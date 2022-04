“Múlt év szeptemberében hozta be hozzánk a törött autóját az egyik ügyfelünk, azóta itt porosodik a kocsija, mert konkrétan nem tudunk hozzá új ajtót szerezni” – mondja egy budapesti márkaszerviz főnöke, aki legutoljára áprilisi ígéretet kapott az évtizedes beszállítójától. “Hogy ennek mi köze a chiphiányhoz, azt ne kérdezd, fogalmam sincs, de különféle alkatrészek hiányoznak a raktárakból” – teszi hozzá.

A világ nagy részére jellemző nyersanyag-ellátási, gyártási és szállítási problémák mellett az autósokat jól látható áremelkedés is sújtja. Annak néztünk utána a magyar vásárlók között legnépszerűbb márkáknál, hogy milyen drágulással számolnak, és közben mi hiányzik a polcaikról. A cikkünkben szereplő cégek információkkal segítették olvasóink tájékoztatását, nem azért szerepelnek éppen ők, mert náluk van probléma, és másnál ne lenne.

Mennyivel emelkednek az árak és milyen alkatrészek drágulnak leginkább?

Már a múlt évben is emelkedtek itthon az alkatrészek árai, forgalmazónként eltérően, de jellemzően 10 százalék alatti mértékben. Sajnos idén ennél nagyobb drágulás várható, sőt, egyes cégek már 2022 első három hónapjában átlépték ezt a szintet, és a körülmények másokat is ebbe az irányba kényszerítenek.

“Tavaly januárban emeltünk átlagosan 3,5 százalékkal árakat, majd most januárban újabb 6 százalékot, aztán márciusban egy újabb 6,5 százalékot. Ez összesen 16,8 százalékos emelkedés 2021. január 1. és 2022. március 11. között. Amennyiben a forint további gyengülést mutat, és kezelhetetlenné válik az árfolyamveszteség, abban az esetben további áremelkedést kell eszközölnünk” – mondja Nagy Norbert, a Kia országigazgatója a Vezessnek.

A Ford “főként az árfolyamváltozás miatt” és “átlagosan” 7,3 százalékot emelt márciusban, a BMW három hónap után 6 százaléknyi áremelésnél tart idén, az öt márkájával nálunk legnagyobb importőrnek számító Porsche Hungária pedig egész évre 10 százalékot vár.

“Jelentősebb áremelés idén eddig az AdBlue-adalékoknál volt a földgáz árának emelkedése miatt” – mondja Bujáki Zsolt kommunikációs igazgató, majd kérdésünkre hosszan sorolja, várhatóan milyen alkatrészeknek az árai emelkedhetnek a leginkább idén. “A gyártóktól kapott információk alapján motorolaj, fékfolyadék, termosztátok, tömítések, por- és pollenszűrők, olajszűrők, karosszériaelemek (oldalfalak, tükörborítások, lökhárítótartók, szélvédők, különféle kapcsolók és szabályzók).”

Nagy Norbert szerint “mindennek emelkedik az ára idén, de leginkább a nemesfémeket és acélt tartalmazó termékeknek (karosszériaelemek, elektronikát tartalmazó alkatrészek, könnyűfém keréktárcsák, vonóhorgok, acél kerekek)”.

Melyik márkánál mi hiányzik a polcokról, mi érkezik meg jelentős csúszással?

A Porsche Hungáriánál is tapasztalják a szállítási idők jelentős megnövekedését. Konkrétumokat firtató kérdésünkre ők a vezérlőegységeket említik, de sajnos egyáltalán nem csak a chiphiányhoz szorosan kapcsolódó alkatrészekből mutatkozik hiány, igen különféle termékek késnek, vagy éppen egyáltalán nem elérhetőek.

Most éppen a biztonsági övek csatjaiból nincs egyáltalán a Fordnál, a Kiánál a levegőszűrő- és utastérszűrő-ellátással vannak problémák, ez okozhat fennakadást az időszakos karbantartásra érkező autók szervizelésében. A dél-koreai márka képviselője szerint kijelenthető, hogy minden alkatrész átlagos szállítási ideje megduplázódott a beszállítóknál, tehát ami nincs raktáron Magyarországon vagy az ő konszernjüket ellátó többi 6 európai raktárban, annak a beszerzése a korábbi 4-6 hét helyett 10 hétre várható. Náluk egyébként a legnagyobb problémát jelenleg az elektromos autókhoz való egyes speciális alkatrészek jelentik, valamint a rezonátorcsövek.

A csövek esetén például becsődölt a gyártó (ilyen is előfordul), de komoly nehézségekkel küzd a szállításokat intéző fuvarozási iparág is. Az elmúlt évtizedek ellátási láncából rengeteg konténer és kamionsofőr hiányzik, plusz az üzemanyag árának drámai mértékű emelkedése is megnövelte a szállítási határidőket.

“Sajnos ‘a nem érkezik meg időben’ mondat már nem értelmezhető. A korábbi időszakhoz képest megduplázódott szállítási határidőt kell jelenleg a normálisnak tekinteni. A korábbi időszakhoz képest megnövekedett szállítási idők legfőbb oka a logisztikai ellátási láncban fellépett problémák, amik tartósan velünk maradnak, ehhez kell alkalmazkodnunk a jövőben. Míg a több hónapja nem érkező alkatrészek esetében a globális nyersanyaghiány és a korábbi beszállítóink csődje okolható. A csődbe ment beszállítók pótlása sajnos rendkívül hosszadalmas folyamat” – mondja Nagy Norbert országigazgató.