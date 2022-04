Nem biztos, hogy megrendelhető a vásárló által kinézett új személyautó, de ha sikerül is letenni az előleget, nem biztos, hogy időben megérkezik, és ha meg is jön, balszerencséjére talán nem is annyiba kerül majd, mint a szerződéskötés idején – nagyjából így lehetne összefoglalni azt a borzasztóan nehéz helyzetet, amivel meg kell, hogy küzdjenek a ma új személyautót vásárolni szándékozó vevőjelelöltek.

Mégis, mit tegyen, akinél eljött a vásárlás ideje? Mik a fő problémák, milyen lehetőségek vannak, és mit javasolnak az autókat forgalmazó importőrök?

Közel sem reménytelen a szituáció. A Vezess a legjelentősebb forgalmazókkal beszélt az elmúlt hetekben, a kétrészes összeállításunkban szereplő tíz márka (ábécé sorrendben az Audi, BMW, Ford, Kia, Mercedes, Opel, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen) hazai képviselői rengeteg hasznos információval segítették az olvasóinkat, leendő ügyfeleiket. Őszintén elmondták az előttük tornyosuló, ilyen összetettségben tényleg soha nem látott nehézségeket, de egyből tanácsokat is adtak arra, hogy mit tegyen a sikeres autórendelés érdekében, aki most szeretne vásárolni. A megkeresett márkák közül a Suzuki és a Renault/Dacia importőre nem válaszolt a kérdésekre.

Pontosan milyen problémákkal küzdenek az új autót forgalmazók?

Meglehetősen széles és magas az előttük álló problémahegy. Az utolsó békeévben (2019) közel 30 ezer személyautó értékesítésével messze legnagyobb hazai importőrnek számító Porsche Hungária példáján keresztül mutatjuk be a helyzetet, amibe önhibájukon kívül került az autószalonokat járművekkel ellátó cégek mindegyike. Különböző mértékben, de kivétel nélkül az összes piaci szereplő, ez most csak egy példa lesz.

Kezdjük a legfrissebbel, a szomszédunkban kitört háború ugyanis azonnal fennakadást okozott a világ legnagyobb autóipari konszernjének (VW-csoport) ellátási láncában a nyolc héttel ezelőtti kitörésekor. Leálltak napokra a drezdai és a zwickaui Volkswagen-üzemek, két hétre becsukta kapuit a Porsche lipcsei gyára, az Audi ingolstadti és neckarsulmi üzemeiben is csökkentették a termelést, és Škodából is kevesebb készült az elmúlt két hónapban az ilyenkor megszokottnál.

Sajnálatos, de nem meglepő módon a háború hatása érződik a nyersanyagpiacon is: emelkednek az árak, ez pedig tovább növeli az alkatrészek gyártási költségét, ami fokozza a hiányt. Nemcsak a múlt év óta olyannyira sokat emlegetett és hiánycikknek számító chipek és elektronikák drágulnak, hanem az akkumulátorok és a katalizátorok is.

Sokat olvastunk a tajvani chipgyártás nehézségeiről, azt már kevesen tudják, hogy eközben Ukrajna is stratégiai fontosságú szereplője (volt) a globális félvezető-gyártásnak, egészen a háborúig. A chipek előállításához szükséges neonnak ugyanis közel 50 százaléka származott két ukrán vállalattól, az Ingastól és Cryointól. Mindkét vállalat termelése leállt a háború miatt, ami tovább fokozta, fokozza a félvezetőhiányt, mivel a neon kulcsfontosságú anyag a chipgyártáshoz használt lézerekhez.

De nem csak Ukrajna, hanem a szomszédunkat megtámadó Oroszország is fontos szereplő a globális autóiparban, és nem a Ladával. A területre legnagyobb országé a világ palládium készletének 44 százaléka, ez az anyag szintén fontos szerepet játszik a félvezetők gyártásában, ami most újabb szintre emelheti a chiphiányt.

Mindez – az ismert tajvani problémákat tetézve – súlyos csapás az egyébként is gyenge lábakon imbolygó chippiacnak. A hatása tulajdonképpen nem is feltétlenül azonnali, hiszen a gyártóknak vannak bizonyos neontartalékaik, de várhatóan érezhető lesz hamarosan ebben az iparágban a neonhiány az egyéb, korábbi problémák mellett. Közben itt a háborúnál is frissebb probléma, a pandémia miatt több kínai gigavárost – és a kikötőiket – lezárták, sok száz óriási szállítóhajó rostokol a partközeli vizeken mindenféle autóalkatrésszel megtömve.

Hosszútávon a Volkswagen-csoport önálló chipgyárat állít üzembe, hogy csökkentse kitettségét a mindenkori félvezető-piac felé, de ez egyelőre még nem működik, és mint látjuk, jelen helyzetben már nem csak az előállítása problémás ennek a parányi, de rendkívül fontos alkatrésznek, hanem a hozzá szükséges alapanyagok is eltűnőben vannak. És a szállítás is akadozik.

Emellé csapott be a kábelköteghiány, amely – maradva a világ legnagyobb autógyártójánál – rendkívül megnehezíti a VW-csoport MEB platformjára épülő Volkswagen, Audi és Cupra modellek gyártását. A kábelkötegek kiemelten fontos alkatrészei az elektromos autóknak, márpedig a német konszern több kulcsfontosságú kábelköteg-beszállítója is Nyugat-Ukrajnában működik. Vagy éppen nem működik. A háború kitörésekor leálltak, aztán március 22-én újraindultak, de a hírekből látjuk, az orosz hadsereg különféle alakulatai sokfelé mozognak az országban, ráadásul munkaerő is kellene az üzemekbe.

A félvezetők és a kábelkötegek gyártásánál is folyamatos az alternatíva-keresés, hónapokba telhet, mire korlátozottan ugyan, de más forrásokból megpróbálják pótolni a hiányt az autógyártók. Kivétel nélkül minden márka érintett valamilyen formában, a VW-csoport csupán egyetlen példa volt.

Konkrétan milyen modelleket nem lehet most megrendelni?

Tulajdonképpen már ez a kérdés is pontatlan ebben a formában. Egyrészt, ha kinéztünk magunknak egy konkrét modellt, lehet, hogy bizonyos felszereltséggel simán megrendelhető a vágyott személyautó, bizonyos extrákkal viszont egyáltalán nem. Ránézésre ugyanarról a kocsiról beszélünk. Másrészt gyakori eset mostanában, hogy a kinézett modellre ezen a héten éppen kötnek szerződést a szalonok értékesítői, a jövő héten pedig hiába keressük az adott márka honlapján, egyszerűen eltűnt onnan. Aztán két-három hét múlva lehet, hogy ismét rendelhető.

Megkérdeztük az importőröket, hogy milyen gyakran írták át az elmúlt időszakban a márkáik online konfigurátorait, jellemzően kétféle válasz érkezett. Az egyik csoport igyekszik lépést tartani a változásokkal, és szorgalmasan variálgatja az elérhető lehetőségeket, berakja, illetve kiszedi az extrákat, kényszerből akár rendkívül népszerű modell-családot is teljes egészében kihúznak a rendelhetők közül. A cégek másik része nemigen piszkálja a honlapját, inkább azt tanácsolja, aki vásárolna, menjen be a kereskedésbe, üljön le, kérjen egy kávét, vegyen nagy levegőt, és kérdezzen. Ott és akkor kap majd aznapra érvényes, pontos információkat a megrendelhető járművekről. Ami egy hét múlva persze teljesen más is lehet.

Csak, hogy lássa az olvasó, milyen szinten bizonytalan és hétről hétre mennyire változó helyzetben van az autószalon, ahová betér érdeklődni, erre is írunk több konkrét példát.

“Jelenleg Fiesta, Focus, és full hibrid S-Maxra valamint Galaxyra nem szerződünk” – mondta még március végén kérdésünkre Györke Orsolya, a Ford Magyarország pr igazgatója, majd egyből hozzátette: áprilisra ebben változást várnak. “Az S-Max és a Galaxy helyett ajánljuk a Tourneo Customot, Explorert, új Tourneo Connectet, Kuga FHEV-t és PHEV-et. Focus helyett a Pumát, illetve kombi igény esetén a Kugát.”

A régebbi nagy sztárok (Focus, Fiesta) után nézzük meg, mi a helyzet a magyar vásárlók egyik új kedvencével. 2021-ben az ötödik legnagyobb darabszámban forgalomba állt modell volt nálunk a Kia Ceed (3923 példánnyal), vagyis az újautó-piac egyik legfontosabb szereplője. Sokan keresik idén is a cégek és a magánszemélyek közül egyaránt, és ugyan felemás, de nem reménytelen helyzettel találkoznak.

Mikor azt kérdeztük a Kia importőrétől, hogy most éppen mit nem lehet náluk elérni, azt a választ kaptuk, hogy ideiglenesen szünetelteni fogják a megrendelést a dízel motorral és az automata váltóval szerelt Ceed-re, a Ceed SW PHEV-re, a Sorento PHEV-re, valamint az EV6-ra. Ezzel szemben, mikor az volt a kérdés, mit képesek a legrövidebb határidővel szállítani, a Ceed-család zsolnai gyárában készülő modelljeit említették, a szintén ott összerakott Sportage-et, valamint koreai gyártásból a Soul EV-t. Tehát az sem igaz, hogy beállt volna teljes szélességében a villanyautó-piac, megroggyant, de van elérhető jármű.

Szűkszavúbbak voltak az általunk megkérdezett prémium-forgalmazók, egyikük sem említett konkrét modelleket. Az Audi gyártási nehézségeiről írtunk (sajnos Győr is érintett), a Mercedesnél “egyes piacokon és modellsorozatokban korlátozásokat kellett bevezetni bizonyos járműtulajdonságok tekintetében, amely későbbi kiszállítást vagy korlátozott funkciókkal történő átadást jelent”, míg a BMW a “beszállítókkal való szorosabb együttműködésről” ír és az ügyfelek számára “optimális megoldás” megkeresését ígéri.

A Magyarországon 383 ezer darab (2020, KSH) forgalomban lévő személyautóval harmadik legnépszerűbb Volkswagen márka kereskedőinél is ezerrel megy a variálás, aki képes idomulni a lehetőségekhez, ebben az időszakban is talál magának új autót. Amikor rákérdeztünk a Porsche Hungáriánál a teljesen elérhetetlen modellekre, aznapra éppen a Skoda Octavia RS PHEV-et és a Volkswagen ID.3-at, valamint az ID.4-et említették. De ezek bármikor visszakerülhetnek a portfólióba, állítja Bujáki Zsolt kommunikációs igazgató, aki azt tanácsolja a Vezess autót vásárló olvasóinak, érdeklódjenek, figyeljék a konfigurátort, kis rugalmassággal megtalálhatják a kiszemelt Volkswagenjüket.

Ugyan könnyen lehet, hogy a Golf Variant R-Line változatára akár 1,5 évig nyúlhat a várakozási idő, azonban Style és Life felszereltségben vannak azonnal elérhető modelljeik. “Itt a fogyasztó dönt: ragaszkodik-e ehhez a speciális konfigurációhoz és az R-Line felszereltséghez, vagy inkább választ a jelenlegi kínálatból, és akár 1 hét múlva be tud ülni az új autójába a 84 hét helyett” – mondja Bujáki.

Milyen szállítási határidőkkel kell számolni mai megrendelés esetén?

Gyakorlatilag minden márkánál, és ezen belül számos különféle modellnél megnőttek a kiszállítási idők, és egyes hiedelemmel ellentétben igaz ez az ázsiai cégekre is. “A legrövidebb, akár 6 hónapos szállítási határidőt jelenleg a C-HR és a Corolla Sedan hibrid változatára tudjuk garantálni, valamivel hosszabb, de még mindig kedvező határidő pedig a benzines modellváltozatok esetében is elérhető” – állítja Varga Zsombor, a japán Toyota magyarországi pr menedzsere. Náluk a legtöbbet, “egy év körül” a Land Criuserre kell várni.

A Kia Ceed elérhető változataira, valamint a Sportage-re leghamarabb fél évet, háromnegyed évet kell várni, a dél-koreai márka hazai szalonjai ellenben egyáltalán nem tudnak jelenleg konkrét szállítási határidőt vállalni a Sorentóra és az EV6-ra.

Egész tűrhető hatridőket közölt kérdésünkre az Opel, amelynél a korábbi, nyugodalmas esztendőkben a 2-3 hónapos szállítási határidő volt a jellemző, ma inkább a 3-6 hónap a valóság. A belsőégésű motorral szerelt autóik között jellemzően 6 hónap a leghosszabb várakozási idő, az elektromos modelleknél fordulhat elő náluk ennél későbbi szállítás. Népszerű termékeik közül a Corsa és a Crossland is megérkezhet 3-4 hónap után.

Szintén 2-3 hónappal számolhattak sok-sok éven át a Fordot rendelők, ma sem kizárt bizonyos konfigurációk esetén ez a szállítási határidő, viszont elérheti a korábban szokatlan 10-12 hónapot is. A pandémia előtti utolsó évben, 2019-ben a Volkswagennél 12-18 hét volt az általános, míg ez idén már 26-52 hét, de az importőr hangsúlyozza, ezek csak átlagok. Kevesebbet és többet is kaphat az ügyfél a konfigurált modelltől függően.

Mik azok az extrák, amiket ha elkerülünk, gyorsabban kapunk új autót?

Egyre inkább ez a kérdés dönti el, hogy mikor jut hozzá a vágyott személyautójához a vásárló. Sőt, szélsőséges esetben akár arról is dönthet egy-egy extra, hogy elérhető-e egyáltalán vele a kocsi, vagy ha ragaszkodik valamihez a vevőjelölt, akkor a modellt is el kell engednie. Jellemzően azért nem kukáznak semmit az importőrök, felveszik a rendelést szinte bármilyen extrára, de azért most eláruljuk, melyik márkánál mit érdemes kerülni a konfiguráláskor.

A Volkswagen-csoport autóinál a sávváltási asszisztens és a parkolást nagyban segítő 360 fokos kamerarendszer ilyen, a Kiánál az automata váltó, a napfénytető vagy a 48V-os hibrid hajtás, míg a magas felszereltségű Toyotáknál a JBL hangrendszer tolhatja ki a szállítási határidőt, a Ford viszont a SYNC 4 mellett navigációt sem tud gyártani.

Dános András, az Opel kommunikációs igazgatója szerint náluk az elmúlt hónapokban “a Crosslanden és Movanón a parkolószenzorok, az elektromos Mokkán a háromfázisú inverter, illetve minden modellünkön az OpelConnect okosautó-rendszer elérhetősége akadozott. A parkolószenzor és az inverter hiányát átmeneti gyári beszállítói zavar okozta, amely mindössze pár hetes csúszást eredményezett az érintett ügyfelek esetén. Az OpelConnect rendszer hiánya komolyabb, de az elektromos és a PHEV kivitelek, ahol az OpelConnect biztosítja az okostelefonos vezérlés és az előkondicionálás funkciókat, továbbra is mindenképp OpelConnect rendszerrel érkeznek. Az elektromos és a PHEV kivitelek esetén a zavartalan elérhetőség biztosítása érdekében az Opel belső égésű modelleken jelenleg ideiglenesen nem kínálja az OpelConnect rendszert.”

Jól látható, hogy vannak buktatók, elektromos autót és bizonyos hibrideket például szinte nem is lehet elérni, de alkalmazkodóképességgel ma is lehetséges autót rendelni. Sőt, összeállításunk következő részében rengeteg konkrét, készleten lévő, vagyis azonnal elvihető modellt sorolunk majd sok különféle márkától a kínálatot bemutató linkekkel, írunk a szerződésekben szereplő árakról és még arról is, hogy mely márkák adták írásba a Vezessnek, hogy vállalják: ma is adnak árengedményt.

