben a vételár megnövekedésének nem az általános forgalmi adókulcs vagy a regisztrációs adó mértékének megnövekedése az oka, hanem az, hogy a márkakereskedő él a szerződésben számára adott okból biztosított áremelés jogával, úgy a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől” – mondja Bujáki Zsolt kommunikációs igazgató. A Kiánál még megengedőbbek, ott “minden esetben joga van a vevőnek” kilépni az általa aláírt ügyletből, az Opelnél már “márkakereskedői döntés” ez.

A másik fontos kérdés a szállítási határidő, ami ugyan jellemzően szintén szerepel a szerződésekben, és szinte mindannyiuknál lehetőség is van csúszás idején kiszállni, nyilván mégsem lehet kőbe vésettnek tekintetni. “Egyértelműen csak irányadó a szállítási határidő ebben a kiszámíthatatlan időszakban. A visszalépéssel ugyanakkor nem sok ügyfél él, mivel akkor autó nélkül marad” – foglalja össze a lényeget Nagy Norbert, a Kia országigazgatója.

Vannak azonnal elvihető új személyautók ma Magyarországon

Készletes autók, szalonautók, tesztautók, sarokban porosodó félrekonfiguráltak…, az elmúlt évtizedekben akár ötezernél is több ilyen új, vagy csak pár ezer kilométert futott jármű állt hegyekben az ország több száz márkakereskedése előtt, az épületben, de leginkább mögötte, a telephelyen. Eltérő mértékben, de drasztikusan lecsökkentek ezek a készletek az elmúlt két év eseménysorozata után, amiben a szállításokat az alkatrészhiány, és a háború előtt még a világjárvány is akadályozta, ma pedig legújabbként a kínai gigavárosok kikötőiben ácsorgó tankerek közvetetten, de szintén nehezítik.

A Porsche Hungáriánál körülbelül az egyharmada a készletes autók száma a két évvel ezelőttinek, de például Volkswagenekből ezen a héten kedden 266 darab volt elérhető, Škodákból 56 példány, Seatokból 32 darab várja, hogy valaki odamenjen, rámutasson és azt mondja, ezt viszem a héten.

Határozottan tartja magát készletautó-fronton az Opel, Dános András kommunikációs igazgató szerint a két évvel ezelőtti darabszám 60-70 százalékából válogathatnak ma is a márka kereskedőinek telephelyeit meglátogatók, a Toyota modelljeinél is olyan 30-40 százalékos a csökkenés, a Kiánál már csak a 20 százaléka a készlet a két évvel ezelőttinek, míg a Fordokból csak a 10-20 százaléka a koronavírus előtti utolsó békehónapénak. Mercedesből “minden márkakereskedés más és más felszereltségű készleten lévő autóval rendelkezik” – mondja Tóth Brigitta pr menedzser.

Most is adnak kedvezményt

Álruhába bújva számos új személyautóra alkudtunk mi is az elmúlt évtizedben, ezek a cikkeink (például itt és itt) is bizonyították, amit a piacot ismerők és a vásárlók jól tudtak: sok-sok millió forintot lehetett alkudni az új személyautókból. Márkától függően persze, de akár a listaár 30 százalékát is elengedték a kereskedők korábban.

Mivel sokkal kisebb a választék és jóval problémásabb a kinézett járművek elérhetősége, ennek is beszűkült a lehetősége, de a közhiedelemmel ellentétben egyáltalán nem igaz, hogy elhajtják a kedvezményt kérő vásárló-jelöltet.

Az importőröknek szegezett kérdésben mi szerényen arra voltunk, kíváncsiak, 5-10 alatti engedmény elérhető-e manapság. “Kurrens, 6 hónapon belül szállított modelljeink esetében (C-HR, Corolla Sedan) elérhetőek kedvezmények, nagyságrendileg épp az említett mértékben” – válaszolta erre a Toyota képviseletében Varga Zsombor pr vezető.

Opeléknél még ennél is szélesebb körben alkuképes a kínálat. Dános András kommunikációs vezető szerint “a kedvezmények mértéke az iparági helyzet mentén nálunk is csökkent, de továbbra is tudunk kedvezményt adni minden modellünk esetén”. A Porsche Hungária márkáinál időszakos kedvezményeket is adnak, az alku ugyanakkor mostanában nemigen jellemző az állításuk szerint, a Fordnál “elképzelhető” a készletes járműveknél a kedvezmény. Jelenleg a piaci tendencia az, hogy az ügyfelek részére nyújtandó kedvezmények gyorsan apadnak, ami teljesen érthető, mivel a kereslet meghaladja a kínálatot,de lehet alkudni.

Ne várjunk inkább egy évet?

Sokaknál felmerül a dilemma, talán eltolják a vásárlást, egy év múlva hátha visszatér a szélesebb választék és nagyobb kedvezmények világa. Nos, az importőrök szerint a régebbi mértékben, és jövőre ilyenkor még aligha.

Általános a vélekedés, aki személyautót szeretne, az minél előbb megrendeli most, annál előbb lesz tulajdonos. Arról nem is beszélve, hogy egy esztendő múlva más alapárról indul majd a beszélgetés a kocsikról. Amikből ki tudja, milyen választék lesz akkor.

“Az árak emelkedése minden bizonnyal folytatódni fog (alapanyag- és energiaárak növekednek, árfolyam romlik, stb.), ugyanakkor át fogunk állni a flexibilis árazásra, tehát a szerződéskori ár egy irányadó ár lesz, a ténylegesen fizetendő ár pedig a leszállításkori aktuális ár” – vetíti előre a közeljövőt Nagy Norbert, a Kia országigazgatója.